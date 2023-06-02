https://ria.ru/20230602/kitay-1875642760.html

Китай перешел к систематическим издевательствам над США

Китай перешел к систематическим издевательствам над США - РИА Новости, 02.06.2023

Китай перешел к систематическим издевательствам над США

Открывшаяся сегодня в Сингапуре ежегодная конференция "Диалог Шангри-Ла" ознаменовалась дипломатическим скандалом, устроенным Китаем. Скандал этот, похоже, стал РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T08:00

2023-06-02T08:00

2023-06-02T08:03

аналитика

технологии

сша

китай

ли шанфу

ллойд остин

пекин

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Открывшаяся сегодня в Сингапуре ежегодная конференция "Диалог Шангри-Ла" ознаменовалась дипломатическим скандалом, устроенным Китаем. Скандал этот, похоже, стал лишь одним из эпизодов хорошо организованного и затяжного китайского издевательства над США, причем сама же Америка себя и сделала жертвой. А чего вы хотели, проводя одну и ту же совершенно неизобретательную, да попросту примитивную, политику год за годом?Скандал разворачивается вокруг двух эпизодов. Первый: министр обороны КНР Ли Шанфу отказался встречаться с коллегой из США Ллойдом Остином, хотя они оба присутствуют на конференции. Второй: американский воздушный шпион был красиво перехвачен китайским истребителем. В обоих случаях бывшая сверхдержава оказывается в униженном положении.История с министром Ли описана в подробностях: он находится под американскими санкциями за свою роль на прежних должностях в закупке вооружений у России. А вы, ребята, вообще, кто такие, чтобы раздавать нашим министрам санкции, а потом еще о чем-то с ними говорить? И Пекин теперь заявляет буквально следующее: Америка должна "научиться элементарной вежливости", после чего мы, может быть, с ней поговорим. Из США доносится (от госсекретаря Тони Блинкена) жалкий писк: да ведь мы хотели обсудить такую важную вещь, меры по предотвращению инцидентов, которые могут вызвать серьезные последствия.А насчет таких инцидентов Пекину тоже есть что сказать. В прошлую пятницу китайский истребитель перехватил — то есть пролетел под самым носом — американского воздушного разведчика RC-135. На этой неделе последовала реакция властей США, примерно такая: да из-за вас наш самолетик чуть не упал, противные!Ответ Пекина: а что делал ваш воздушный шпион — пусть и в международных водах, но в 40 километрах от нашего побережья, где как раз проводила маневры авианосная группа ВМФ КНР? А с какой стати таких разведполетов стало до 1000 в год (вдвое больше, чем десять лет назад)? И еще: а если китайские самолеты начнут разведывать что-то у вашего побережья до тысячи раз в год — это вам как?Пекинское дипломатическое наступление ведется вовсе не из садистского удовольствия. Дело во многом в упомянутой конференции министров обороны стран Азиатско-Тихоокеанского региона в Сингапуре. Там ежегодно устраивается бессмысленный ритуал: министр обороны США объясняет собравшимся, как им угрожает Китай и как их готова защитить Америка. И каждый год накануне встречи обязательно возникает вот такой воздушный (иногда морской) инцидент. Так что Пекину было не так уж сложно заранее подготовиться к этому ритуалу и выставить противника в смешном свете.Это жестоко по двум причинам. Первое: американцы не умеют снимать санкции, так что учить их "элементарной вежливости" бесполезно. Они, быть может, и хотели бы, но в США в следующем году будут президентские выборы (да там все время вот-вот выборы) и нынешняя администрация должна учитывать фактор собственного правого фланга, своих рассерженных патриотов.А эти люди, которые правее правых, — это вот что (цитата из журнала American Thinker): "Пока США соскальзывают в неплатежеспособность, общественный хаос и потрясения, коммунистический Китай, с которым переплетена Демократическая партия, будет активно способствовать распаду страны и будет ждать, как стервятник, чтобы устроить пир на ее трупе". Так что со "стервятником" — только жесткость.И вторая причина для китайского дипломатического садизма: Америка уперлась в бессмысленность своего курса в отношении Китая. Дело в том, что на "Диалоге Шангри-Ла" и на прочих подобных встречах в Азии американская дипломатия, по сути, занята год за годом вербовкой союзников против Пекина. Но занятие это уже почти бесполезное. Вот и журнал Foreign Policy говорит: те страны Азии, у которых есть к тому хоть малейшая возможность, давно уже выбрали "дверь номер три". То есть не американскую, не китайскую, а ту, где максимально для них возможный нейтралитет. Но ничего нового в США придумать не могут, так что они остаются бессильной мишенью для пекинских издевательств.

https://ria.ru/20230530/vstrecha-1875002599.html

https://ria.ru/20230531/dialog-1875230090.html

https://ria.ru/20230526/kitay-1874382047.html

сша

китай

пекин

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аналитика, технологии, сша, китай, ли шанфу, ллойд остин, пекин