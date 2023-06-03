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Эрдоган официально вступил в должность президента - РИА Новости, 03.06.2023
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15:25 03.06.2023 (обновлено: 16:46 03.06.2023)
https://ria.ru/20230603/erdogan-1875955748.html
Эрдоган официально вступил в должность президента
Эрдоган официально вступил в должность президента - РИА Новости, 03.06.2023
Эрдоган официально вступил в должность президента
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган официально вступил в должность главы государства. РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T15:25
2023-06-03T16:46
в мире
турция
реджеп тайип эрдоган
кемаль кылычдароглу
народный альянс
президентские выборы в турции
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АНКАРА, 3 июн — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган официально вступил в должность главы государства. В начале церемонии в Великом национальном собрании (парламенте) республики глава Партии националистического движения и старейший депутат Девлет Бахчели вручил Эрдогану протокол Высшего избирательного совета о победе во втором туре президентских выборов в стране. После Эрдоган принес присягу, тем самым вступив в должность президента Турции. Прозвучал гимн страны. После присяги глава государства посетит мавзолей Ататюрка (Аныткабир). Единый кандидат от "Республиканского альянса" во главе с правящей Партией справедливости и развития (AK Parti) Эрдоган переизбран президентом Турции. Во втором туре голосования он набрал более 52% голосов избирателей. Его соперник, единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу, набрал 47,82% голосов.
https://ria.ru/20230603/inauguratsiya-1875923340.html
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в мире, турция, реджеп тайип эрдоган, кемаль кылычдароглу, народный альянс, президентские выборы в турции
В мире, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Кемаль Кылычдароглу, Народный альянс, Президентские выборы в Турции
Эрдоган официально вступил в должность президента

Реджеп Тайип Эрдоган официально вступил в должность президента Турции

© Фото : @RTErdogan / TwitterРеджеп Тайип Эрдоган c протоколом о победе во втором туре выборов на церемонии принесения присяги в парламенте Турции
Реджеп Тайип Эрдоган c протоколом о победе во втором туре выборов на церемонии принесения присяги в парламенте Турции - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
© Фото : @RTErdogan / Twitter
Реджеп Тайип Эрдоган c протоколом о победе во втором туре выборов на церемонии принесения присяги в парламенте Турции
Читать ria.ru в
АНКАРА, 3 июн — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган официально вступил в должность главы государства.
В начале церемонии в Великом национальном собрании (парламенте) республики глава Партии националистического движения и старейший депутат Девлет Бахчели вручил Эрдогану протокол Высшего избирательного совета о победе во втором туре президентских выборов в стране.
Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
Инаугурацию главы Турции посетит посол США, вызвавший недовольство Эрдогана
Вчера, 10:49
После Эрдоган принес присягу, тем самым вступив в должность президента Турции. Прозвучал гимн страны.
После присяги глава государства посетит мавзолей Ататюрка (Аныткабир).
Единый кандидат от "Республиканского альянса" во главе с правящей Партией справедливости и развития (AK Parti) Эрдоган переизбран президентом Турции. Во втором туре голосования он набрал более 52% голосов избирателей. Его соперник, единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу, набрал 47,82% голосов.
Реджеп Тайип Эрдоган в день выборов президента Турции 28 мая 2023 года - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
Володин представит Россию на церемонии инаугурации Эрдогана
31 мая, 16:53
 
В миреТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганКемаль КылычдароглуНародный альянсПрезидентские выборы в Турции
 
 
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