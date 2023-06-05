https://ria.ru/20230605/sammit-1876260935.html

В ЮАР взвешивают варианты решения по приглашению Путина на саммит БРИКС

В ЮАР взвешивают варианты решения по приглашению Путина на саммит БРИКС - РИА Новости, 05.06.2023

В ЮАР взвешивают варианты решения по приглашению Путина на саммит БРИКС

Заместитель министра государственных предприятий ЮАР Обед Бапела заявил, что правительство его страны пока взвешивает все варианты, касающиеся приглашения... РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T16:08

2023-06-05T16:08

2023-06-05T16:09

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брикс

африканский национальный конгресс

международный уголовный суд

владимир путин

йоханнесбург

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Заместитель министра государственных предприятий ЮАР Обед Бапела заявил, что правительство его страны пока взвешивает все варианты, касающиеся приглашения президента России Владимира Путина на саммит БРИКС в августе в Йоханнесбурге из-за выданного Международным уголовным судом (МУС) ордера на его арест. "Мы просто взвешиваем, сможет ли он (Путин) приехать, если мы можем его арестовать, это очень сложный вопрос, ...потому что вы провоцируете страну, которая назначила или избрала президента, а вы появляетесь и ставите ее в неловкое положение. У МУС нет собственной полицейских сил. Это проблемы, с которыми мы сталкиваемся, в том числе вопрос о том, следует ли отозвать приглашение, потому что мы являемся принимающей стороной БРИКС", - заявил Бапела в интервью местному телеканалу SABC. В августе в ЮАР состоится саммит БРИКС. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил о наличии приглашения на саммит для российского лидера. Ранее МИД Южно-Африканской Республики заявил о гарантии предоставления дипломатического иммунитета участникам встречи министров в июне и саммита БРИКС в августе в стране. При этом в ведомстве отметили, что этот иммунитет не распространяется на ордеры международных судов. Президент ЮАР Сирил Рамафоса ранее заявил, что власти республики рассмотрят вопрос о выходе из состава МУС в соответствии с решением правящей партии "Африканский национальный конгресс". Позднее в администрации президента страны слова Рамафосы и сделанное по этому поводу заявление правящей партии Африканский национальный конгресс назвали "ошибочными". Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. МУС вменяет российской стороне в том числе якобы "депортацию" детей, которых российские власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента РФ неприемлема, Москва не признает юрисдикцию МУС, а любые его решения ничтожны с точки зрения права. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявляла, что МУС - ограниченная по составу, сторонняя для ООН структура, в которой не участвуют многие государства. Юрисдикцию МУС не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли. Среди них - Россия, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Китай, Саудовская Аравия, США, Турция. Захарова также отмечала, что высшие должностные лица государств имеют иммунитет перед решениями МУС, а Россия никогда не являлась его участницей и не будет с ним сотрудничать, его действия в отношении РФ являются "юридически ничтожными".

https://ria.ru/20230512/mus-1871390319.html

https://ria.ru/20230603/briks-1875871925.html

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в мире, россия, юар, брикс, африканский национальный конгресс, международный уголовный суд, владимир путин, йоханнесбург, сирил рамафоса