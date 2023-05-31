https://ria.ru/20230531/lindemann-1875334055.html

В Сети осудили лидера Rammstein после обвинений в опаивании наркотиками

В Сети осудили лидера Rammstein после обвинений в опаивании наркотиками - РИА Новости, 31.05.2023

В Сети осудили лидера Rammstein после обвинений в опаивании наркотиками

Пользователи Сети осудили лидера Rammstein на его странице в соцсети. Причиной послужило обвинение девушки по имени Шелби Линн в опаивании наркотиками. РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T19:00

2023-05-31T19:00

2023-05-31T19:00

шоубиз

rammstein

тилль линдеманн

знаменитости

наркотики

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/09/1745067567_283:991:2161:2047_1920x0_80_0_0_52300a24d7015d3acf080be10ea3d461.jpg

МОСКВА, 31 май – РИА Новости. Пользователи Сети осудили лидера Rammstein на его странице в соцсети. Причиной послужило обвинение девушки по имени Шелби Линн в опаивании наркотиками. "Перестаньте подсыпать наркотики поклонникам и эксплуатировать их!", "Полностью солидарен с Шелби и всеми, кто обвиняет его!", "Солидарна с Шелби и другими женщинами!", "Тилль ведет себя ужасно по отношению к девушкам!" – высказались комментаторы.Другие поддержали музыканта. "Шелби лжет!", "Она пошла не в полицию, а обратилась в СМИ. Вам не кажется это странным?", "Теперь каждый может заявить, что подвергался насилию со стороны Тилля без доказательств? Я вижу здесь только одну жертву – Тилля Линдеманна", "Почему вы верите обвинениям без единого доказательства?" – отреагировали поклонники артиста. Ранее девушка по имени Шелби Линн обвинила Тилля Линдеманна в добавлении наркотиков в ее напиток перед концертом Rammstein. По словам девушки, он также предлагал заняться с ней сексом. Сам артист не прокомментировал обвинения в свой адрес. Однако в менеджменте группы заявили, что ничего подобного быть не могло. Линдеманна не в первый раз обвиняют в неподобающем поведении по отношению к девушкам. В 2016 году несколько поклонниц Rammstein сообщили, что были на алкогольной вечеринке с вокалистом, после которой ничего не помнили.

https://ria.ru/20230513/allen-1871260678.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Александра Липатова

Александра Липатова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

rammstein, тилль линдеманн, знаменитости, наркотики