https://ria.ru/20230602/dsnv-1875697253.html

В Совфеде прокомментировали решение США не передавать России данные по ДСНВ

В Совфеде прокомментировали решение США не передавать России данные по ДСНВ - РИА Новости, 02.06.2023

В Совфеде прокомментировали решение США не передавать России данные по ДСНВ

Решение США прекратить передавать России информацию о вооружениях в рамках договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) негативно скажется на... РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T09:43

2023-06-02T09:43

2023-06-02T09:43

россия

сша

америка

владимир путин

сергей цеков

совет федерации рф

нато

договор снв-3

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Решение США прекратить передавать России информацию о вооружениях в рамках договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) негативно скажется на глобальной безопасности, заявил РИА Новости в пятницу член международного комитета Совфеда Сергей Цеков. США с 1 июня прекращают передавать России информацию о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, попадающих под действие ДСНВ, заявило в четверг Бюро по контролю над вооружениями, верификации и соблюдению госдепартамента США. "Это плохо для глобальной безопасности, для Америки, для России, для Европы", - сказал Цеков. Он подчеркнул, что Россия всегда соблюдала все договоренности, "нарушали их американцы". Президент России Владимир Путин в феврале в послании Федеральному собранию заявил, что РФ приостанавливает участие в договоре, подчеркнув, что страна не выходит из соглашения. Он отметил, что прежде, чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие государства, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО.

https://ria.ru/20230602/dsnv-1875680586.html

https://ria.ru/20230522/dsnv-1873337531.html

россия

сша

америка

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сша, америка, владимир путин, сергей цеков, совет федерации рф, нато, договор снв-3, в мире