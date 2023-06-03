https://ria.ru/20230603/slutskiy-1876013183.html
Турция остается ключевым партнером России, заявил Слуцкий
Турция остается ключевым партнером России, заявил Слуцкий - РИА Новости, 03.06.2023
Турция остается ключевым партнером России, заявил Слуцкий
Турция остается ключевым партнером РФ, в ГД надеются на расширение сотрудничества, в том числе по парламентской линии, сообщил глава думского комитета по... РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T23:22
2023-06-03T23:22
2023-06-03T23:22
россия
турция
реджеп тайип эрдоган
вячеслав володин
леонид слуцкий (политик)
госдума рф
народный альянс
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Турция остается ключевым партнером РФ, в ГД надеются на расширение сотрудничества, в том числе по парламентской линии, сообщил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий. "В составе делегации РФ во главе с председателем Государственной Думы Вячеславом Володиным принял участие в церемонии инаугурации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Турция остается нашим ключевым партнером. Надеемся на расширение сотрудничества, в том числе по парламентской линии", - написал он в своём телеграм-канале. В субботу спикер Госдумы Вячеслав Володин передал Реджепу Тайипу Эрдогану теплые слова приветствия от президента РФ Владимира Путина и поздравление со вступлением в должность президента, сообщила журналистам пресс-служба Госдумы. Также отмечается, что состоялась краткая беседа Володина и президента Турецкой Республики Эрдогана. Беседа прошла в ходе встречи президента Турции с главами иностранных делегаций, прибывших для участия в инаугурации. В субботу Эрдогану вручен протокол Высшего избирательного совета о победе во втором туре президентских выборов в Турции, после турецкий лидер начал присягу в Великом национальном собрании (парламенте) Турции и официально вступил в должность. Единый кандидат от "Республиканского альянса" во главе с правящей Партией справедливости и развития (AK Parti) Эрдоган переизбран президентом Турции, он набрал более 52% голосов избирателей. Его соперник, единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу набрал 47,82% голосов.
https://ria.ru/20230603/erdogan-1876011598.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, турция, реджеп тайип эрдоган, вячеслав володин, леонид слуцкий (политик), госдума рф, народный альянс
Россия, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Вячеслав Володин, Леонид Слуцкий (политик), Госдума РФ, Народный альянс
Турция остается ключевым партнером России, заявил Слуцкий
Слуцкий: Турция остается ключевым партнером России, в ГД надеются расширить сотрудничество