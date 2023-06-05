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НАТО удвоила военное присутствие в Восточной Европе - РИА Новости, 05.06.2023
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15:14 05.06.2023 (обновлено: 15:20 05.06.2023)
https://ria.ru/20230605/nato-1876245273.html
НАТО удвоила военное присутствие в Восточной Европе
НАТО удвоила военное присутствие в Восточной Европе - РИА Новости, 05.06.2023
НАТО удвоила военное присутствие в Восточной Европе
НАТО в два раза увеличила свое военное присутствие в странах Восточной Европы по сравнению с 2021 годом, сообщает газета Washington Post со ссылкой на данные... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T15:14
2023-06-05T15:20
украина
россия
оана лунгеску
сергей лавров
восточная европа
нато
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. НАТО в два раза увеличила свое военное присутствие в странах Восточной Европы по сравнению с 2021 годом, сообщает газета Washington Post со ссылкой на данные официального представителя альянса Оаны Лунгеску. "НАТО частично укрепила свой восточный фланг, создав боевые группы еще в четырех странах: Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии... Сейчас в восьми боевых группах рассредоточено около 10 тысяч военнослужащих по сравнению с 5 тысячами в четырех группах в 2021 году", - передает издание слова Лунгеску. Со ссылкой на представителя НАТО отмечается, что страны также направили еще десятки кораблей и сотни самолетов в восточную часть альянса. "Союзники дополнительно развернули беспрецедентное количество наземных средств противовоздушной обороны, таких как ракеты Patriot, и кораблей с противовоздушной обороной в море", - цитирует Washington Post Лунгеску. Ранее газета Pais со ссылкой на источники сообщала о том, что в НАТО рассматривают предоставление Киеву гарантий безопасности, включающих в себя обязательства оказывать поддержку, а также консолидацию и усиление военной помощи для формирования "сдерживающей" оболочки вокруг Украины. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230605/nato-1876104596.html
https://ria.ru/20230602/unichtozhenie-1875795145.html
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украина, россия, оана лунгеску, сергей лавров, восточная европа, нато
Украина, Россия, Оана Лунгеску, Сергей Лавров, Восточная Европа, НАТО
НАТО удвоила военное присутствие в Восточной Европе

WP: НАТО удвоила военное присутствие в странах Восточной Европы по сравнению с 2021 годом

© AP Photo / Jonathan ErnstЛоготип НАТО
Логотип НАТО - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© AP Photo / Jonathan Ernst
Логотип НАТО. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. НАТО в два раза увеличила свое военное присутствие в странах Восточной Европы по сравнению с 2021 годом, сообщает газета Washington Post со ссылкой на данные официального представителя альянса Оаны Лунгеску.
"НАТО частично укрепила свой восточный фланг, создав боевые группы еще в четырех странах: Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии... Сейчас в восьми боевых группах рассредоточено около 10 тысяч военнослужащих по сравнению с 5 тысячами в четырех группах в 2021 году", - передает издание слова Лунгеску.
Со ссылкой на представителя НАТО отмечается, что страны также направили еще десятки кораблей и сотни самолетов в восточную часть альянса.
"Союзники дополнительно развернули беспрецедентное количество наземных средств противовоздушной обороны, таких как ракеты Patriot, и кораблей с противовоздушной обороной в море", - цитирует Washington Post Лунгеску.
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Ранее газета Pais со ссылкой на источники сообщала о том, что в НАТО рассматривают предоставление Киеву гарантий безопасности, включающих в себя обязательства оказывать поддержку, а также консолидацию и усиление военной помощи для формирования "сдерживающей" оболочки вокруг Украины.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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