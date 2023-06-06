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С тростью в руках: Диана Арбенина снова перенесла шоу "Ночных снайперов" - РИА Новости, 06.06.2023
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Шоубиз
 
11:15 06.06.2023 (обновлено: 11:55 06.06.2023)
https://ria.ru/20230606/arbenina-1876415944.html
С тростью в руках: Диана Арбенина снова перенесла шоу "Ночных снайперов"
С тростью в руках: Диана Арбенина снова перенесла шоу "Ночных снайперов" - РИА Новости, 06.06.2023
С тростью в руках: Диана Арбенина снова перенесла шоу "Ночных снайперов"
Лидер группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина сообщила в своем телеграмм-канале о том, что концерты коллектива перенесены на вторую половину июня из-за ее... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T11:15
2023-06-06T11:55
шоубиз
диана арбенина
ульяновск
чебоксары
ночные снайперы
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новости шоу-бизнеса
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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Лидер группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина сообщила в своем телеграмм-канале о том, что концерты коллектива перенесены на вторую половину июня из-за ее состояния здоровья. "Я очень надеялась, что сила духа и состояние здоровья после падения позволят мне встать к началу нашего июньского тура. Но я не смогу сейчас сыграть дворцы спорта. Мы приняли решение перенести концерты на вторую половину июня", – написала Арбенина.По ее словам, о новых датах будет сообщено в ближайшие дни.К тексту исполнительница приложила видео, на котором стоит где-то на природе, опираясь на трость. В конце мая из-за плохого самочувствия фронтвумен также отменились выступления группы в Нальчике и Пятигорске, запланированные на июнь. Тогда организаторы мероприятия отметили, что Арбенина не успеет восстановиться после травмы позвоночника к началу лета.По данным СМИ, лидер "Ночных снайперов" повредила спину в прошлом месяце, неудачно упав на лестнице в своем доме. Ранее Диана Арбенина заявила, что московский концерт группы состоится в назначенную дату. Он запланирован на восьмое июля на стадионе "Открытие Банк Арена".
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диана арбенина, ульяновск, чебоксары, ночные снайперы, пермь, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Диана Арбенина, Ульяновск, Чебоксары, Ночные снайперы, Пермь, Новости шоу-бизнеса
С тростью в руках: Диана Арбенина снова перенесла шоу "Ночных снайперов"

Концерты "Ночных снайперов" перенесли на вторую половину июня из-за травмы Арбениной

© Диана Арбенина/TelegramДиана Арбенина об отмене июньских концертов
Диана Арбенина об отмене июньских концертов
© Диана Арбенина/Telegram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Лидер группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина сообщила в своем телеграмм-канале о том, что концерты коллектива перенесены на вторую половину июня из-за ее состояния здоровья.
«
"Я очень надеялась, что сила духа и состояние здоровья после падения позволят мне встать к началу нашего июньского тура. Но я не смогу сейчас сыграть дворцы спорта. Мы приняли решение перенести концерты на вторую половину июня", – написала Арбенина.
По ее словам, о новых датах будет сообщено в ближайшие дни.
К тексту исполнительница приложила видео, на котором стоит где-то на природе, опираясь на трость.
В конце мая из-за плохого самочувствия фронтвумен также отменились выступления группы в Нальчике и Пятигорске, запланированные на июнь. Тогда организаторы мероприятия отметили, что Арбенина не успеет восстановиться после травмы позвоночника к началу лета.
По данным СМИ, лидер "Ночных снайперов" повредила спину в прошлом месяце, неудачно упав на лестнице в своем доме.
Ранее Диана Арбенина заявила, что московский концерт группы состоится в назначенную дату. Он запланирован на восьмое июля на стадионе "Открытие Банк Арена".
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ШоубизДиана АрбенинаУльяновскЧебоксарыНочные снайперыПермьНовости шоу-бизнеса
 
 
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