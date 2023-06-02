https://ria.ru/20230602/zaes-1875863413.html

Гендиректор МАГАТЭ планирует вскоре посетить Запорожскую АЭС в третий раз

Гендиректор МАГАТЭ планирует вскоре посетить Запорожскую АЭС в третий раз - РИА Новости, 02.06.2023

Гендиректор МАГАТЭ планирует вскоре посетить Запорожскую АЭС в третий раз

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси намерен в ближайшее время посетить Запорожскую АЭС в третий раз - в связи с... РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T19:19

2023-06-02T19:19

2023-06-02T19:19

специальная военная операция на украине

в мире

запорожская область

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рафаэль гросси

запорожская аэс

магатэ

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ВЕНА, 2 июн - РИА Новости. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси намерен в ближайшее время посетить Запорожскую АЭС в третий раз - в связи с установлением пяти принципов безопасности объекта и его заявленным намерением сообщать о любых нарушениях, сообщает МАГАТЭ. "В связи с установлением пяти принципов и моим намерением сообщать о любых нарушениях - важно, чтобы я снова посетил станцию, чтобы оценить развитие событий, произошедших там со времени моего последнего визита в конце марта", - приводятся в релизе Агентства слова Гросси. Это станет третьим посещением гендиректора МАГАТЭ за время украинского конфликта. Ранее Гросси предложил Совбезу ООН поддержать пять принципов обеспечения безопасности Запорожской АЭС: не допускать атак по станции или с ее территории, не размещать на станции тяжелые вооружения и военных, которые могут быть использованы для атаки, не подвергать опасности энергоснабжение станции, обеспечить защиту всех структур и систем, обеспечивающих безопасную работу станции, не предпринимать никаких действий, подрывающих данные принципы. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС. Ранее директор по стратегическим коммуникациям эксплуатирующей ЗАЭС организации Алексей Ясинский заявил, что на территории Запорожской АЭС нет и не было тяжелого вооружения, эксплуатирующая компания выступает за ядерную безопасность. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.

https://ria.ru/20230601/zaes-1875572570.html

https://ria.ru/20230531/stantsiya-1875410878.html

запорожская область

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