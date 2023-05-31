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В Сети осудили лидера Rammstein после обвинений в опаивании наркотиками - РИА Новости, 31.05.2023
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Шоубиз
 
19:00 31.05.2023
https://ria.ru/20230531/lindemann-1875334055.html
В Сети осудили лидера Rammstein после обвинений в опаивании наркотиками
В Сети осудили лидера Rammstein после обвинений в опаивании наркотиками - РИА Новости, 31.05.2023
В Сети осудили лидера Rammstein после обвинений в опаивании наркотиками
Пользователи Сети осудили лидера Rammstein на его странице в соцсети. Причиной послужило обвинение девушки по имени Шелби Линн в опаивании наркотиками. РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T19:00
2023-05-31T19:00
шоубиз
rammstein
тилль линдеманн
знаменитости
наркотики
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МОСКВА, 31 май – РИА Новости. Пользователи Сети осудили лидера Rammstein на его странице в соцсети. Причиной послужило обвинение девушки по имени Шелби Линн в опаивании наркотиками. &quot;Перестаньте подсыпать наркотики поклонникам и эксплуатировать их!&quot;, &quot;Полностью солидарен с Шелби и всеми, кто обвиняет его!&quot;, &quot;Солидарна с Шелби и другими женщинами!&quot;, &quot;Тилль ведет себя ужасно по отношению к девушкам!&quot; – высказались комментаторы.Другие поддержали музыканта. "Шелби лжет!", "Она пошла не в полицию, а обратилась в СМИ. Вам не кажется это странным?", "Теперь каждый может заявить, что подвергался насилию со стороны Тилля без доказательств? Я вижу здесь только одну жертву – Тилля Линдеманна", "Почему вы верите обвинениям без единого доказательства?" – отреагировали поклонники артиста. Ранее девушка по имени Шелби Линн обвинила Тилля Линдеманна в добавлении наркотиков в ее напиток перед концертом Rammstein. По словам девушки, он также предлагал заняться с ней сексом. Сам артист не прокомментировал обвинения в свой адрес. Однако в менеджменте группы заявили, что ничего подобного быть не могло. Линдеманна не в первый раз обвиняют в неподобающем поведении по отношению к девушкам. В 2016 году несколько поклонниц Rammstein сообщили, что были на алкогольной вечеринке с вокалистом, после которой ничего не помнили.
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rammstein, тилль линдеманн, знаменитости, наркотики
Шоубиз, Rammstein, Тилль Линдеманн, Знаменитости, Наркотики
В Сети осудили лидера Rammstein после обвинений в опаивании наркотиками

В Сети осудили Тилля Линдеманна после обвинений в опаивании девушки наркотиками

© РИА Новости / Антон Стеков | Перейти в медиабанкСолист группы Rammstein Тиль Линдеманн
Солист группы Rammstein Тиль Линдеманн - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© РИА Новости / Антон Стеков
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МОСКВА, 31 май – РИА Новости. Пользователи Сети осудили лидера Rammstein на его странице в соцсети. Причиной послужило обвинение девушки по имени Шелби Линн в опаивании наркотиками.
«

"Перестаньте подсыпать наркотики поклонникам и эксплуатировать их!", "Полностью солидарен с Шелби и всеми, кто обвиняет его!", "Солидарна с Шелби и другими женщинами!", "Тилль ведет себя ужасно по отношению к девушкам!" – высказались комментаторы.

Другие поддержали музыканта.
«
"Шелби лжет!", "Она пошла не в полицию, а обратилась в СМИ. Вам не кажется это странным?", "Теперь каждый может заявить, что подвергался насилию со стороны Тилля без доказательств? Я вижу здесь только одну жертву – Тилля Линдеманна", "Почему вы верите обвинениям без единого доказательства?" – отреагировали поклонники артиста.
Ранее девушка по имени Шелби Линн обвинила Тилля Линдеманна в добавлении наркотиков в ее напиток перед концертом Rammstein. По словам девушки, он также предлагал заняться с ней сексом.
Сам артист не прокомментировал обвинения в свой адрес. Однако в менеджменте группы заявили, что ничего подобного быть не могло.
Линдеманна не в первый раз обвиняют в неподобающем поведении по отношению к девушкам. В 2016 году несколько поклонниц Rammstein сообщили, что были на алкогольной вечеринке с вокалистом, после которой ничего не помнили.
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ШоубизRammsteinТилль ЛиндеманнЗнаменитостиНаркотики
 
 
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