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В США подтвердили отказ министра обороны КНР от встречи с главой Пентагона - РИА Новости, 31.05.2023
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17:03 31.05.2023 (обновлено: 17:51 31.05.2023)
https://ria.ru/20230531/vstrecha-1875375755.html
В США подтвердили отказ министра обороны КНР от встречи с главой Пентагона
В США подтвердили отказ министра обороны КНР от встречи с главой Пентагона - РИА Новости, 31.05.2023
В США подтвердили отказ министра обороны КНР от встречи с главой Пентагона
Шеф Пентагона Ллойд Остин добивался встречи с министром обороны Китая Ли Шанфу, но получил отказ, подтвердил госсекретарь Энтони Блинкен. РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T17:03
2023-05-31T17:51
в мире
министерство обороны сша
китай
сша
энтони блинкен
ллойд остин
ли шанфу
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ВАШИНГТОН, 31 мая — РИА Новости. Шеф Пентагона Ллойд Остин добивался встречи с министром обороны Китая Ли Шанфу, но получил отказ, подтвердил госсекретарь Энтони Блинкен."Достойно сожаления, что встреча, которую искал со своим китайским коллегой министр Остин, не состоялась", — сказал он журналистам во время визита в Швецию.О том, что Китай официально отказал США во встрече министров обороны на полях регионального форума безопасности "Диалог Шангри-Ла", в Сингапуре, написала на днях газета Wall Street Journal. В китайском МИД на это заявили, что американская сторона сперва должна продемонстрировать искренность и предпринять реальные действия по созданию необходимых условий для диалога. А в Минобороны КНР обратили внимание на то, что в Вашингтоне постоянно говорят о необходимости укрепления взаимодействия с Пекином, но игнорируют его озабоченности и искусственно создают препятствия, подрывающие доверие между военными двух стран.Ли Шанфу с 2018 года находится под американскими санкциями, и, как заявляли в Госдепартаменте, возможность снятия с него ограничений не рассматривается.
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в мире, министерство обороны сша, китай, сша, энтони блинкен, ллойд остин, ли шанфу
В мире, Министерство обороны США, Китай, США, Энтони Блинкен, Ллойд Остин, Ли Шанфу
В США подтвердили отказ министра обороны КНР от встречи с главой Пентагона

Блинкен подтвердил отказ министра обороны КНР от встречи с главой Пентагона Остином

© Фото : DoD / Lisa FerdinandoАмериканский флаг на здании Министерства обороны США
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© Фото : DoD / Lisa Ferdinando
Американский флаг на здании Министерства обороны США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 31 мая — РИА Новости. Шеф Пентагона Ллойд Остин добивался встречи с министром обороны Китая Ли Шанфу, но получил отказ, подтвердил госсекретарь Энтони Блинкен.
"Достойно сожаления, что встреча, которую искал со своим китайским коллегой министр Остин, не состоялась", — сказал он журналистам во время визита в Швецию.
О том, что Китай официально отказал США во встрече министров обороны на полях регионального форума безопасности "Диалог Шангри-Ла", в Сингапуре, написала на днях газета Wall Street Journal. В китайском МИД на это заявили, что американская сторона сперва должна продемонстрировать искренность и предпринять реальные действия по созданию необходимых условий для диалога. А в Минобороны КНР обратили внимание на то, что в Вашингтоне постоянно говорят о необходимости укрепления взаимодействия с Пекином, но игнорируют его озабоченности и искусственно создают препятствия, подрывающие доверие между военными двух стран.
Ли Шанфу с 2018 года находится под американскими санкциями, и, как заявляли в Госдепартаменте, возможность снятия с него ограничений не рассматривается.
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В миреМинистерство обороны СШАКитайСШАЭнтони БлинкенЛлойд ОстинЛи Шанфу
 
 
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