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Дети-сироты из новых регионов смогут поступать в кадетские корпуса СК
Дети-сироты из новых регионов смогут поступать в кадетские корпуса СК - РИА Новости, 04.06.2023
Дети-сироты из новых регионов смогут поступать в кадетские корпуса СК
Дети-сироты из республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей могут претендовать на поступление в подведомственные учебные заведения Следственного... РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-04T16:53
2023-06-04T16:53
2023-06-04T16:59
следственный комитет россии (ск рф)
херсонская область
запорожская область
сергей петров
донецкая народная республика
луганская народная республика
дети
общество
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ЛУГАНСК, 4 июн - РИА Новости. Дети-сироты из республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей могут претендовать на поступление в подведомственные учебные заведения Следственного комитета РФ, заявил руководитель управления воспитательной работы СК РФ, генерал-майор юстиции Сергей Петров. Осенью 2022 года СК РФ информировал об открытии профильного кадетского класса Следственного комитета РФ в Луганске на базе Луганского учебно-воспитательного комплекса имени летчика-космонавта Г.Т. Берегового, такой же класс, по данным ведомства, был открыт и в Херсонской области. В ближайшем будущем планируется открытие таких классов в Запорожской области и ДНР. "У нас есть четыре кадетских корпуса в Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе, Волгограде, где 40% детей поступающих - это дети-сироты и дети, оказавшиеся без попечения родителей… И ребята из этих заведений (детских домов ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей – ред.) также могут проходить у нас обучение по их желанию", - сказал Петров.
https://ria.ru/20230602/trudoustroystvo-1875695403.html
херсонская область
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следственный комитет россии (ск рф), херсонская область , запорожская область, сергей петров, донецкая народная республика, луганская народная республика, дети, общество
Следственный комитет России (СК РФ), Херсонская область , Запорожская область, Сергей Петров, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Дети, Общество
Дети-сироты из новых регионов смогут поступать в кадетские корпуса СК
Дети-сироты из новых регионов смогут претендовать на поступление в кадетские корпуса СК