https://ria.ru/20230531/vstrecha-1875375755.html

В США подтвердили отказ министра обороны КНР от встречи с главой Пентагона

В США подтвердили отказ министра обороны КНР от встречи с главой Пентагона - РИА Новости, 31.05.2023

В США подтвердили отказ министра обороны КНР от встречи с главой Пентагона

Шеф Пентагона Ллойд Остин добивался встречи с министром обороны Китая Ли Шанфу, но получил отказ, подтвердил госсекретарь Энтони Блинкен. РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T17:03

2023-05-31T17:03

2023-05-31T17:51

в мире

министерство обороны сша

китай

сша

энтони блинкен

ллойд остин

ли шанфу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/19/1804712188_0:185:3067:1910_1920x0_80_0_0_e6b3c0a34bb90a0085bbc507756ef498.jpg

ВАШИНГТОН, 31 мая — РИА Новости. Шеф Пентагона Ллойд Остин добивался встречи с министром обороны Китая Ли Шанфу, но получил отказ, подтвердил госсекретарь Энтони Блинкен."Достойно сожаления, что встреча, которую искал со своим китайским коллегой министр Остин, не состоялась", — сказал он журналистам во время визита в Швецию.О том, что Китай официально отказал США во встрече министров обороны на полях регионального форума безопасности "Диалог Шангри-Ла", в Сингапуре, написала на днях газета Wall Street Journal. В китайском МИД на это заявили, что американская сторона сперва должна продемонстрировать искренность и предпринять реальные действия по созданию необходимых условий для диалога. А в Минобороны КНР обратили внимание на то, что в Вашингтоне постоянно говорят о необходимости укрепления взаимодействия с Пекином, но игнорируют его озабоченности и искусственно создают препятствия, подрывающие доверие между военными двух стран.Ли Шанфу с 2018 года находится под американскими санкциями, и, как заявляли в Госдепартаменте, возможность снятия с него ограничений не рассматривается.

https://ria.ru/20230520/soyuz-1873049678.html

китай

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, министерство обороны сша, китай, сша, энтони блинкен, ллойд остин, ли шанфу