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Эрдоган назначил новый кабинет министров - РИА Новости, 04.06.2023
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22:52 03.06.2023 (обновлено: 00:00 04.06.2023)
https://ria.ru/20230603/erdogan-1876011598.html
Эрдоган назначил новый кабинет министров
Эрдоган назначил новый кабинет министров - РИА Новости, 04.06.2023
Эрдоган назначил новый кабинет министров
Вступивший в должность президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сформировал новый кабинет министров: РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-03T22:52
2023-06-04T00:00
в мире
турция
стамбул
реджеп тайип эрдоган
хакан фидан
мехмет шимшек
народный альянс
президентские выборы в турции
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Вступивший в должность президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сформировал новый кабинет министров:Кроме того, должность вице-президента Турции занял Джевдет Йылмаз. Ранее он возглавлял парламентский комитет по бюджету.Свои посты сохранили глава Минздрава Фахреттин Коджа и министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой.В прошлое воскресенье в Турции прошел второй тур президентских выборов. Реджеп Тайип Эрдоган — единый кандидат от "Республиканского альянса" во главе с правящей Партией справедливости и развития (AK Parti) — набрал более 52 процентов голосов. Его соперником был представитель оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу, которого поддержали 47,82 процента населения.Сегодня Эрдоган официально вступил в должность президента Турции.
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в мире, турция, стамбул, реджеп тайип эрдоган, хакан фидан, мехмет шимшек, народный альянс, президентские выборы в турции
В мире, Турция, Стамбул, Реджеп Тайип Эрдоган, Хакан Фидан, Мехмет Шимшек, Народный альянс, Президентские выборы в Турции
Эрдоган назначил новый кабинет министров

Президент Турции Эрдоган сформировал новое правительство после вступления в должность

© Фото : @RTErdogan / TwitterРеджеп Тайип Эрдоган во время церемонии принесения присяги в Великом национальном собрании (парламенте) Турции
Реджеп Тайип Эрдоган во время церемонии принесения присяги в Великом национальном собрании (парламенте) Турции - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
© Фото : @RTErdogan / Twitter
Реджеп Тайип Эрдоган во время церемонии принесения присяги в Великом национальном собрании (парламенте) Турции. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Вступивший в должность президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сформировал новый кабинет министров:
  • пост главы МИД занял Хакан Фидан. Ранее он руководил Национальной разведывательной организацией;
  • Министерство финансов возглавил Мехмет Шимшек, до этого занимавший должность вице-премьера;
  • министром обороны стал Яшар Гюлер, который ранее был начальником Генштаба Вооруженных сил Турции;
  • руководить Министерством внутренних дел будет экс-губернатор провинции Стамбул Али Ерликая;
  • главой Министерства энергетики назначили Алпарслана Байрактара.
Кроме того, должность вице-президента Турции занял Джевдет Йылмаз. Ранее он возглавлял парламентский комитет по бюджету.
Свои посты сохранили глава Минздрава Фахреттин Коджа и министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой.
В прошлое воскресенье в Турции прошел второй тур президентских выборов. Реджеп Тайип Эрдоган — единый кандидат от "Республиканского альянса" во главе с правящей Партией справедливости и развития (AK Parti) — набрал более 52 процентов голосов. Его соперником был представитель оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу, которого поддержали 47,82 процента населения.
Сегодня Эрдоган официально вступил в должность президента Турции.
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В миреТурцияСтамбулРеджеп Тайип ЭрдоганХакан ФиданМехмет ШимшекНародный альянсПрезидентские выборы в Турции
 
 
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