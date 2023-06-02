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Иваново и Нижний Новгород связала скоростная пассажирская "Ласточка"

Иваново и Нижний Новгород связала скоростная пассажирская "Ласточка" - РИА Новости, 02.06.2023

Иваново и Нижний Новгород связала скоростная пассажирская "Ласточка"

Первый рейс скоростного поезда "Ласточка" из города Иваново в Нижний Новгород отправился утром 2 июня, сообщил представитель пресс-службы правительства... РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T13:36

2023-06-02T13:36

2023-06-02T13:36

ивановская область

ивановская область

станислав воскресенский

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ИВАНОВО, 2 июн - РИА Новости. Первый рейс скоростного поезда "Ласточка" из города Иваново в Нижний Новгород отправился утром 2 июня, сообщил представитель пресс-службы правительства Ивановской области."Поезда "Ласточка" начали курсировать между столицами двух регионов в результате переговоров с руководством РЖД. Расписание сделано таким образом, чтобы это было удобно именно жителям Ивановской области. Можно одним днем поехать по делам, или просто посмотреть Нижний Новгород, обменяться опытом", - пояснил собеседник агентства.Губернатор региона Станислав Воскресенский пообщался с первыми пассажирами и отметил, власти последовательно настраивают транспортную инфраструктуру Ивановской области. "Последовательно выстраиваем транспортную инфраструктуру региона. Связали Иваново с Москвой "Ласточками", с Петербургом - ежедневное авиасообщение. На нижегородском направлении начали с того, что вместе с губернатором Нижегородской области привели в порядок автомобильную дорогу. А теперь вместе с РЖД запустили "Ласточку", – написал Станислав Воскресенский на своей страничке в социальной сети.Поезд будет находиться в пути 3 часа 10 минут, комплектация поезда "Премиум". Он будет состоять из пяти вагонов, три класса обслуживания: бизнес, эконом-класс и базовый класс. На рейсе действуют специальные тарифные предложения: для детей до 10 лет скидочное предложение до 70%, для граждан до 21 года и старше 60 лет – 30% снижение тарифа, есть и другие тарифные предложения.Накануне на первой "Ласточке" из Нижнего Новгорода в Иваново прибыли 72 пассажира. Сегодня по графику в 6.55 из Иванова отправились 106 пассажиров.Скоростной поезд до Нижнего Новгорода будет курсировать ежедневно, на маршруте следования предусмотрены остановки на станциях Дзержинск, Ковров-1 и Шуя.Напомним, с 13 марта 2018 года запущены скоростные поезда "Ласточка" по маршруту Москва – Иваново. На сегодняшний день по этому направлению "Ласточки" перевезли почти 4,1 миллиона пассажиров.

https://ria.ru/20230126/samorealizatsiya-1847687894.html

ивановская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ивановская область, станислав воскресенский