https://ria.ru/20230606/arbenina-1876415944.html

С тростью в руках: Диана Арбенина снова перенесла шоу "Ночных снайперов"

С тростью в руках: Диана Арбенина снова перенесла шоу "Ночных снайперов" - РИА Новости, 06.06.2023

С тростью в руках: Диана Арбенина снова перенесла шоу "Ночных снайперов"

Лидер группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина сообщила в своем телеграмм-канале о том, что концерты коллектива перенесены на вторую половину июня из-за ее... РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T11:15

2023-06-06T11:15

2023-06-06T11:55

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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Лидер группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина сообщила в своем телеграмм-канале о том, что концерты коллектива перенесены на вторую половину июня из-за ее состояния здоровья. "Я очень надеялась, что сила духа и состояние здоровья после падения позволят мне встать к началу нашего июньского тура. Но я не смогу сейчас сыграть дворцы спорта. Мы приняли решение перенести концерты на вторую половину июня", – написала Арбенина.По ее словам, о новых датах будет сообщено в ближайшие дни.К тексту исполнительница приложила видео, на котором стоит где-то на природе, опираясь на трость. В конце мая из-за плохого самочувствия фронтвумен также отменились выступления группы в Нальчике и Пятигорске, запланированные на июнь. Тогда организаторы мероприятия отметили, что Арбенина не успеет восстановиться после травмы позвоночника к началу лета.По данным СМИ, лидер "Ночных снайперов" повредила спину в прошлом месяце, неудачно упав на лестнице в своем доме. Ранее Диана Арбенина заявила, что московский концерт группы состоится в назначенную дату. Он запланирован на восьмое июля на стадионе "Открытие Банк Арена".

https://ria.ru/20230502/arbenina-1869231802.html

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Галина Соколова

диана арбенина, ульяновск, чебоксары, ночные снайперы, пермь, новости шоу-бизнеса