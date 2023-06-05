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Пересмотр дела депутата Самсонова отложили из-за отключения света - РИА Новости, 05.06.2023
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08:22 05.06.2023
https://ria.ru/20230605/delo-1876152594.html
Пересмотр дела депутата Самсонова отложили из-за отключения света
Пересмотр дела депутата Самсонова отложили из-за отключения света - РИА Новости, 05.06.2023
Пересмотр дела депутата Самсонова отложили из-за отключения света
Приморский краевой суд в понедельник из-за отключения света отложил повторное апелляционное рассмотрение дела приморского депутата Артема Самсонова, осужденного РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T08:22
2023-06-05T08:22
происшествия
владивосток
артем самсонов (депутат)
приморский краевой суд
следственный комитет россии (ск рф)
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ВЛАДИВОСТОК, 5 июн – РИА Новости. Приморский краевой суд в понедельник из-за отключения света отложил повторное апелляционное рассмотрение дела приморского депутата Артема Самсонова, осужденного за растление ребенка, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Елена Оленева. Советский районный суд Владивостока 20 сентября 2022 года приговорил Самсонова к 13 годам колонии строгого режима по статье "иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста". Приморский краевой суд 27 февраля отменил приговор, уголовное дело было передано на новое разбирательство иному составу суда, Самсонова перевели под домашний арест. Советский районный суд Владивостока в марте заново начал рассматривать дело. Прокуратура обжаловала отмену приговора. Третьего мая Девятый кассационный суд общей юрисдикции во Владивостоке отменил апелляционное определение Приморского краевого суда и вновь заключил Самсонова под стражу. На понедельник было назначено повторное апелляционное рассмотрение дела в Приморском краевом суде. "Судебное заседание отложено на 14 июня, 14.00 (07.00 мск)", - сказала Оленева, уточнив, что заседание отложили из-за отключения света. Ранее в понедельник в прокуратуре Приморья РИА Новости сообщили, что произошло аварийное отключение подстанции АО "ДРСК", в результате без света остались объекты социальной инфраструктуры и более 160 многоквартирных домов, в которых проживают около 22 тысяч граждан. Отключения затронули улицы в центре Владивостока, идут восстановительные работы. Прокуратура проводит проверку. По данным следствия, в один из дней с 1 июня по 31 июля 2018 года Самсонов, находясь на базе отдыха в районе улицы Лазурная во Владивостоке, при общении с 11-летним сыном своего знакомого "демонстрировал ему предмет интимного характера и доводил ему информацию о его предназначении". Самсонов вину не признает. Его защита подавала ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с отсутствием события преступления, а также просила СК возбудить дела на свидетелей, которые, как она считает, оклеветали Самсонова.
https://ria.ru/20211118/deputat-1759583109.html
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происшествия, владивосток, артем самсонов (депутат), приморский краевой суд, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Владивосток, Артем Самсонов (депутат), Приморский краевой суд, Следственный комитет России (СК РФ)
Пересмотр дела депутата Самсонова отложили из-за отключения света

Пересмотр дела депутата Самсонова о растлении ребенка отложили из-за отключения света

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкДепутат Заксобрания Приморья Артем Самсонов
Депутат Заксобрания Приморья Артем Самсонов - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Депутат Заксобрания Приморья Артем Самсонов. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 5 июн – РИА Новости. Приморский краевой суд в понедельник из-за отключения света отложил повторное апелляционное рассмотрение дела приморского депутата Артема Самсонова, осужденного за растление ребенка, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Елена Оленева.
Советский районный суд Владивостока 20 сентября 2022 года приговорил Самсонова к 13 годам колонии строгого режима по статье "иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста". Приморский краевой суд 27 февраля отменил приговор, уголовное дело было передано на новое разбирательство иному составу суда, Самсонова перевели под домашний арест. Советский районный суд Владивостока в марте заново начал рассматривать дело. Прокуратура обжаловала отмену приговора. Третьего мая Девятый кассационный суд общей юрисдикции во Владивостоке отменил апелляционное определение Приморского краевого суда и вновь заключил Самсонова под стражу.
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На понедельник было назначено повторное апелляционное рассмотрение дела в Приморском краевом суде. "Судебное заседание отложено на 14 июня, 14.00 (07.00 мск)", - сказала Оленева, уточнив, что заседание отложили из-за отключения света.
Ранее в понедельник в прокуратуре Приморья РИА Новости сообщили, что произошло аварийное отключение подстанции АО "ДРСК", в результате без света остались объекты социальной инфраструктуры и более 160 многоквартирных домов, в которых проживают около 22 тысяч граждан. Отключения затронули улицы в центре Владивостока, идут восстановительные работы. Прокуратура проводит проверку.
По данным следствия, в один из дней с 1 июня по 31 июля 2018 года Самсонов, находясь на базе отдыха в районе улицы Лазурная во Владивостоке, при общении с 11-летним сыном своего знакомого "демонстрировал ему предмет интимного характера и доводил ему информацию о его предназначении".
Самсонов вину не признает. Его защита подавала ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с отсутствием события преступления, а также просила СК возбудить дела на свидетелей, которые, как она считает, оклеветали Самсонова.
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ПроисшествияВладивостокАртем Самсонов (депутат)Приморский краевой судСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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