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Татьяна Буланова вышла замуж в третий раз - РИА Новости, 02.06.2023
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Шоубиз
 
19:43 02.06.2023
https://ria.ru/20230602/bulanova-1875849453.html
Татьяна Буланова вышла замуж в третий раз
Татьяна Буланова вышла замуж в третий раз - РИА Новости, 02.06.2023
Татьяна Буланова вышла замуж в третий раз
Певица Татьяна Буланова вышла замуж в третий раз в Санкт-Петербурге за молодого возлюбленного, бизнесмена Валерия Руднева, сообщает "Пятый канал". РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T19:43
2023-06-02T19:43
шоубиз
татьяна буланова
санкт-петербург
брак
отношения
свадьба
семья
знаменитости
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МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Певица Татьяна Буланова вышла замуж в третий раз в Санкт-Петербурге за молодого возлюбленного, бизнесмена Валерия Руднева, сообщает "Пятый канал". Исполнительница рассекретила свою помолвку еще в декабре и отметила, что торжество состоится летом. В тот момент она не назвала точную дату свадьбы. Буланова и Руднев познакомились через общую подругу в 2019 году. Избранник артистки моложе ее на 19 лет, однако пару не смущала разница в возрасте. По словам исполнительницы, бизнесмену сразу удалось наладить контакт с ее сыновьями – 30-летним Александром и 16-летним Никитой. Татьяна Буланова вышла замуж в третий раз. Первым супругом знаменитости стал продюсер Николай Тагрин, с которым она прожила 13 лет. Пара воспитала совместного сына Александра.В 2005 году она вышла замуж за футболиста Владислава Радимова. В браке у пары родился сын Никита. Однако знаменитости разошлись спустя девять лет отношений.
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татьяна буланова, санкт-петербург, брак, отношения, свадьба, семья, знаменитости, развод, звезды, новости шоу-бизнеса, владислав радимов
Шоубиз, Татьяна Буланова, Санкт-Петербург, брак, отношения, Свадьба, Семья, Знаменитости, развод, звезды, Новости шоу-бизнеса, Владислав Радимов
Татьяна Буланова вышла замуж в третий раз

Татьяна Буланова вышла замуж в третий раз за молодого возлюбленного Валерия Руднева

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевица Татьяна Буланова
Певица Татьяна Буланова - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Певица Татьяна Буланова вышла замуж в третий раз в Санкт-Петербурге за молодого возлюбленного, бизнесмена Валерия Руднева, сообщает "Пятый канал".
Исполнительница рассекретила свою помолвку еще в декабре и отметила, что торжество состоится летом. В тот момент она не назвала точную дату свадьбы.
Буланова и Руднев познакомились через общую подругу в 2019 году. Избранник артистки моложе ее на 19 лет, однако пару не смущала разница в возрасте. По словам исполнительницы, бизнесмену сразу удалось наладить контакт с ее сыновьями – 30-летним Александром и 16-летним Никитой.
Татьяна Буланова вышла замуж в третий раз. Первым супругом знаменитости стал продюсер Николай Тагрин, с которым она прожила 13 лет. Пара воспитала совместного сына Александра.
В 2005 году она вышла замуж за футболиста Владислава Радимова. В браке у пары родился сын Никита. Однако знаменитости разошлись спустя девять лет отношений.
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