Рейтинг@Mail.ru
Буланова сообщила о помолвке с молодым возлюбленным - РИА Новости, 12.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20221212/bulanova-1838046684.html
Буланова сообщила о помолвке с молодым возлюбленным
Буланова сообщила о помолвке с молодым возлюбленным - РИА Новости, 12.12.2022
Буланова сообщила о помолвке с молодым возлюбленным
Татьяна Буланова рассказала о помолвке с бизнесменом Валерием Рудневым. Он моложе артистки на 19 лет. РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T14:29
2022-12-12T14:29
шоубиз
татьяна буланова
отношения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/04/1752946625_0:0:2992:1684_1920x0_80_0_0_936f7511f861935de12889ca37e5f9c1.jpg
МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Татьяна Буланова рассказала о помолвке с бизнесменом Валерием Рудневым. Он моложе артистки на 19 лет. Кроме того, она призналась, что хочет обвенчаться и взять двойную фамилию. Также она заявила, что не собирается заключать брачный договор.Однако она призналась, что дата свадьбы пока не назначена. Буланова выйдет замуж в третий раз. Первым супругом исполнительницы стал продюсер Николай Тагрин. В 2005 году она заключила второй брак с футболистом Владиславом Радимовым. Знаменитости разошлись спустя девять лет отношений. Ранее исполнительница рассказала об отношении сыновей к Рудневу. Она сообщила, что возлюбленный нашел подход к ее наследникам благодаря обаянию.
https://ria.ru/20211004/bulanova-1752951944.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Александра Липатова
Александра Липатова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/04/1752946625_279:0:2903:1968_1920x0_80_0_0_3a2c3054dc2ff19f54ed303c39fd3bbe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
татьяна буланова, отношения
Шоубиз, Татьяна Буланова, отношения
14:29 12.12.2022
 
Буланова сообщила о помолвке с молодым возлюбленным

Буланова сообщила о помолвке с молодым возлюбленным Валерием Рудневым

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкПевица Татьяна Буланова перед началом шоу "Дискотека МУЗ-ТВ. Золотые хиты" в концертном зале Adrenaline Stadium в Москве
Певица Татьяна Буланова перед началом шоу Дискотека МУЗ-ТВ. Золотые хиты в концертном зале Adrenaline Stadium в Москве - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Татьяна Буланова рассказала о помолвке с бизнесменом Валерием Рудневым. Он моложе артистки на 19 лет.
"Он сказал: "Готова стать Рудневой?" Я сказала: "Готова". Это было в машине. Мы приехали в определенное место. Он вытащил кольцо. Мне еще никогда не делали предложение с кольцом", – поделилась исполнительница в эфире "Звезды сошлись".
Кроме того, она призналась, что хочет обвенчаться и взять двойную фамилию.
"Если все состоится, я хочу взять двойную фамилию. Мы уже три года вместе. С ним я готова обвенчаться", – сообщила знаменитость.
Также она заявила, что не собирается заключать брачный договор.
"Брачного договора не будет. Если сейчас что-то приобретается, то на мое имя", – добавила звезда.
Однако она призналась, что дата свадьбы пока не назначена.
Буланова выйдет замуж в третий раз. Первым супругом исполнительницы стал продюсер Николай Тагрин. В 2005 году она заключила второй брак с футболистом Владиславом Радимовым. Знаменитости разошлись спустя девять лет отношений.
Ранее исполнительница рассказала об отношении сыновей к Рудневу. Она сообщила, что возлюбленный нашел подход к ее наследникам благодаря обаянию.
Певица Татьяна Буланова перед началом шоу Дискотека МУЗ-ТВ. Золотые хиты в концертном зале Adrenaline Stadium в Москве - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
4 октября 2021, 11:58Шоубиз
"Заморозила яйцеклетку": Буланова – о планах родить от молодого бойфренда
 
ШоубизТатьяна Булановаотношения
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала