https://ria.ru/20230604/voda-1876114805.html

В ДНР прошла акция "Вода России"

В ДНР прошла акция "Вода России" - РИА Новости, 04.06.2023

В ДНР прошла акция "Вода России"

Всероссийская акция "Вода России" прошла в ДНР на берегу Азовского моря, около 100 волонтеров из различных субъектов Российской Федерации приняли в ней участие, РИА Новости, 04.06.2023

2023-06-04T19:49

2023-06-04T19:49

2023-06-04T19:49

экология

донецкая народная республика

азовское море

общество

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ДОНЕЦК, 4 июн - РИА Новости. Всероссийская акция "Вода России" прошла в ДНР на берегу Азовского моря, около 100 волонтеров из различных субъектов Российской Федерации приняли в ней участие, рассказал РИА Новости организатор Илья Разбаш. "Сегодня здесь в Донецкой (Народной) Республике собрались около 100 волонтеров, при чем они приехали из разных мест, это и Ростовская область традиционно, которая поддерживает эту акцию, это и Донецкая (Народная) Республика, это и Луганская (Народная Республика), и Запорожская (область)", - заявил Илья Разбаш. Говоря о масштабности акции, он подчеркнул, что за прошлый год прошло почти 22 тысячи мероприятий по всей России, в которых приняли участие около 1,5 миллионов человек, что способствует одной из основных целей акции - экологическое образование людей: "Важная роль наша здесь, как министерства природных ресурсов, так и федерального агентства водных ресурсов - это роль в экологическом образовании людей. Люди, которые не понаслышке, непосредственно своими руками убирают этот мусор понимают, что именно он и загрязняет водные объекты". В этом году в новых субъектах впервые проводится Всероссийская акция "Вода России", которая способствует повышению экологической грамотности среди населения страны. Именно акция "Вода России", инициированная Министерством природных ресурсов и экологии РФ, получила всероссийскую поддержку добровольцев и инициативных жителей и привлекает внимание общественности к охране и улучшению качества водных ресурсов.

https://ria.ru/20230529/musor-1873826692.html

донецкая народная республика

азовское море

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экология, донецкая народная республика, азовское море, общество