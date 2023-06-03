https://ria.ru/20230603/briks-1875871925.html

Запада становится все меньше. А БРИКС — все больше

Запада становится все меньше. А БРИКС — все больше - РИА Новости, 03.06.2023

Запада становится все меньше. А БРИКС — все больше

Хотя Запад не оставляет надежды сорвать намеченный на конец августа саммит БРИКС в ЮАР, то есть сделать так, чтобы Владимир Путин не смог приехать на него из-за РИА Новости, 03.06.2023

2023-06-03T08:00

2023-06-03T08:00

2023-06-03T08:08

аналитика

юар

россия

китай

владимир путин

наледи пандор

сергей лавров

брикс

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Хотя Запад не оставляет надежды сорвать намеченный на конец августа саммит БРИКС в ЮАР, то есть сделать так, чтобы Владимир Путин не смог приехать на него из-за "ордера на арест", выписанного находящимся в Голландии Международным уголовным судом, — сама "Большая пятерка" стоит накануне большого расширения. Шум вокруг поездки Путина уйдет, а новый формат БРИКС останется.Проблема с "ордером" в том, что власти ЮАР пока что не могут найти выход из расставленной Западом ловушки: они, естественно, хотят видеть президента России на саммите в Йоханнесбурге, но не знают, как обойти обязательства перед МУС. Страна не только подписала, но и ратифицировала международный договор об учреждении МУС (в отличие, например, от Китая и Индии, даже не подписавших договор, или России и США, не ратифицировавших его), и теперь ей надо что-то придумать. Обсуждались разные варианты: приостановить участие, вообще выйти из договора, просто отказаться признать "ордер". Но все это вызовет осложнение отношений с Западом, а этого ЮАР не хочет, как и не хочет ссориться с Россией и выглядеть несамостоятельной перед партнерами по БРИКС.Но никакого решения пока что не принято, что дает возможность западным странам спекулировать на тему позиции ЮАР. Накануне британская The Daily Telegraph даже написала, что несколько министров правительства ЮАР якобы пытаются убедить президента Рамафосу в необходимости переноса саммита в Китай. Однако в четверг министр иностранных дел стран Наледи Пандор категорически опровергла планы переноса, а Сергей Лавров заявил, что не читает желтых английских газет. Оба заявления были сделаны на встрече министров иностранных дел стран БРИКС, проходившей в южноафриканском Кейптауне. Сама эта встреча и то, что ее сопровождало, гораздо интереснее всех спекуляций вокруг "ордера" и объясняет причину, по которой Западу очень хочется помешать августовскому саммиту.Дело в том, что в конце лета в ЮАР не только соберутся главы стран "Большой пятерки", но и пройдет встреча в формате "Друзей БРИКС". А это не пять стран (пусть и таких крупных и значимых), а еще как минимум дюжина. Всего о желании присоединиться к БРИКС заявили уже около 30 стран, причем их число заметно выросло даже за последний год, а в высокой степени готовности находятся более 12. В рамках прошлогоднего саммита БРИКС уже состоялась и встреча "Друзей БРИКС", но она, как и сам основной саммит, проходила в виртуальном формате. А в этот раз в ЮАР все соберутся очно, именно поэтому Западу так важно, чтобы там не было Путина, точнее, чтобы он присутствовал только онлайн: это позволит как говорить об изоляции России, так и смазать саму тему потенциального расширения БРИКС.А оно действительно впечатляющее, что можно было видеть уже по состоявшейся в эти дни в Кейптауне встрече "Друзей БРИКС" на министерском уровне. К "Пятерке" присоединились главы МИД еще 12 стран, в том числе таких значимых, как Саудовская Аравия и Иран. Саудиты стремятся присоединиться также к Новому банку развития БРИКС, и участие главного нефтяного экспортера в мире, несомненно, поднимет его статус. Тем более на фоне разговоров о нефтеюане, то есть продаже саудитами нефти китайцам за юани. Более того, в БРИКС все активнее идут разговоры о введении собственной валюты для расчетов во взаимной торговле (по оценкам, в перспективе на нее может приходиться четвертая часть всего мирового торгового оборота).Среди тех, кто еще хочет присоединится к БРИКС: Аргентина (страна номер три в Латинской Америке), Венесуэла (обладающая одними из крупнейших в мире запасов нефти), Нигерия и Эфиопия (страны номер два и номер три в Черной Африке), Пакистан и Бангладеш (одни из самых многонаселенных стран мира). Подумывают о присоединении Мексика и Таиланд, а из менее крупных стран — Зимбабве, Никарагуа, Сирия. Есть и страны постсоветского пространства — Казахстан, Беларусь и другие.Но самый главный потенциальный актив БРИКС — это исламский мир: практически все ключевые державы полуторамиллиардного мусульманского мира хотят присоединиться к "Большой пятерке". Единственную ядерную исламскую державу — Пакистан — уже упомянули, но кроме нее: Саудовская Аравия, Египет, Индонезия, ОАЭ, Малайзия, Иран, Алжир, Тунис, Бахрейн. Даже Турция присматривается к БРИКС, то есть незападный клуб может расшириться даже за счет страны НАТО.Пока что нет понимания того, как именно будет происходить расширение, — понятно, что на первом этапе будут приняты не все 12 стран, чьи заявки уже поданы, а лишь несколько из них. Лучшие шансы — у Саудовской Аравии, Аргентины, Индонезии. С одной стороны, у всех нынешних участников БРИКС есть свои "фавориты", но и отталкивать остальных желающих никто не хочет. Формат "Друзей БРИКС" может быть преобразован в БРИКС+, но понятно, что организация из трех десятков участников будет очень сильно отличаться от формата с пятью державами.Конечно, уровень даже координации (не говоря уже об интеграции) между пятью нынешними членами БРИКС заметно отстает от уровня, существующего в западной "Большой семерке", но ведь БРИКС и создавался как альтернатива западному проекту глобализации. В нем и не могло быть старшего хозяина и младших клиентов (не говоря уже о том, что шесть из семи стран "Семерки" относятся, по сути, к одной — западной — цивилизации, а в БРИКС представлены пять совершенно разных). А сейчас, после начала открытого конфликта Запада с Россией и нарастающей конфронтации Запада с Китаем, БРИКС фактически не оставляют альтернативы: он должен не просто расширяться, а стать площадкой для выработки новой версии глобализации на основе выстраивания горизонтальных связей внутри незападного мира, стать основой для формирования нового миропорядка.

https://ria.ru/20230512/putin-1871391054.html

https://ria.ru/20230530/yuar-1874989424.html

https://ria.ru/20230602/briks-1875677286.html

https://ria.ru/20230531/lavrov-1875405863.html

юар

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аналитика, юар, россия, китай, владимир путин, наледи пандор, сергей лавров, брикс, международный уголовный суд, новый банк развития