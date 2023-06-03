Рейтинг@Mail.ru
Турция остается ключевым партнером России, заявил Слуцкий - РИА Новости, 03.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:22 03.06.2023
https://ria.ru/20230603/slutskiy-1876013183.html
Турция остается ключевым партнером России, заявил Слуцкий
Турция остается ключевым партнером России, заявил Слуцкий - РИА Новости, 03.06.2023
Турция остается ключевым партнером России, заявил Слуцкий
Турция остается ключевым партнером РФ, в ГД надеются на расширение сотрудничества, в том числе по парламентской линии, сообщил глава думского комитета по... РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T23:22
2023-06-03T23:22
россия
турция
реджеп тайип эрдоган
вячеслав володин
леонид слуцкий (политик)
госдума рф
народный альянс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0f/1852166922_0:0:3060:1721_1920x0_80_0_0_8b326d5684350b9ac215cd5fa03f69a7.jpg
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Турция остается ключевым партнером РФ, в ГД надеются на расширение сотрудничества, в том числе по парламентской линии, сообщил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий. "В составе делегации РФ во главе с председателем Государственной Думы Вячеславом Володиным принял участие в церемонии инаугурации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Турция остается нашим ключевым партнером. Надеемся на расширение сотрудничества, в том числе по парламентской линии", - написал он в своём телеграм-канале. В субботу спикер Госдумы Вячеслав Володин передал Реджепу Тайипу Эрдогану теплые слова приветствия от президента РФ Владимира Путина и поздравление со вступлением в должность президента, сообщила журналистам пресс-служба Госдумы. Также отмечается, что состоялась краткая беседа Володина и президента Турецкой Республики Эрдогана. Беседа прошла в ходе встречи президента Турции с главами иностранных делегаций, прибывших для участия в инаугурации. В субботу Эрдогану вручен протокол Высшего избирательного совета о победе во втором туре президентских выборов в Турции, после турецкий лидер начал присягу в Великом национальном собрании (парламенте) Турции и официально вступил в должность. Единый кандидат от "Республиканского альянса" во главе с правящей Партией справедливости и развития (AK Parti) Эрдоган переизбран президентом Турции, он набрал более 52% голосов избирателей. Его соперник, единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу набрал 47,82% голосов.
https://ria.ru/20230603/erdogan-1876011598.html
россия
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0f/1852166922_329:0:3060:2048_1920x0_80_0_0_5b70f0528539e464d49328e3156c4241.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, турция, реджеп тайип эрдоган, вячеслав володин, леонид слуцкий (политик), госдума рф, народный альянс
Россия, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Вячеслав Володин, Леонид Слуцкий (политик), Госдума РФ, Народный альянс
Турция остается ключевым партнером России, заявил Слуцкий

Слуцкий: Турция остается ключевым партнером России, в ГД надеются расширить сотрудничество

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Леонид Слуцкий. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Турция остается ключевым партнером РФ, в ГД надеются на расширение сотрудничества, в том числе по парламентской линии, сообщил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.
«
"В составе делегации РФ во главе с председателем Государственной Думы Вячеславом Володиным принял участие в церемонии инаугурации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Турция остается нашим ключевым партнером. Надеемся на расширение сотрудничества, в том числе по парламентской линии", - написал он в своём телеграм-канале.
В субботу спикер Госдумы Вячеслав Володин передал Реджепу Тайипу Эрдогану теплые слова приветствия от президента РФ Владимира Путина и поздравление со вступлением в должность президента, сообщила журналистам пресс-служба Госдумы.
Также отмечается, что состоялась краткая беседа Володина и президента Турецкой Республики Эрдогана. Беседа прошла в ходе встречи президента Турции с главами иностранных делегаций, прибывших для участия в инаугурации.
В субботу Эрдогану вручен протокол Высшего избирательного совета о победе во втором туре президентских выборов в Турции, после турецкий лидер начал присягу в Великом национальном собрании (парламенте) Турции и официально вступил в должность. Единый кандидат от "Республиканского альянса" во главе с правящей Партией справедливости и развития (AK Parti) Эрдоган переизбран президентом Турции, он набрал более 52% голосов избирателей. Его соперник, единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу набрал 47,82% голосов.
Реджеп Тайип Эрдоган во время церемонии принесения присяги в Великом национальном собрании (парламенте) Турции - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
Эрдоган назначил новый кабинет министров
Вчера, 22:52
 
РоссияТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганВячеслав ВолодинЛеонид Слуцкий (политик)Госдума РФНародный альянс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала