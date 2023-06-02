https://ria.ru/20230602/bulanova-1875849453.html
Татьяна Буланова вышла замуж в третий раз
Татьяна Буланова вышла замуж в третий раз - РИА Новости, 02.06.2023
Татьяна Буланова вышла замуж в третий раз
Певица Татьяна Буланова вышла замуж в третий раз в Санкт-Петербурге за молодого возлюбленного, бизнесмена Валерия Руднева, сообщает "Пятый канал". РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T19:43
2023-06-02T19:43
2023-06-02T19:43
шоубиз
татьяна буланова
санкт-петербург
брак
отношения
свадьба
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МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Певица Татьяна Буланова вышла замуж в третий раз в Санкт-Петербурге за молодого возлюбленного, бизнесмена Валерия Руднева, сообщает "Пятый канал". Исполнительница рассекретила свою помолвку еще в декабре и отметила, что торжество состоится летом. В тот момент она не назвала точную дату свадьбы. Буланова и Руднев познакомились через общую подругу в 2019 году. Избранник артистки моложе ее на 19 лет, однако пару не смущала разница в возрасте. По словам исполнительницы, бизнесмену сразу удалось наладить контакт с ее сыновьями – 30-летним Александром и 16-летним Никитой. Татьяна Буланова вышла замуж в третий раз. Первым супругом знаменитости стал продюсер Николай Тагрин, с которым она прожила 13 лет. Пара воспитала совместного сына Александра.В 2005 году она вышла замуж за футболиста Владислава Радимова. В браке у пары родился сын Никита. Однако знаменитости разошлись спустя девять лет отношений.
https://ria.ru/20211004/bulanova-1752951944.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Татьяна Буланова вышла замуж в третий раз
Татьяна Буланова вышла замуж в третий раз за молодого возлюбленного Валерия Руднева