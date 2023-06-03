https://ria.ru/20230603/erdogan-1876011598.html
Эрдоган назначил новый кабинет министров
Эрдоган назначил новый кабинет министров - РИА Новости, 04.06.2023
Эрдоган назначил новый кабинет министров
Вступивший в должность президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сформировал новый кабинет министров: РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-03T22:52
2023-06-03T22:52
2023-06-04T00:00
в мире
турция
стамбул
реджеп тайип эрдоган
хакан фидан
мехмет шимшек
народный альянс
президентские выборы в турции
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Вступивший в должность президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сформировал новый кабинет министров:Кроме того, должность вице-президента Турции занял Джевдет Йылмаз. Ранее он возглавлял парламентский комитет по бюджету.Свои посты сохранили глава Минздрава Фахреттин Коджа и министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой.В прошлое воскресенье в Турции прошел второй тур президентских выборов. Реджеп Тайип Эрдоган — единый кандидат от "Республиканского альянса" во главе с правящей Партией справедливости и развития (AK Parti) — набрал более 52 процентов голосов. Его соперником был представитель оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу, которого поддержали 47,82 процента населения.Сегодня Эрдоган официально вступил в должность президента Турции.
https://ria.ru/20230529/politika-1874821630.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, стамбул, реджеп тайип эрдоган, хакан фидан, мехмет шимшек, народный альянс, президентские выборы в турции
В мире, Турция, Стамбул, Реджеп Тайип Эрдоган, Хакан Фидан, Мехмет Шимшек, Народный альянс, Президентские выборы в Турции
Эрдоган назначил новый кабинет министров
Президент Турции Эрдоган сформировал новое правительство после вступления в должность