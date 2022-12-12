https://ria.ru/20221212/bulanova-1838046684.html
Буланова сообщила о помолвке с молодым возлюбленным
Буланова сообщила о помолвке с молодым возлюбленным - РИА Новости, 12.12.2022
Буланова сообщила о помолвке с молодым возлюбленным
Татьяна Буланова рассказала о помолвке с бизнесменом Валерием Рудневым. Он моложе артистки на 19 лет. РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T14:29
2022-12-12T14:29
2022-12-12T14:29
шоубиз
татьяна буланова
отношения
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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Татьяна Буланова рассказала о помолвке с бизнесменом Валерием Рудневым. Он моложе артистки на 19 лет. Кроме того, она призналась, что хочет обвенчаться и взять двойную фамилию. Также она заявила, что не собирается заключать брачный договор.Однако она призналась, что дата свадьбы пока не назначена. Буланова выйдет замуж в третий раз. Первым супругом исполнительницы стал продюсер Николай Тагрин. В 2005 году она заключила второй брак с футболистом Владиславом Радимовым. Знаменитости разошлись спустя девять лет отношений. Ранее исполнительница рассказала об отношении сыновей к Рудневу. Она сообщила, что возлюбленный нашел подход к ее наследникам благодаря обаянию.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
татьяна буланова, отношения
Шоубиз, Татьяна Буланова, отношения
Буланова сообщила о помолвке с молодым возлюбленным
Буланова сообщила о помолвке с молодым возлюбленным Валерием Рудневым
МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Татьяна Буланова рассказала о помолвке с бизнесменом Валерием Рудневым. Он моложе артистки на 19 лет.
"Он сказал: "Готова стать Рудневой?" Я сказала: "Готова". Это было в машине. Мы приехали в определенное место. Он вытащил кольцо. Мне еще никогда не делали предложение с кольцом", – поделилась
исполнительница в эфире "Звезды сошлись".
Кроме того, она призналась, что хочет обвенчаться и взять двойную фамилию.
"Если все состоится, я хочу взять двойную фамилию. Мы уже три года вместе. С ним я готова обвенчаться", – сообщила знаменитость.
Также она заявила, что не собирается заключать брачный договор.
"Брачного договора не будет. Если сейчас что-то приобретается, то на мое имя", – добавила звезда.
Однако она призналась, что дата свадьбы пока не назначена.
Буланова выйдет замуж в третий раз. Первым супругом исполнительницы стал продюсер Николай Тагрин. В 2005 году она заключила второй брак с футболистом Владиславом Радимовым. Знаменитости разошлись спустя девять лет отношений.
Ранее исполнительница рассказала
об отношении сыновей к Рудневу. Она сообщила, что возлюбленный нашел подход к ее наследникам благодаря обаянию.