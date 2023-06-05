https://ria.ru/20230605/arest-1876297105.html

В Петербурге арестовали водителя грузовика, устроившего массовое ДТП

В Петербурге арестовали водителя грузовика, устроившего массовое ДТП - РИА Новости, 05.06.2023

В Петербурге арестовали водителя грузовика, устроившего массовое ДТП

Водитель грузовика "Ивеко", устроивший массовое ДТП в Петербурге более чем с десятью автомобилями, арестован, сообщает объединенная пресс-служба судов города. РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T19:03

2023-06-05T19:03

2023-06-05T19:03

происшествия

санкт-петербург

россия

ленинградская область

ульяновский автомобильный завод (уаз)

opel astra

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Водитель грузовика "Ивеко", устроивший массовое ДТП в Петербурге более чем с десятью автомобилями, арестован, сообщает объединенная пресс-служба судов города. "Фрунзенский районный суд г. Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Арсена Магамедалиева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.а. ч.2 ст.264 (нарушение ПДД) УК РФ. Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав фигуранту стражу по 1 августа", - сообщает пресс-служба судов. Массовое ДТП произошло в субботу около 8.40 на пересечении улицы Софийской и проспекта Славы. региональный главк МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области первоначально сообщал о семи пострадавших в ДТП с участием десяти автомобилей, ГУМЧС по Санкт-Петербургу - об 11 пострадавших с участием 13 автомобилей. По данным пресс-службы судов, речь идет об 11 пострадавших автомобилях. Как информировал городской комитет по здравоохранению, после массовой аварии в больницы доставлены 12 человек, включая двух детей. По данным полиции, ДТП спровоцировал 36-летний водитель грузового автомобиля "Ивеко", который выехал на полосу встречного движения. Как установили полицейские, водитель грузовика "Ивеко" ехал по проспекту Славы в сторону Пражской улицы и на перекрёстке с Софийской улицей столкнулся с автомобилем Opel, который был впереди него. После этого грузовик выехал на встречную полосу, где столкнулся еще с десятью автомобилями. В результате водитель и две пассажирки автомобиля "УАЗ Патриот" получили тяжёлые травмы. Также медпомощь потребовалась ещё девяти пострадавшим, в том числе двоим детям 6 и 16 лет. В ГУМВД уточняют, что некоторых людей пришлось деблокировать из машин с помощью гидравлического инструмента.

https://ria.ru/20230603/dtp-1875929593.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, санкт-петербург, россия, ленинградская область, ульяновский автомобильный завод (уаз), opel astra