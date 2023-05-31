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В США подтвердили отказ министра обороны КНР от встречи с главой Пентагона
В США подтвердили отказ министра обороны КНР от встречи с главой Пентагона - РИА Новости, 31.05.2023
В США подтвердили отказ министра обороны КНР от встречи с главой Пентагона
Шеф Пентагона Ллойд Остин добивался встречи с министром обороны Китая Ли Шанфу, но получил отказ, подтвердил госсекретарь Энтони Блинкен. РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T17:03
2023-05-31T17:03
2023-05-31T17:51
в мире
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ли шанфу
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ВАШИНГТОН, 31 мая — РИА Новости. Шеф Пентагона Ллойд Остин добивался встречи с министром обороны Китая Ли Шанфу, но получил отказ, подтвердил госсекретарь Энтони Блинкен."Достойно сожаления, что встреча, которую искал со своим китайским коллегой министр Остин, не состоялась", — сказал он журналистам во время визита в Швецию.О том, что Китай официально отказал США во встрече министров обороны на полях регионального форума безопасности "Диалог Шангри-Ла", в Сингапуре, написала на днях газета Wall Street Journal. В китайском МИД на это заявили, что американская сторона сперва должна продемонстрировать искренность и предпринять реальные действия по созданию необходимых условий для диалога. А в Минобороны КНР обратили внимание на то, что в Вашингтоне постоянно говорят о необходимости укрепления взаимодействия с Пекином, но игнорируют его озабоченности и искусственно создают препятствия, подрывающие доверие между военными двух стран.Ли Шанфу с 2018 года находится под американскими санкциями, и, как заявляли в Госдепартаменте, возможность снятия с него ограничений не рассматривается.
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в мире, министерство обороны сша, китай, сша, энтони блинкен, ллойд остин, ли шанфу
В мире, Министерство обороны США, Китай, США, Энтони Блинкен, Ллойд Остин, Ли Шанфу
В США подтвердили отказ министра обороны КНР от встречи с главой Пентагона
Блинкен подтвердил отказ министра обороны КНР от встречи с главой Пентагона Остином