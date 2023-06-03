https://ria.ru/20230603/erdogan-1875955748.html
Эрдоган официально вступил в должность президента
Эрдоган официально вступил в должность президента - РИА Новости, 03.06.2023
Эрдоган официально вступил в должность президента
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган официально вступил в должность главы государства. РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T15:25
2023-06-03T15:25
2023-06-03T16:46
в мире
турция
реджеп тайип эрдоган
кемаль кылычдароглу
народный альянс
президентские выборы в турции
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АНКАРА, 3 июн — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган официально вступил в должность главы государства. В начале церемонии в Великом национальном собрании (парламенте) республики глава Партии националистического движения и старейший депутат Девлет Бахчели вручил Эрдогану протокол Высшего избирательного совета о победе во втором туре президентских выборов в стране. После Эрдоган принес присягу, тем самым вступив в должность президента Турции. Прозвучал гимн страны. После присяги глава государства посетит мавзолей Ататюрка (Аныткабир). Единый кандидат от "Республиканского альянса" во главе с правящей Партией справедливости и развития (AK Parti) Эрдоган переизбран президентом Турции. Во втором туре голосования он набрал более 52% голосов избирателей. Его соперник, единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу, набрал 47,82% голосов.
https://ria.ru/20230603/inauguratsiya-1875923340.html
https://ria.ru/20230531/erdogan-1875373243.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, реджеп тайип эрдоган, кемаль кылычдароглу, народный альянс, президентские выборы в турции
В мире, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Кемаль Кылычдароглу, Народный альянс, Президентские выборы в Турции
Эрдоган официально вступил в должность президента
Реджеп Тайип Эрдоган официально вступил в должность президента Турции