https://ria.ru/20230603/slutskiy-1876013183.html

Турция остается ключевым партнером России, заявил Слуцкий

Турция остается ключевым партнером России, заявил Слуцкий - РИА Новости, 03.06.2023

Турция остается ключевым партнером России, заявил Слуцкий

Турция остается ключевым партнером РФ, в ГД надеются на расширение сотрудничества, в том числе по парламентской линии, сообщил глава думского комитета по... РИА Новости, 03.06.2023

2023-06-03T23:22

2023-06-03T23:22

2023-06-03T23:22

россия

турция

реджеп тайип эрдоган

вячеслав володин

леонид слуцкий (политик)

госдума рф

народный альянс

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Турция остается ключевым партнером РФ, в ГД надеются на расширение сотрудничества, в том числе по парламентской линии, сообщил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий. "В составе делегации РФ во главе с председателем Государственной Думы Вячеславом Володиным принял участие в церемонии инаугурации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Турция остается нашим ключевым партнером. Надеемся на расширение сотрудничества, в том числе по парламентской линии", - написал он в своём телеграм-канале. В субботу спикер Госдумы Вячеслав Володин передал Реджепу Тайипу Эрдогану теплые слова приветствия от президента РФ Владимира Путина и поздравление со вступлением в должность президента, сообщила журналистам пресс-служба Госдумы. Также отмечается, что состоялась краткая беседа Володина и президента Турецкой Республики Эрдогана. Беседа прошла в ходе встречи президента Турции с главами иностранных делегаций, прибывших для участия в инаугурации. В субботу Эрдогану вручен протокол Высшего избирательного совета о победе во втором туре президентских выборов в Турции, после турецкий лидер начал присягу в Великом национальном собрании (парламенте) Турции и официально вступил в должность. Единый кандидат от "Республиканского альянса" во главе с правящей Партией справедливости и развития (AK Parti) Эрдоган переизбран президентом Турции, он набрал более 52% голосов избирателей. Его соперник, единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу набрал 47,82% голосов.

https://ria.ru/20230603/erdogan-1876011598.html

россия

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, турция, реджеп тайип эрдоган, вячеслав володин, леонид слуцкий (политик), госдума рф, народный альянс