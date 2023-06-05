https://ria.ru/20230605/rosatom-1876261449.html

Лихачев рассказал, как "Росатом" развивает природосберегающие технологии

Лихачев рассказал, как "Росатом" развивает природосберегающие технологии - РИА Новости, 05.06.2023

Лихачев рассказал, как "Росатом" развивает природосберегающие технологии

"Росатом" активно развивает природосберегающие технологии, причем речь идет не только о зеленой атомной энергетике, но и о ликвидации сложных неядерных... РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T16:12

2023-06-05T16:12

2023-06-05T16:12

россия

арктика

алексей лихачев

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

технологии

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. "Росатом" активно развивает природосберегающие технологии, причем речь идет не только о зеленой атомной энергетике, но и о ликвидации сложных неядерных промышленных объектов, рассказал РИА Новости по случаю Дня эколога генеральный директор атомной госкорпорации Алексей Лихачев. Безуглеродный атомАтомная энергетика относится к низкоуглеродным видам генерации, поскольку при производстве энергии на АЭС не происходит выбросов углекислого газа в атмосферу. В 2021 году атомная энергетика была включена в национальную Таксономию зеленых проектов, утвержденную постановлением правительства РФ. "Доля выработки электроэнергии на атомных станциях в России составляет около 20% энергобаланса, а в Европейской части страны - все 40%. Только за прошлый год благодаря работе наших АЭС были предотвращены выбросы почти 110 млн тонн СО2, что эквивалентно 7% всех выбросов парниковых газов в России", - рассказал глава "Росатома". Для расширения возможностей использования атомной энергии активно разрабатываются проекты АЭС малой мощности. "Один такой пример у нас уже есть - благодаря работе первой в мире плавучей атомной станции ПАТЭС "Академик Ломоносов", размещенной в Певеке, с 2019 года удалось предотвратить выбросы 325 тысяч тонн СО2", - отметил Лихачев. Сейчас "Росатом" строит четыре плавучих атомных энергоблока для Чукотки и наземную малую атомную станцию в Якутии. Они позволят решить две задачи в интересах государства и общества: создать эффективные энергетические решения для отдаленных территорий и снизить экологическую нагрузку, связанную с развитием промышленного потенциала регионов. На более долгосрочную перспективу в России идет работа над переходом к безотходной атомной энергетике и замыканию ядерного топливного цикла. "Росатом" реализует проект по отработке этой технологии в Томской области в рамках Опытно-демонстрационного энергетического комплекса, где на одной площадке планируется замкнуть ядерный топливный цикл. Для этого там сейчас сооружается реактор на быстрых нейтронах четвертого поколения БРЕСТ-300 и два завода - по переработке облученного топлива и изготовлению из него свежего уран-плутониевого топлива. Применение быстрой реакторной технологии позволит достичь радиационной эквивалентности: сколько радиоактивности получено из природы при добыче урана, столько вернется обратно при захоронении радиоактивных отходов. Природосберегающая ветроэнергетикаНовым направлением в области экологичных энерготехнологий стала ветроэнергетика, которую "Росатом" развивает при поддержке государства в форме договоров о предоставлении мощности (ДПМ). По механизму ДПМ уже построены и введены в эксплуатацию 7 ветропарков на юге России общей мощностью 780 МВт. В этом году планируется ввести 255 МВт. В День эколога введена в эксплуатацию Кузьминская ВЭС в Ставропольском крае, там же предстоит запустить и Труновскую ветростанцию. По итогам прошлого года на ветроэлектростанциях Росатома выработано почти 2 миллиарда киловатт-часов чистой электроэнергии. С 2020 года - начала работы самой первой ВЭС "Росатома" в Адыгее - благодаря эксплуатации всех введенных ветромощностей предотвращены 1,2 миллиона тонн выбросов СО2. Зеленая энергия ветропарков "Росатома" востребована среди ответственных потребителей. Несколько структур, включая группу компаний "Дело", заключили прямые договоры с ветроэнергетическим дивизионом "Росатома" – компанией "Новавинд" – о поставках электроэнергии с ВЭС на свои объекты. "Группа компаний "Дело" осознает важность работы по предотвращению изменений климата, смягчению последствий таких изменений и адаптации к ним бизнеса. Активы группы уделяют особое внимание вопросам перехода на низкоуглеродные зеленые источники энергии", - сообщила РИА Новости директор по устойчивому развитию группы "Дело" Ольга Токарь. Она напомнила, что в 2021 году расположенные в Новороссийске зерновой терминал КСК и контейнерный терминал НУТЭП холдинга "ДелоПортс" (входит в ГК "Дело") стали первыми в России крупными объектами портовой инфраструктуры, объявившими о переходе на зеленую энергетику на основе энергии ветра. С 1 января 2022 года в рамках проекта "Зеленый порт" терминалы получают энергию от ветряных электростанций по договору c АО "Атомэнергопромсбыт". Проект "Зеленый порт" позволяет использовать возобновляемые источники энергии (ВИЭ) для целей содействия экспорту из РФ с минимальными выбросами СО2. Это, в свою очередь, отразится на снижении показателей косвенных выбросов парниковых газов (Scope 2) и прочих косвенных выбросов углерода (Scope 3) в отчетности НУТЭП и КСК. За счет внедрения проекта "Зеленый порт" на этих терминалах удалось достичь нулевых косвенных выбросов парниковых газов Scope 2 за 2022 год. Сокращение выбросов парниковых газов (Scope 2) за счет перехода на ВИЭ эквивалентно выбросам 7,3 тысячи тонн СО2. "Учитывая успешный опыт взаимодействия с АО "Атомэнергопромсбыт", группа компаний "Дело" в настоящий момент инициировала переговоры о переводе ПАО "ТрансКонтейнер" на прямые договоры поставок чистой энергии взамен компенсации выбросов парниковых газов за счёт зеленых национальных сертификатов", - добавила Токарь. Сокращение ядерного наследия Создавая энергетику будущего, российская атомная отрасль взяла на себя задачу по ликвидации ядерного наследия прошлого. Сейчас в России реализуется уже вторая федеральная целевая программа по обеспечению ядерной и радиационной безопасности (ФЦП ЯРБ). Она рассчитана до 2035 года. Выполнение программы позволило создать все необходимые условия для планомерного сокращения ядерного наследия, накопленного в период становления советского атомного проекта, в том числе в городах-миллионниках и других крупных населенных пунктах. За последние 7 лет было выведено из эксплуатации 48 ядерно- и радиационно-опасных объектов, реабилитированы полмиллиона квадратных метров радиационно-загрязненных территорий в 23 регионах России. Новые экотехнологииПомимо природосберегающих технологий в энергетике, "Росатом" занимается новым направлением, связанным с экотехнологиями. По поручению президента РФ с 2017 года госкорпорация участвует в реализации нацпроекта "Экология". "Нам поручены самые сложные объекты накопленного вреда - площадка бывшего "Усольехимпрома" в Усолье-Сибирском, площадка Байкальского ЦБК и расположенный в нескольких десятках километров от Санкт-Петербурга полигон "Красный Бор". Речь идет о разработке уникальных отечественных технологий по обращению с токсичными отходами", - отметил Лихачев. В понедельник Федеральный экологический оператор (ФЭО, предприятие "Росатома") приступил к ликвидации накопленного экологического вреда на территории бывшего Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. "Если оценивать сегодняшнюю ситуацию с БЦБК, можно однозначно сказать, что проделана большая работа, проблемы и предложения по их решению разложены по составляющим для каждого отдельного объекта. Все факторы, представляющие опасность для Байкала, определены и идентифицированы по каждому объекту со всей спецификой, которая им присуща. Это основа, которая позволяет выбирать возможно допустимые методы устранения накопленного вреда", - сказал РИА Новости ведущий научный сотрудник Института промышленной экологии Уральского отделения РАН Алексей Екидин. По его словам, к результатам этой работы "нет претензий ни у инстанций, ни у общественных движений". "Рассмотрены десятки технологий, позволяющих утилизировать отходы на площадке БЦБК. Каждый разработчик имел возможность предложить решение проблемы и доказать применимость технологий. Всем предложениям дана объективная оценка экспертами из Сибирского отделения РАН и Научного совета РАН по глобальным экологическим проблемам. Это важный фактор, подтверждающий не только нацеленность на решение проблемы, но и на продвижение к ее решению", - добавил собеседник агентства. Екидин назвал большим плюсом то, что практические работы с реальными отходами, отобранными в картах-накопителях, позволили обосновать допустимость использования отдельных технических решений, их безопасность и эффективность с точки зрения результатов их применения. "Все эти факторы в совокупности объективно свидетельствуют о том, что работа по решению проблемы БЦБК ведется результативно", - отметил эксперт. Другая задача в рамках нацпроекта - создание Федеральной информационной системы по обращению с отходами первого и второго классов (ФГИС ОПВК). Система заработала в марте прошлого года, сейчас в ней зарегистрированы более 75 тысяч пользователей и более 43 тысяч организаций. Для обработки, утилизации и обезвреживания отходов первого и второго классов строятся семь экотехнопарков. Четыре из них создаются на базе объектов по уничтожению химического оружия в Саратовской, Курганской, Кировской областях и Удмуртии. Еще 3 экотехнопарка – в Томской, Иркутской и Нижегородской областях – будут построены с нуля. Вместе они позволят обезвреживать и утилизировать до 350 тысяч тонн отходов ежегодно. Это примерно столько же, сколько производится в стране каждый год. Сохранение АрктикиУчитывая усиление интенсивности движения по Северному морскому пути в связи с ростом объема грузоперевозок, большого внимания требует наблюдение за состоянием окружающей среды в регионе. В частности, в сотрудничестве с Центром морских исследований МГУ имени М.В. Ломоносова начаты исследования и мониторинг надводной и подводной части акватории СМП. Ученые пришли к выводу, что в настоящее время угрозы для окружающей среды в Арктике нет. "То, что техногенная активность в Арктике возрастает с развитием Северного морского пути, - это факт. Для того, чтобы нивелировать ее воздействие на окружающую среду, нужно четко понимать источники воздействия, их силу, на что конкретно они влияют, как это все вместе в целом влияет на экосистему Арктики", - сказал РИА Новости исполнительный директор ООО "Центр морских исследований МГУ имени Ломоносова" Николай Шабалин. Для того, чтобы получить такую информацию, необходимо наладить систему экологического мониторинга, позволяющую отслеживать состояние экосистемы с заданной периодичностью в течение длительного времени, пояснил эксперт. "Это позволит понимать источники воздействия на среду, на что именно и как они влияют, и с какой силой, что позволит выстраивать прогнозы. Подобная система разрабатывается в госкорпорации "Росатом". Это проект интересный, амбициозный, не имеющий аналогов для акватории Северного Ледовитого океана", - отметил Шабалин. По его словам, создаваемая система позволит получить ответы на вопросы, что происходит в Арктическом регионе и как развитие судоходства влияет на экосистему. "Следующий шаг, который необходим, - это оперативная информация, получаемая в результате экологического мониторинга, позволяющая принимать те или иные управленческие решения, позволяющие нормализовать ситуацию в сфере экологического контроля. Задача в принципе большая, амбициозная и государственная, поэтому "Росатом" инициировал внесение изменений в федеральное законодательство, чтобы внести в него систему государственного экологического мониторинга Северного морского пути", - пояснил эксперт. "Я считаю это очень правильным решением, позволяющим нормативно закрепить этот проект, что позволит на принципиально ином качественном уровне оценивать экологию Арктики и разрабатывать стратегию развития Севморпути не только с учетом интересов крупных игроков, но и всех обитателей Арктики, включая представителей животного и растительного мира экосистемы", - добавил собеседник агентства. Система мониторинга должна быть на ведомственных уровнях согласована в 2023-2024 годах, опробована в 2024-2025 годах, в этот же период предстоит ее согласовать на законодательном уровне. Ввести в эксплуатацию систему экологического мониторинга Арктики предполагается в 2026 году.

https://ria.ru/20221220/energetika-1839819520.html

https://ria.ru/20220930/megafon_emissions-1820403903.html

https://ria.ru/20220725/rosatom-1804778158.html

https://ria.ru/20230605/rosatom-1876188243.html

https://ria.ru/20230523/reaktory-1873677938.html

https://ria.ru/20220801/ekosistema-1805716676.html

https://ria.ru/20220203/rekultivatsiya-1770953265.html

https://ria.ru/20230530/nauka-1874776559.html

https://ria.ru/20230327/sevmorput-1860807904.html

https://ria.ru/20221202/ledokol-1835816729.html

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Кирилл Волков

россия, арктика, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", технологии