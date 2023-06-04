https://ria.ru/20230604/postuplenie-1876094163.html

Дети-сироты из новых регионов смогут поступать в кадетские корпуса СК

Дети-сироты из новых регионов смогут поступать в кадетские корпуса СК - РИА Новости, 04.06.2023

Дети-сироты из новых регионов смогут поступать в кадетские корпуса СК

Дети-сироты из республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей могут претендовать на поступление в подведомственные учебные заведения Следственного... РИА Новости, 04.06.2023

2023-06-04T16:53

2023-06-04T16:53

2023-06-04T16:59

следственный комитет россии (ск рф)

херсонская область

запорожская область

сергей петров

донецкая народная республика

луганская народная республика

дети

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148137/86/1481378664_0:155:2898:1785_1920x0_80_0_0_79f3c524c92332220bbef9462eae8572.jpg

ЛУГАНСК, 4 июн - РИА Новости. Дети-сироты из республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей могут претендовать на поступление в подведомственные учебные заведения Следственного комитета РФ, заявил руководитель управления воспитательной работы СК РФ, генерал-майор юстиции Сергей Петров. Осенью 2022 года СК РФ информировал об открытии профильного кадетского класса Следственного комитета РФ в Луганске на базе Луганского учебно-воспитательного комплекса имени летчика-космонавта Г.Т. Берегового, такой же класс, по данным ведомства, был открыт и в Херсонской области. В ближайшем будущем планируется открытие таких классов в Запорожской области и ДНР. "У нас есть четыре кадетских корпуса в Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе, Волгограде, где 40% детей поступающих - это дети-сироты и дети, оказавшиеся без попечения родителей… И ребята из этих заведений (детских домов ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей – ред.) также могут проходить у нас обучение по их желанию", - сказал Петров.

https://ria.ru/20230602/trudoustroystvo-1875695403.html

херсонская область

запорожская область

донецкая народная республика

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

следственный комитет россии (ск рф), херсонская область , запорожская область, сергей петров, донецкая народная республика, луганская народная республика, дети, общество