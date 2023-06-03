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Володин прибыл в Анкару для участия в инаугурации президента Турции

Володин прибыл в Анкару для участия в инаугурации президента Турции - РИА Новости, 03.06.2023

Володин прибыл в Анкару для участия в инаугурации президента Турции

Спикер Госдумы Вячеслав Володин по поручению президента РФ прибыл в Анкару для участия в инаугурации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщила... РИА Новости, 03.06.2023

2023-06-03T15:22

2023-06-03T15:22

2023-06-03T15:22

турция

реджеп тайип эрдоган

вячеслав володин

россия

анкара (провинция)

владимир путин

госдума рф

народный альянс

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин по поручению президента РФ прибыл в Анкару для участия в инаугурации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщила журналистам пресс-служба Госдумы. "Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин прибыл в Турцию для участия в инаугурации президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Церемония пройдет в столице республики Анкаре", - сообщила пресс-служба ГД. Володин представит Россию на церемонии инаугурации Реджепа Тайипа Эрдогана по поручению президента РФ Владимира Путина. Единый кандидат от "Республиканского альянса" во главе с правящей Партией справедливости и развития (AK Parti) Реджеп Тайип Эрдоган переизбран президентом Турции, набрав более 52% голосов избирателей во втором туре президентских выборов 28 мая. Его соперник, единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу набрал 47,82% голосов. Церемония инаугурации переизбранного президента Турции состоится в субботу в президентском комплексе в столице страны Анкаре, предполагается, что в ней примут участие несколько десятков глав государств и правительств, а также представители международных организаций.

https://ria.ru/20230602/turtsiya-1875731923.html

турция

россия

анкара (провинция)

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Варвара Скокшина

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