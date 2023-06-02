https://ria.ru/20230602/bulanova-1875849453.html

Татьяна Буланова вышла замуж в третий раз

Татьяна Буланова вышла замуж в третий раз - РИА Новости, 02.06.2023

Татьяна Буланова вышла замуж в третий раз

Певица Татьяна Буланова вышла замуж в третий раз в Санкт-Петербурге за молодого возлюбленного, бизнесмена Валерия Руднева, сообщает "Пятый канал". РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T19:43

2023-06-02T19:43

2023-06-02T19:43

шоубиз

татьяна буланова

санкт-петербург

брак

отношения

свадьба

семья

знаменитости

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МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Певица Татьяна Буланова вышла замуж в третий раз в Санкт-Петербурге за молодого возлюбленного, бизнесмена Валерия Руднева, сообщает "Пятый канал". Исполнительница рассекретила свою помолвку еще в декабре и отметила, что торжество состоится летом. В тот момент она не назвала точную дату свадьбы. Буланова и Руднев познакомились через общую подругу в 2019 году. Избранник артистки моложе ее на 19 лет, однако пару не смущала разница в возрасте. По словам исполнительницы, бизнесмену сразу удалось наладить контакт с ее сыновьями – 30-летним Александром и 16-летним Никитой. Татьяна Буланова вышла замуж в третий раз. Первым супругом знаменитости стал продюсер Николай Тагрин, с которым она прожила 13 лет. Пара воспитала совместного сына Александра.В 2005 году она вышла замуж за футболиста Владислава Радимова. В браке у пары родился сын Никита. Однако знаменитости разошлись спустя девять лет отношений.

https://ria.ru/20211004/bulanova-1752951944.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

татьяна буланова, санкт-петербург, брак, отношения, свадьба, семья, знаменитости, развод, звезды, новости шоу-бизнеса, владислав радимов