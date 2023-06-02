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В Совфеде прокомментировали решение США не передавать России данные по ДСНВ - РИА Новости, 02.06.2023
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09:43 02.06.2023
https://ria.ru/20230602/dsnv-1875697253.html
В Совфеде прокомментировали решение США не передавать России данные по ДСНВ
В Совфеде прокомментировали решение США не передавать России данные по ДСНВ - РИА Новости, 02.06.2023
В Совфеде прокомментировали решение США не передавать России данные по ДСНВ
Решение США прекратить передавать России информацию о вооружениях в рамках договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) негативно скажется на... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T09:43
2023-06-02T09:43
россия
сша
америка
владимир путин
сергей цеков
совет федерации рф
нато
договор снв-3
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Решение США прекратить передавать России информацию о вооружениях в рамках договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) негативно скажется на глобальной безопасности, заявил РИА Новости в пятницу член международного комитета Совфеда Сергей Цеков. США с 1 июня прекращают передавать России информацию о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, попадающих под действие ДСНВ, заявило в четверг Бюро по контролю над вооружениями, верификации и соблюдению госдепартамента США. "Это плохо для глобальной безопасности, для Америки, для России, для Европы", - сказал Цеков. Он подчеркнул, что Россия всегда соблюдала все договоренности, "нарушали их американцы". Президент России Владимир Путин в феврале в послании Федеральному собранию заявил, что РФ приостанавливает участие в договоре, подчеркнув, что страна не выходит из соглашения. Он отметил, что прежде, чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие государства, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО.
https://ria.ru/20230602/dsnv-1875680586.html
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россия, сша, америка, владимир путин, сергей цеков, совет федерации рф, нато, договор снв-3, в мире
Россия, США, Америка, Владимир Путин, Сергей Цеков, Совет Федерации РФ, НАТО, Договор СНВ-3, В мире
В Совфеде прокомментировали решение США не передавать России данные по ДСНВ

В Совфеде назвали решение США не передавать данные по ДСНВ негативом для безопасности

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Решение США прекратить передавать России информацию о вооружениях в рамках договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) негативно скажется на глобальной безопасности, заявил РИА Новости в пятницу член международного комитета Совфеда Сергей Цеков.
США с 1 июня прекращают передавать России информацию о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, попадающих под действие ДСНВ, заявило в четверг Бюро по контролю над вооружениями, верификации и соблюдению госдепартамента США.
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Вчера, 04:04
"Это плохо для глобальной безопасности, для Америки, для России, для Европы", - сказал Цеков.
Он подчеркнул, что Россия всегда соблюдала все договоренности, "нарушали их американцы".
Президент России Владимир Путин в феврале в послании Федеральному собранию заявил, что РФ приостанавливает участие в договоре, подчеркнув, что страна не выходит из соглашения. Он отметил, что прежде, чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие государства, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО.
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РоссияСШААмерикаВладимир ПутинСергей ЦековСовет Федерации РФНАТОДоговор СНВ-3В мире
 
 
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