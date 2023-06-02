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Гендиректор МАГАТЭ планирует вскоре посетить Запорожскую АЭС в третий раз - РИА Новости, 02.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
19:19 02.06.2023
https://ria.ru/20230602/zaes-1875863413.html
Гендиректор МАГАТЭ планирует вскоре посетить Запорожскую АЭС в третий раз
Гендиректор МАГАТЭ планирует вскоре посетить Запорожскую АЭС в третий раз - РИА Новости, 02.06.2023
Гендиректор МАГАТЭ планирует вскоре посетить Запорожскую АЭС в третий раз
Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси намерен в ближайшее время посетить Запорожскую АЭС в третий раз - в связи с... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T19:19
2023-06-02T19:19
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
энергодар
рафаэль гросси
запорожская аэс
магатэ
украина
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ВЕНА, 2 июн - РИА Новости. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси намерен в ближайшее время посетить Запорожскую АЭС в третий раз - в связи с установлением пяти принципов безопасности объекта и его заявленным намерением сообщать о любых нарушениях, сообщает МАГАТЭ. "В связи с установлением пяти принципов и моим намерением сообщать о любых нарушениях - важно, чтобы я снова посетил станцию, чтобы оценить развитие событий, произошедших там со времени моего последнего визита в конце марта", - приводятся в релизе Агентства слова Гросси. Это станет третьим посещением гендиректора МАГАТЭ за время украинского конфликта. Ранее Гросси предложил Совбезу ООН поддержать пять принципов обеспечения безопасности Запорожской АЭС: не допускать атак по станции или с ее территории, не размещать на станции тяжелые вооружения и военных, которые могут быть использованы для атаки, не подвергать опасности энергоснабжение станции, обеспечить защиту всех структур и систем, обеспечивающих безопасную работу станции, не предпринимать никаких действий, подрывающих данные принципы. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС. Ранее директор по стратегическим коммуникациям эксплуатирующей ЗАЭС организации Алексей Ясинский заявил, что на территории Запорожской АЭС нет и не было тяжелого вооружения, эксплуатирующая компания выступает за ядерную безопасность. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
https://ria.ru/20230601/zaes-1875572570.html
https://ria.ru/20230531/stantsiya-1875410878.html
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в мире, запорожская область, энергодар, рафаэль гросси, запорожская аэс, магатэ, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Энергодар, Рафаэль Гросси, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, Украина
Гендиректор МАГАТЭ планирует вскоре посетить Запорожскую АЭС в третий раз

В МАГАТЭ сообщили, что Гросси планирует вскоре посетить Запорожскую АЭС в третий раз

© РИА Новости | Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Архивное фото
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ВЕНА, 2 июн - РИА Новости. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси намерен в ближайшее время посетить Запорожскую АЭС в третий раз - в связи с установлением пяти принципов безопасности объекта и его заявленным намерением сообщать о любых нарушениях, сообщает МАГАТЭ.
"В связи с установлением пяти принципов и моим намерением сообщать о любых нарушениях - важно, чтобы я снова посетил станцию, чтобы оценить развитие событий, произошедших там со времени моего последнего визита в конце марта", - приводятся в релизе Агентства слова Гросси.
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Это станет третьим посещением гендиректора МАГАТЭ за время украинского конфликта.
Ранее Гросси предложил Совбезу ООН поддержать пять принципов обеспечения безопасности Запорожской АЭС: не допускать атак по станции или с ее территории, не размещать на станции тяжелые вооружения и военных, которые могут быть использованы для атаки, не подвергать опасности энергоснабжение станции, обеспечить защиту всех структур и систем, обеспечивающих безопасную работу станции, не предпринимать никаких действий, подрывающих данные принципы.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
Ранее директор по стратегическим коммуникациям эксплуатирующей ЗАЭС организации Алексей Ясинский заявил, что на территории Запорожской АЭС нет и не было тяжелого вооружения, эксплуатирующая компания выступает за ядерную безопасность.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьЭнергодарРафаэль ГроссиЗапорожская АЭСМАГАТЭУкраина
 
 
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