Буланова раскрыла детали отношений сыновей и ее молодого возлюбленного
Буланова раскрыла детали отношений сыновей и ее молодого возлюбленного Валерия Руднева
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкПевица Татьяна Буланова перед началом шоу "Дискотека МУЗ-ТВ. Золотые хиты" в концертном зале Adrenaline Stadium в Москве
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Татьяна Буланова рассказала об отношении сыновей к ее возлюбленному – теннисисту Валерию Рудневу. Он моложе звезды на 19 лет.
"Валеру практически сразу познакомила со своим младшим сыном. Старший Александр жил отдельно уже. И, как ни странно, более ревностно отнесся, чем Никита. Сейчас у них замечательные отношения. Валерий помогает Саше с работой", – поделилась артистка в интервью передачи "Судьба человека".
Также она добавила, что Руднев нашел подход к ее детям благодаря обаянию.
"Он легкий человек. Обаятельный. Ему веришь, и все получается. Мои дети также попали под его обаяние. Также как и я", – добавила Буланова.
Певица и теннисист познакомились три года назад в гостях у общей подруги. Знаменитость рассказала, что ее возлюбленного не смутила разница в возрасте.
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