https://ria.ru/20230602/genotsid-1875703379.html

Действия нацистов в Волгоградской области потребовали признать геноцидом

Действия нацистов в Волгоградской области потребовали признать геноцидом - РИА Новости, 02.06.2023

Действия нацистов в Волгоградской области потребовали признать геноцидом

Прокуратура требует признать геноцидом советского народа действия нацистов на территории нынешней Волгоградской области во время Великой Отечественной войны,... РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T10:21

2023-06-02T10:21

2023-06-02T10:39

великая отечественная война (1941-1945)

генеральная прокуратура рф

волгоградская область

россия

игорь краснов

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МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Прокуратура требует признать геноцидом советского народа действия нацистов на территории нынешней Волгоградской области во время Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ."По поручению генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова в год 80-й годовщины Победы в Сталинградской битве, переломившей весь ход Великой Отечественной войны, прокурор Волгоградской области направил в суд заявление о признании военными преступлениями и преступлениями против человечности, геноцидом советского народа установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками на оккупированной в период с июля 1942 по февраль 1943 года территории региона", - говорится в сообщении.Заявление направлено в Волгоградский областной суд.По информации ведомства, как только захватчики появились на территории тогдашней Сталинградской области, они приступили к грабежам населения, сопровождая это избиениями и пытками. Оккупационными властями была введена трудовая повинность для работы "на пользу Германии и вермахта". Оставшиеся запасы государственного и колхозного зерна, скота и птицы конфисковывались в пользу гитлеровской армии. При попытках хоть как-то воспрепятствовать этим бесчинствам оккупантов виновные жестоко наказывались, вплоть до расстрела.Уточняется, что расправы над мирным населением (избиения, истязания и смертные казни) проводились нацистами и их пособниками на всех захваченных территориях Сталинградской области. Важнейшей частью оккупационной политики был массовый насильственный угон в рабство жителей региона, в ходе которого в Германию и на территорию находившихся в тылу германских войск европейских государств на работы и в концентрационные лагеря вывезено более 64 тысяч советских граждан, с большинством из них родственниками была утеряна связь, многие погибли."Свыше 20 тысяч военнопленных, проходивших службу в Красной Армии и захваченных нацистами в ходе ожесточенных боев, содержались в условиях, несовместимых с жизнью, в 47 лагерях на территории области, подвергались жесточайшим пыткам, избиениям, казням. Общее число жертв за период оккупации в регионе составило более 130 тысяч человек, размер материального ущерба, причиненного Сталинградской области немецко-фашистскими захватчиками, превышает 17 триллионов рублей", - поясняется в релизе.Ранее суды признавали геноцидом действия фашистов в годы Великой Отечественной войны, в том числе на Ставрополье, в Ростовской области, в Крыму и Петербурге (по блокаде Ленинграда). В конце декабря 2022 года президент РФ Владимир Путин поручил Минобрнауки и Минпросвещения включить материалы о геноциде советского народа нацистами в федеральные образовательные программы.

https://ria.ru/20230524/genotsid-1873885261.html

https://ria.ru/20230515/zakhoroneniya-1871814784.html

волгоградская область

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

великая отечественная война (1941-1945), генеральная прокуратура рф, волгоградская область, россия, игорь краснов