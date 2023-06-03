https://ria.ru/20230603/stikhi-1875969615.html

В России выйдет сборник стихов о спецоперации от поэтов-детей

В России выйдет сборник стихов о спецоперации от поэтов-детей - РИА Новости, 03.06.2023

В России выйдет сборник стихов о спецоперации от поэтов-детей

Сборник стихов о специальной военной операции от поэтов-детей скоро появится в России, заявил председатель правления Союза писателей России Николай Иванов на... РИА Новости, 03.06.2023

2023-06-03T17:07

2023-06-03T17:07

2023-06-03T20:13

культура

николай иванов

россия

дети

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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Сборник стихов о специальной военной операции от поэтов-детей скоро появится в России, заявил председатель правления Союза писателей России Николай Иванов на книжном фестивале "Красная площадь". "Завтра-послезавтра мы уже сдаем <...> восьмой сборник — это сборник "Зов юных сердец". Это уже стихи детей о спецоперации", — сказал он.Иванов пояснил, что произведения написали ученики военных учреждений, а также дети, чьи родители участвуют в СВО. Он добавил, что с 24 февраля 2022 года вышло уже семь сборников стихотворений на эту тему. По словам писателя, первые из них начали составлять на третий-четвертый день после начала спецоперации."Всплеск такой эмоциональный у поэтов в социальных сетях мы отметили. Да, они откликнулись. <...> В марте месяце мы собрали первый сборник и увидели, что да, поэзия есть и сборник может быть готов", — подчеркнул Иванов.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20221219/pisma-1839281639.html

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николай иванов, россия, дети