https://ria.ru/20230529/vstrecha-1874942985.html

Китай отклонил предложение США о встрече глав Минобороны, пишут СМИ

Китай отклонил предложение США о встрече глав Минобороны, пишут СМИ - РИА Новости, 29.05.2023

Китай отклонил предложение США о встрече глав Минобороны, пишут СМИ

Китай отклонил предложение США провести встречу на уровне министров обороны на полях регионального форума по безопасности "Шангри-Ла диалог" в Сингапуре, пишет... РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T23:18

2023-05-29T23:18

2023-05-29T23:54

в мире

китай

сша

сингапур (город)

ллойд остин

ли шанфу

министерство обороны сша

энтони блинкен

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ВАШИНГТОН, 29 мая — РИА Новости. Китай отклонил предложение США провести встречу на уровне министров обороны на полях регионального форума по безопасности "Шангри-Ла диалог" в Сингапуре, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Пентагоне."Ночью КНР проинформировала США, что китайская сторона отклонила приглашение, которое в начале мая направил министр обороны Ллойд Остин, на встречу с главой МО Ли Шанфу в Сингапуре на текущей неделе", — говорится в публикации.В середине мая Остин дал понять, что рассчитывает на возможность провести с китайским коллегой Ли Шанфу встречу на полях форума, который намечен на 2-4 июня.Как подчеркнули в американском Минобороны, Вашингтон верит в важность поддержания открытых каналов коммуникаций между военными ведомствами США и КНР. Это поможет не допустить перерастания конкуренции между странами в конфликт, добавили в министерстве. В апреле издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что Китай отвергает попытки США возобновить контакты на высоком уровне. Уточняется, что в Пекине не поддержали назначение новой даты ранее отмененного визита в Поднебесную госсекретаря Энтони Блинкена, а также согласование поездок других чиновников и даже телефонного разговора между Джо Байденом и Си Цзиньпином.

https://ria.ru/20230517/kitay-1872342067.html

https://ria.ru/20230511/lovushka-1870931285.html

китай

сша

сингапур (город)

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в мире, китай, сша, сингапур (город), ллойд остин, ли шанфу, министерство обороны сша, энтони блинкен