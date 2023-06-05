https://ria.ru/20230605/lindemann-1876172196.html
СМИ: группа Rammstein находится на грани распада
СМИ: группа Rammstein находится на грани распада - РИА Новости, 05.06.2023
СМИ: группа Rammstein находится на грани распада
Немецкая рок-группа Rammstein оказалась на грани распада из-за обвинений вокалиста Тилля Линдеманна в домогательствах и употреблении запрещенных веществ,... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T11:18
2023-06-05T11:18
2023-06-05T11:18
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МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Немецкая рок-группа Rammstein оказалась на грани распада из-за обвинений вокалиста Тилля Линдеманна в домогательствах и употреблении запрещенных веществ, сообщает Bild.По данным СМИ, участники коллектива не хотят связывать свои имена со скандальной репутацией солиста. Весной фанатка группы по имени Шелби Линн обвинила Линдеманна в том, что он подмешал запрещенное вещество в ее напиток. По словам девушки, после этого рокер предложил ей заняться сексом и разозлился, получив отказ. Представители Rammstein заявили, что такого не могло произойти. Сам артист не ответил на обвинения в свой адрес, а мнения фанатов группы разделились. Некоторые осудили рокера, другие посчитали, что музыкант лжет. Тилль Линдеманн не первый раз оказывается в центре скандала. В 2016 году в Сети несколько его поклонниц рассказали, что были на алкогольной вечеринке с вокалистом, после которой ничего не помнили.
https://ria.ru/20230413/kitagava-1864807875.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
rammstein, тилль линдеманн, музыка, знаменитости, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Rammstein, Тилль Линдеманн, Музыка, Знаменитости, Новости шоу-бизнеса
СМИ: группа Rammstein находится на грани распада
Группа Rammstein оказалась на грани распада из-за обвинений фанатки в адрес Линдеманна