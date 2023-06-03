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Володин прибыл в Анкару для участия в инаугурации президента Турции - РИА Новости, 03.06.2023
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15:22 03.06.2023
https://ria.ru/20230603/erdogan-1875955490.html
Володин прибыл в Анкару для участия в инаугурации президента Турции
Володин прибыл в Анкару для участия в инаугурации президента Турции - РИА Новости, 03.06.2023
Володин прибыл в Анкару для участия в инаугурации президента Турции
Спикер Госдумы Вячеслав Володин по поручению президента РФ прибыл в Анкару для участия в инаугурации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщила... РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T15:22
2023-06-03T15:22
турция
реджеп тайип эрдоган
вячеслав володин
россия
анкара (провинция)
владимир путин
госдума рф
народный альянс
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин по поручению президента РФ прибыл в Анкару для участия в инаугурации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщила журналистам пресс-служба Госдумы. "Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин прибыл в Турцию для участия в инаугурации президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Церемония пройдет в столице республики Анкаре", - сообщила пресс-служба ГД. Володин представит Россию на церемонии инаугурации Реджепа Тайипа Эрдогана по поручению президента РФ Владимира Путина. Единый кандидат от "Республиканского альянса" во главе с правящей Партией справедливости и развития (AK Parti) Реджеп Тайип Эрдоган переизбран президентом Турции, набрав более 52% голосов избирателей во втором туре президентских выборов 28 мая. Его соперник, единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу набрал 47,82% голосов. Церемония инаугурации переизбранного президента Турции состоится в субботу в президентском комплексе в столице страны Анкаре, предполагается, что в ней примут участие несколько десятков глав государств и правительств, а также представители международных организаций.
https://ria.ru/20230602/turtsiya-1875731923.html
турция
россия
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турция, реджеп тайип эрдоган, вячеслав володин, россия, анкара (провинция), владимир путин, госдума рф, народный альянс, президентские выборы в турции, в мире
Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Вячеслав Володин, Россия, Анкара (провинция), Владимир Путин, Госдума РФ, Народный альянс, Президентские выборы в Турции, В мире
Володин прибыл в Анкару для участия в инаугурации президента Турции

Спикер ГД Володин прибыл в Анкару для участия в инаугурации президента Турции Эрдогана

© AP Photo / Ali UnalРеджеп Тайип Эрдоган выступает перед сторонниками на площади у Президентского дворца в Анкаре
Реджеп Тайип Эрдоган выступает перед сторонниками на площади у Президентского дворца в Анкаре - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
© AP Photo / Ali Unal
Реджеп Тайип Эрдоган выступает перед сторонниками на площади у Президентского дворца в Анкаре. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин по поручению президента РФ прибыл в Анкару для участия в инаугурации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщила журналистам пресс-служба Госдумы.
«
"Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин прибыл в Турцию для участия в инаугурации президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Церемония пройдет в столице республики Анкаре", - сообщила пресс-служба ГД.
Володин представит Россию на церемонии инаугурации Реджепа Тайипа Эрдогана по поручению президента РФ Владимира Путина.
Единый кандидат от "Республиканского альянса" во главе с правящей Партией справедливости и развития (AK Parti) Реджеп Тайип Эрдоган переизбран президентом Турции, набрав более 52% голосов избирателей во втором туре президентских выборов 28 мая. Его соперник, единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу набрал 47,82% голосов.
Церемония инаугурации переизбранного президента Турции состоится в субботу в президентском комплексе в столице страны Анкаре, предполагается, что в ней примут участие несколько десятков глав государств и правительств, а также представители международных организаций.
Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает перед сторонниками на площади у Президентского дворца в Анкаре - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
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ТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганВячеслав ВолодинРоссияАнкара (провинция)Владимир ПутинГосдума РФНародный альянсПрезидентские выборы в ТурцииВ мире
 
 
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