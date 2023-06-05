https://ria.ru/20230605/rosatom-1876261449.html
Лихачев рассказал, как "Росатом" развивает природосберегающие технологии
Лихачев рассказал, как "Росатом" развивает природосберегающие технологии - РИА Новости, 05.06.2023
Лихачев рассказал, как "Росатом" развивает природосберегающие технологии
"Росатом" активно развивает природосберегающие технологии, причем речь идет не только о зеленой атомной энергетике, но и о ликвидации сложных неядерных... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T16:12
2023-06-05T16:12
2023-06-05T16:12
россия
арктика
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848607981_437:0:2868:1367_1920x0_80_0_0_c264411fbf16df66acfeac71e3a9a524.jpg
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. "Росатом" активно развивает природосберегающие технологии, причем речь идет не только о зеленой атомной энергетике, но и о ликвидации сложных неядерных промышленных объектов, рассказал РИА Новости по случаю Дня эколога генеральный директор атомной госкорпорации Алексей Лихачев. Безуглеродный атомАтомная энергетика относится к низкоуглеродным видам генерации, поскольку при производстве энергии на АЭС не происходит выбросов углекислого газа в атмосферу. В 2021 году атомная энергетика была включена в национальную Таксономию зеленых проектов, утвержденную постановлением правительства РФ. "Доля выработки электроэнергии на атомных станциях в России составляет около 20% энергобаланса, а в Европейской части страны - все 40%. Только за прошлый год благодаря работе наших АЭС были предотвращены выбросы почти 110 млн тонн СО2, что эквивалентно 7% всех выбросов парниковых газов в России", - рассказал глава "Росатома". Для расширения возможностей использования атомной энергии активно разрабатываются проекты АЭС малой мощности. "Один такой пример у нас уже есть - благодаря работе первой в мире плавучей атомной станции ПАТЭС "Академик Ломоносов", размещенной в Певеке, с 2019 года удалось предотвратить выбросы 325 тысяч тонн СО2", - отметил Лихачев. Сейчас "Росатом" строит четыре плавучих атомных энергоблока для Чукотки и наземную малую атомную станцию в Якутии. Они позволят решить две задачи в интересах государства и общества: создать эффективные энергетические решения для отдаленных территорий и снизить экологическую нагрузку, связанную с развитием промышленного потенциала регионов. На более долгосрочную перспективу в России идет работа над переходом к безотходной атомной энергетике и замыканию ядерного топливного цикла. "Росатом" реализует проект по отработке этой технологии в Томской области в рамках Опытно-демонстрационного энергетического комплекса, где на одной площадке планируется замкнуть ядерный топливный цикл. Для этого там сейчас сооружается реактор на быстрых нейтронах четвертого поколения БРЕСТ-300 и два завода - по переработке облученного топлива и изготовлению из него свежего уран-плутониевого топлива. Применение быстрой реакторной технологии позволит достичь радиационной эквивалентности: сколько радиоактивности получено из природы при добыче урана, столько вернется обратно при захоронении радиоактивных отходов. Природосберегающая ветроэнергетикаНовым направлением в области экологичных энерготехнологий стала ветроэнергетика, которую "Росатом" развивает при поддержке государства в форме договоров о предоставлении мощности (ДПМ). По механизму ДПМ уже построены и введены в эксплуатацию 7 ветропарков на юге России общей мощностью 780 МВт. В этом году планируется ввести 255 МВт. В День эколога введена в эксплуатацию Кузьминская ВЭС в Ставропольском крае, там же предстоит запустить и Труновскую ветростанцию. По итогам прошлого года на ветроэлектростанциях Росатома выработано почти 2 миллиарда киловатт-часов чистой электроэнергии. С 2020 года - начала работы самой первой ВЭС "Росатома" в Адыгее - благодаря эксплуатации всех введенных ветромощностей предотвращены 1,2 миллиона тонн выбросов СО2. Зеленая энергия ветропарков "Росатома" востребована среди ответственных потребителей. Несколько структур, включая группу компаний "Дело", заключили прямые договоры с ветроэнергетическим дивизионом "Росатома" – компанией "Новавинд" – о поставках электроэнергии с ВЭС на свои объекты. "Группа компаний "Дело" осознает важность работы по предотвращению изменений климата, смягчению последствий таких изменений и адаптации к ним бизнеса. Активы группы уделяют особое внимание вопросам перехода на низкоуглеродные зеленые источники энергии", - сообщила РИА Новости директор по устойчивому развитию группы "Дело" Ольга Токарь. Она напомнила, что в 2021 году расположенные в Новороссийске зерновой терминал КСК и контейнерный терминал НУТЭП холдинга "ДелоПортс" (входит в ГК "Дело") стали первыми в России крупными объектами портовой инфраструктуры, объявившими о переходе на зеленую энергетику на основе энергии ветра. С 1 января 2022 года в рамках проекта "Зеленый порт" терминалы получают энергию от ветряных электростанций по договору c АО "Атомэнергопромсбыт". Проект "Зеленый порт" позволяет использовать возобновляемые источники энергии (ВИЭ) для целей содействия экспорту из РФ с минимальными выбросами СО2. Это, в свою очередь, отразится на снижении показателей косвенных выбросов парниковых газов (Scope 2) и прочих косвенных выбросов углерода (Scope 3) в отчетности НУТЭП и КСК. За счет внедрения проекта "Зеленый порт" на этих терминалах удалось достичь нулевых косвенных выбросов парниковых газов Scope 2 за 2022 год. Сокращение выбросов парниковых газов (Scope 2) за счет перехода на ВИЭ эквивалентно выбросам 7,3 тысячи тонн СО2. "Учитывая успешный опыт взаимодействия с АО "Атомэнергопромсбыт", группа компаний "Дело" в настоящий момент инициировала переговоры о переводе ПАО "ТрансКонтейнер" на прямые договоры поставок чистой энергии взамен компенсации выбросов парниковых газов за счёт зеленых национальных сертификатов", - добавила Токарь. Сокращение ядерного наследия Создавая энергетику будущего, российская атомная отрасль взяла на себя задачу по ликвидации ядерного наследия прошлого. Сейчас в России реализуется уже вторая федеральная целевая программа по обеспечению ядерной и радиационной безопасности (ФЦП ЯРБ). Она рассчитана до 2035 года. Выполнение программы позволило создать все необходимые условия для планомерного сокращения ядерного наследия, накопленного в период становления советского атомного проекта, в том числе в городах-миллионниках и других крупных населенных пунктах. За последние 7 лет было выведено из эксплуатации 48 ядерно- и радиационно-опасных объектов, реабилитированы полмиллиона квадратных метров радиационно-загрязненных территорий в 23 регионах России. Новые экотехнологииПомимо природосберегающих технологий в энергетике, "Росатом" занимается новым направлением, связанным с экотехнологиями. По поручению президента РФ с 2017 года госкорпорация участвует в реализации нацпроекта "Экология". "Нам поручены самые сложные объекты накопленного вреда - площадка бывшего "Усольехимпрома" в Усолье-Сибирском, площадка Байкальского ЦБК и расположенный в нескольких десятках километров от Санкт-Петербурга полигон "Красный Бор". Речь идет о разработке уникальных отечественных технологий по обращению с токсичными отходами", - отметил Лихачев. В понедельник Федеральный экологический оператор (ФЭО, предприятие "Росатома") приступил к ликвидации накопленного экологического вреда на территории бывшего Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. "Если оценивать сегодняшнюю ситуацию с БЦБК, можно однозначно сказать, что проделана большая работа, проблемы и предложения по их решению разложены по составляющим для каждого отдельного объекта. Все факторы, представляющие опасность для Байкала, определены и идентифицированы по каждому объекту со всей спецификой, которая им присуща. Это основа, которая позволяет выбирать возможно допустимые методы устранения накопленного вреда", - сказал РИА Новости ведущий научный сотрудник Института промышленной экологии Уральского отделения РАН Алексей Екидин. По его словам, к результатам этой работы "нет претензий ни у инстанций, ни у общественных движений". "Рассмотрены десятки технологий, позволяющих утилизировать отходы на площадке БЦБК. Каждый разработчик имел возможность предложить решение проблемы и доказать применимость технологий. Всем предложениям дана объективная оценка экспертами из Сибирского отделения РАН и Научного совета РАН по глобальным экологическим проблемам. Это важный фактор, подтверждающий не только нацеленность на решение проблемы, но и на продвижение к ее решению", - добавил собеседник агентства. Екидин назвал большим плюсом то, что практические работы с реальными отходами, отобранными в картах-накопителях, позволили обосновать допустимость использования отдельных технических решений, их безопасность и эффективность с точки зрения результатов их применения. "Все эти факторы в совокупности объективно свидетельствуют о том, что работа по решению проблемы БЦБК ведется результативно", - отметил эксперт. Другая задача в рамках нацпроекта - создание Федеральной информационной системы по обращению с отходами первого и второго классов (ФГИС ОПВК). Система заработала в марте прошлого года, сейчас в ней зарегистрированы более 75 тысяч пользователей и более 43 тысяч организаций. Для обработки, утилизации и обезвреживания отходов первого и второго классов строятся семь экотехнопарков. Четыре из них создаются на базе объектов по уничтожению химического оружия в Саратовской, Курганской, Кировской областях и Удмуртии. Еще 3 экотехнопарка – в Томской, Иркутской и Нижегородской областях – будут построены с нуля. Вместе они позволят обезвреживать и утилизировать до 350 тысяч тонн отходов ежегодно. Это примерно столько же, сколько производится в стране каждый год. Сохранение АрктикиУчитывая усиление интенсивности движения по Северному морскому пути в связи с ростом объема грузоперевозок, большого внимания требует наблюдение за состоянием окружающей среды в регионе. В частности, в сотрудничестве с Центром морских исследований МГУ имени М.В. Ломоносова начаты исследования и мониторинг надводной и подводной части акватории СМП. Ученые пришли к выводу, что в настоящее время угрозы для окружающей среды в Арктике нет. "То, что техногенная активность в Арктике возрастает с развитием Северного морского пути, - это факт. Для того, чтобы нивелировать ее воздействие на окружающую среду, нужно четко понимать источники воздействия, их силу, на что конкретно они влияют, как это все вместе в целом влияет на экосистему Арктики", - сказал РИА Новости исполнительный директор ООО "Центр морских исследований МГУ имени Ломоносова" Николай Шабалин. Для того, чтобы получить такую информацию, необходимо наладить систему экологического мониторинга, позволяющую отслеживать состояние экосистемы с заданной периодичностью в течение длительного времени, пояснил эксперт. "Это позволит понимать источники воздействия на среду, на что именно и как они влияют, и с какой силой, что позволит выстраивать прогнозы. Подобная система разрабатывается в госкорпорации "Росатом". Это проект интересный, амбициозный, не имеющий аналогов для акватории Северного Ледовитого океана", - отметил Шабалин. По его словам, создаваемая система позволит получить ответы на вопросы, что происходит в Арктическом регионе и как развитие судоходства влияет на экосистему. "Следующий шаг, который необходим, - это оперативная информация, получаемая в результате экологического мониторинга, позволяющая принимать те или иные управленческие решения, позволяющие нормализовать ситуацию в сфере экологического контроля. Задача в принципе большая, амбициозная и государственная, поэтому "Росатом" инициировал внесение изменений в федеральное законодательство, чтобы внести в него систему государственного экологического мониторинга Северного морского пути", - пояснил эксперт. "Я считаю это очень правильным решением, позволяющим нормативно закрепить этот проект, что позволит на принципиально ином качественном уровне оценивать экологию Арктики и разрабатывать стратегию развития Севморпути не только с учетом интересов крупных игроков, но и всех обитателей Арктики, включая представителей животного и растительного мира экосистемы", - добавил собеседник агентства. Система мониторинга должна быть на ведомственных уровнях согласована в 2023-2024 годах, опробована в 2024-2025 годах, в этот же период предстоит ее согласовать на законодательном уровне. Ввести в эксплуатацию систему экологического мониторинга Арктики предполагается в 2026 году.
https://ria.ru/20221220/energetika-1839819520.html
https://ria.ru/20220930/megafon_emissions-1820403903.html
https://ria.ru/20220725/rosatom-1804778158.html
https://ria.ru/20230605/rosatom-1876188243.html
https://ria.ru/20230523/reaktory-1873677938.html
https://ria.ru/20220801/ekosistema-1805716676.html
https://ria.ru/20220203/rekultivatsiya-1770953265.html
https://ria.ru/20230530/nauka-1874776559.html
https://ria.ru/20230327/sevmorput-1860807904.html
https://ria.ru/20221202/ledokol-1835816729.html
россия
арктика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848607981_215:0:2946:2048_1920x0_80_0_0_86a24af9188a6268aa909735b87ca5b1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, арктика, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", технологии
Россия, Арктика, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Технологии
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. "Росатом" активно развивает природосберегающие технологии, причем речь идет не только о зеленой атомной энергетике, но и о ликвидации сложных неядерных промышленных объектов, рассказал РИА Новости по случаю Дня эколога генеральный директор атомной госкорпорации Алексей Лихачев.
Атомная энергетика относится к низкоуглеродным видам генерации, поскольку при производстве энергии на АЭС не происходит выбросов углекислого газа в атмосферу. В 2021 году атомная энергетика была включена в национальную Таксономию зеленых проектов, утвержденную постановлением правительства РФ
.
"Доля выработки электроэнергии на атомных станциях в России составляет около 20% энергобаланса, а в Европейской части страны - все 40%. Только за прошлый год благодаря работе наших АЭС были предотвращены выбросы почти 110 млн тонн СО2, что эквивалентно 7% всех выбросов парниковых газов в России", - рассказал глава "Росатома".
Есть ли жизнь без CO2: будущее безуглеродной энергетики в России
Для расширения возможностей использования атомной энергии активно разрабатываются проекты АЭС малой мощности. "Один такой пример у нас уже есть - благодаря работе первой в мире плавучей атомной станции ПАТЭС "Академик Ломоносов", размещенной в Певеке
, с 2019 года удалось предотвратить выбросы 325 тысяч тонн СО2", - отметил Лихачев.
Сейчас "Росатом" строит четыре плавучих атомных энергоблока для Чукотки
и наземную малую атомную станцию в Якутии. Они позволят решить две задачи в интересах государства и общества: создать эффективные энергетические решения для отдаленных территорий и снизить экологическую нагрузку, связанную с развитием промышленного потенциала регионов.
На более долгосрочную перспективу в России идет работа над переходом к безотходной атомной энергетике и замыканию ядерного топливного цикла.
"Росатом" реализует проект по отработке этой технологии в Томской области
в рамках Опытно-демонстрационного энергетического комплекса, где на одной площадке планируется замкнуть ядерный топливный цикл. Для этого там сейчас сооружается реактор на быстрых нейтронах четвертого поколения БРЕСТ-300 и два завода - по переработке облученного топлива и изготовлению из него свежего уран-плутониевого топлива.
Применение быстрой реакторной технологии позволит достичь радиационной эквивалентности: сколько радиоактивности получено из природы при добыче урана, столько вернется обратно при захоронении радиоактивных отходов.
Парниковый эффект: чем поможет мониторинг выбросов?
Природосберегающая ветроэнергетика
Новым направлением в области экологичных энерготехнологий стала ветроэнергетика, которую "Росатом" развивает при поддержке государства в форме договоров о предоставлении мощности (ДПМ). По механизму ДПМ уже построены и введены в эксплуатацию 7 ветропарков на юге России общей мощностью 780 МВт. В этом году планируется ввести 255 МВт. В День эколога введена в эксплуатацию Кузьминская ВЭС в Ставропольском крае
, там же предстоит запустить и Труновскую ветростанцию.
По итогам прошлого года на ветроэлектростанциях Росатома выработано почти 2 миллиарда киловатт-часов чистой электроэнергии. С 2020 года - начала работы самой первой ВЭС "Росатома" в Адыгее - благодаря эксплуатации всех введенных ветромощностей предотвращены 1,2 миллиона тонн выбросов СО2.
"Росатом" построит ветропарк во Вьетнаме
Зеленая энергия ветропарков "Росатома" востребована среди ответственных потребителей. Несколько структур, включая группу компаний "Дело", заключили прямые договоры с ветроэнергетическим дивизионом "Росатома" – компанией "Новавинд" – о поставках электроэнергии с ВЭС на свои объекты.
"Группа компаний "Дело" осознает важность работы по предотвращению изменений климата, смягчению последствий таких изменений и адаптации к ним бизнеса. Активы группы уделяют особое внимание вопросам перехода на низкоуглеродные зеленые источники энергии", - сообщила РИА Новости директор по устойчивому развитию группы "Дело" Ольга Токарь.
Она напомнила, что в 2021 году расположенные в Новороссийске
зерновой терминал КСК
и контейнерный терминал НУТЭП холдинга "ДелоПортс" (входит в ГК "Дело") стали первыми в России крупными объектами портовой инфраструктуры, объявившими о переходе на зеленую энергетику на основе энергии ветра. С 1 января 2022 года в рамках проекта "Зеленый порт" терминалы получают энергию от ветряных электростанций по договору c АО "Атомэнергопромсбыт".
Проект "Зеленый порт" позволяет использовать возобновляемые источники энергии (ВИЭ) для целей содействия экспорту из РФ с минимальными выбросами СО2. Это, в свою очередь, отразится на снижении показателей косвенных выбросов парниковых газов (Scope 2) и прочих косвенных выбросов углерода (Scope 3) в отчетности НУТЭП и КСК. За счет внедрения проекта "Зеленый порт" на этих терминалах удалось достичь нулевых косвенных выбросов парниковых газов Scope 2 за 2022 год. Сокращение выбросов парниковых газов (Scope 2) за счет перехода на ВИЭ эквивалентно выбросам 7,3 тысячи тонн СО2.
"Учитывая успешный опыт взаимодействия с АО "Атомэнергопромсбыт", группа компаний "Дело" в настоящий момент инициировала переговоры о переводе ПАО "ТрансКонтейнер
" на прямые договоры поставок чистой энергии взамен компенсации выбросов парниковых газов за счёт зеленых национальных сертификатов", - добавила Токарь.
"Росатом" запустил новую ВЭС в Ставропольском крае
Сокращение ядерного наследия
Создавая энергетику будущего, российская атомная отрасль взяла на себя задачу по ликвидации ядерного наследия прошлого. Сейчас в России реализуется уже вторая федеральная целевая программа по обеспечению ядерной и радиационной безопасности (ФЦП ЯРБ). Она рассчитана до 2035 года.
Выполнение программы позволило создать все необходимые условия для планомерного сокращения ядерного наследия, накопленного в период становления советского атомного проекта, в том числе в городах-миллионниках и других крупных населенных пунктах.
За последние 7 лет было выведено из эксплуатации 48 ядерно- и радиационно-опасных объектов, реабилитированы полмиллиона квадратных метров радиационно-загрязненных территорий в 23 регионах России.
"Росатом" готов помочь Китаю со старыми промышленными ядерными реакторами
Помимо природосберегающих технологий в энергетике, "Росатом" занимается новым направлением, связанным с экотехнологиями. По поручению президента РФ с 2017 года госкорпорация участвует в реализации нацпроекта "Экология".
"Нам поручены самые сложные объекты накопленного вреда - площадка бывшего "Усольехимпрома" в Усолье-Сибирском
, площадка Байкальского ЦБК
и расположенный в нескольких десятках километров от Санкт-Петербурга
полигон "Красный Бор". Речь идет о разработке уникальных отечественных технологий по обращению с токсичными отходами", - отметил Лихачев.
Как крупный бизнес может спасти экосистему Байкала
В понедельник Федеральный экологический оператор (ФЭО, предприятие "Росатома") приступил к ликвидации накопленного экологического вреда на территории бывшего Байкальского целлюлозно-бумажного комбината.
"Если оценивать сегодняшнюю ситуацию с БЦБК, можно однозначно сказать, что проделана большая работа, проблемы и предложения по их решению разложены по составляющим для каждого отдельного объекта. Все факторы, представляющие опасность для Байкала
, определены и идентифицированы по каждому объекту со всей спецификой, которая им присуща. Это основа, которая позволяет выбирать возможно допустимые методы устранения накопленного вреда", - сказал РИА Новости ведущий научный сотрудник Института промышленной экологии Уральского отделения РАН
Алексей Екидин. По его словам, к результатам этой работы "нет претензий ни у инстанций, ни у общественных движений".
"Рассмотрены десятки технологий, позволяющих утилизировать отходы на площадке БЦБК. Каждый разработчик имел возможность предложить решение проблемы и доказать применимость технологий. Всем предложениям дана объективная оценка экспертами из Сибирского отделения РАН и Научного совета РАН по глобальным экологическим проблемам. Это важный фактор, подтверждающий не только нацеленность на решение проблемы, но и на продвижение к ее решению", - добавил собеседник агентства.
Более 11 миллиардов рублей выделили на рекультивацию полигонов в МО
Екидин назвал большим плюсом то, что практические работы с реальными отходами, отобранными в картах-накопителях, позволили обосновать допустимость использования отдельных технических решений, их безопасность и эффективность с точки зрения результатов их применения. "Все эти факторы в совокупности объективно свидетельствуют о том, что работа по решению проблемы БЦБК ведется результативно", - отметил эксперт.
Другая задача в рамках нацпроекта - создание Федеральной информационной системы по обращению с отходами первого и второго классов (ФГИС ОПВК). Система заработала в марте прошлого года, сейчас в ней зарегистрированы более 75 тысяч пользователей и более 43 тысяч организаций.
Для обработки, утилизации и обезвреживания отходов первого и второго классов строятся семь экотехнопарков. Четыре из них создаются на базе объектов по уничтожению химического оружия в Саратовской, Курганской, Кировской областях
и Удмуртии. Еще 3 экотехнопарка – в Томской, Иркутской и Нижегородской областях
– будут построены с нуля. Вместе они позволят обезвреживать и утилизировать до 350 тысяч тонн отходов ежегодно. Это примерно столько же, сколько производится в стране каждый год.
В России научились делать бионефть из водорослей и отходов
Учитывая усиление интенсивности движения по Северному морскому пути в связи с ростом объема грузоперевозок, большого внимания требует наблюдение за состоянием окружающей среды в регионе. В частности, в сотрудничестве с Центром морских исследований МГУ имени М.В. Ломоносова
начаты исследования и мониторинг надводной и подводной части акватории СМП. Ученые пришли к выводу, что в настоящее время угрозы для окружающей среды в Арктике нет.
"То, что техногенная активность в Арктике возрастает с развитием Северного морского пути, - это факт. Для того, чтобы нивелировать ее воздействие на окружающую среду, нужно четко понимать источники воздействия, их силу, на что конкретно они влияют, как это все вместе в целом влияет на экосистему Арктики", - сказал РИА Новости исполнительный директор ООО "Центр морских исследований МГУ имени Ломоносова" Николай Шабалин.
"Росатом" подготовил проект для круглогодичного судоходства на Севморпути
Для того, чтобы получить такую информацию, необходимо наладить систему экологического мониторинга, позволяющую отслеживать состояние экосистемы с заданной периодичностью в течение длительного времени, пояснил эксперт.
"Это позволит понимать источники воздействия на среду, на что именно и как они влияют, и с какой силой, что позволит выстраивать прогнозы. Подобная система разрабатывается в госкорпорации "Росатом". Это проект интересный, амбициозный, не имеющий аналогов для акватории Северного Ледовитого океана", - отметил Шабалин. По его словам, создаваемая система позволит получить ответы на вопросы, что происходит в Арктическом регионе и как развитие судоходства влияет на экосистему.
"Следующий шаг, который необходим, - это оперативная информация, получаемая в результате экологического мониторинга, позволяющая принимать те или иные управленческие решения, позволяющие нормализовать ситуацию в сфере экологического контроля. Задача в принципе большая, амбициозная и государственная, поэтому "Росатом" инициировал внесение изменений в федеральное законодательство, чтобы внести в него систему государственного экологического мониторинга Северного морского пути", - пояснил эксперт.
"Я считаю это очень правильным решением, позволяющим нормативно закрепить этот проект, что позволит на принципиально ином качественном уровне оценивать экологию Арктики и разрабатывать стратегию развития Севморпути не только с учетом интересов крупных игроков, но и всех обитателей Арктики, включая представителей животного и растительного мира экосистемы", - добавил собеседник агентства.
Система мониторинга должна быть на ведомственных уровнях согласована в 2023-2024 годах, опробована в 2024-2025 годах, в этот же период предстоит ее согласовать на законодательном уровне. Ввести в эксплуатацию систему экологического мониторинга Арктики предполагается в 2026 году.
Ледокол "Урал" уходит из Мурманска в первый рейс