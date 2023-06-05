https://ria.ru/20230605/lindemann-1876172196.html

СМИ: группа Rammstein находится на грани распада

СМИ: группа Rammstein находится на грани распада - РИА Новости, 05.06.2023

СМИ: группа Rammstein находится на грани распада

Немецкая рок-группа Rammstein оказалась на грани распада из-за обвинений вокалиста Тилля Линдеманна в домогательствах и употреблении запрещенных веществ,... РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T11:18

2023-06-05T11:18

2023-06-05T11:18

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тилль линдеманн

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МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Немецкая рок-группа Rammstein оказалась на грани распада из-за обвинений вокалиста Тилля Линдеманна в домогательствах и употреблении запрещенных веществ, сообщает Bild.По данным СМИ, участники коллектива не хотят связывать свои имена со скандальной репутацией солиста. Весной фанатка группы по имени Шелби Линн обвинила Линдеманна в том, что он подмешал запрещенное вещество в ее напиток. По словам девушки, после этого рокер предложил ей заняться сексом и разозлился, получив отказ. Представители Rammstein заявили, что такого не могло произойти. Сам артист не ответил на обвинения в свой адрес, а мнения фанатов группы разделились. Некоторые осудили рокера, другие посчитали, что музыкант лжет. Тилль Линдеманн не первый раз оказывается в центре скандала. В 2016 году в Сети несколько его поклонниц рассказали, что были на алкогольной вечеринке с вокалистом, после которой ничего не помнили.

https://ria.ru/20230413/kitagava-1864807875.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

rammstein, тилль линдеманн, музыка, знаменитости, новости шоу-бизнеса