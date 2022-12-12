https://ria.ru/20221212/bulanova-1838046684.html

Буланова сообщила о помолвке с молодым возлюбленным

Буланова сообщила о помолвке с молодым возлюбленным - РИА Новости, 12.12.2022

Буланова сообщила о помолвке с молодым возлюбленным

Татьяна Буланова рассказала о помолвке с бизнесменом Валерием Рудневым. Он моложе артистки на 19 лет. РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T14:29

2022-12-12T14:29

2022-12-12T14:29

шоубиз

татьяна буланова

отношения

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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Татьяна Буланова рассказала о помолвке с бизнесменом Валерием Рудневым. Он моложе артистки на 19 лет. Кроме того, она призналась, что хочет обвенчаться и взять двойную фамилию. Также она заявила, что не собирается заключать брачный договор.Однако она призналась, что дата свадьбы пока не назначена. Буланова выйдет замуж в третий раз. Первым супругом исполнительницы стал продюсер Николай Тагрин. В 2005 году она заключила второй брак с футболистом Владиславом Радимовым. Знаменитости разошлись спустя девять лет отношений. Ранее исполнительница рассказала об отношении сыновей к Рудневу. Она сообщила, что возлюбленный нашел подход к ее наследникам благодаря обаянию.

https://ria.ru/20211004/bulanova-1752951944.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

татьяна буланова, отношения