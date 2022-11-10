https://ria.ru/20221110/bulanova-1830568906.html

Буланова раскрыла детали отношений сыновей и ее молодого возлюбленного

Буланова раскрыла детали отношений сыновей и ее молодого возлюбленного - РИА Новости, 10.11.2022

Буланова раскрыла детали отношений сыновей и ее молодого возлюбленного

Татьяна Буланова рассказала об отношении сыновей к ее возлюбленному – теннисисту Валерию Рудневу. Он моложе звезды на 19 лет. РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T18:45

2022-11-10T18:45

2022-11-10T18:45

шоубиз

татьяна буланова

отношения

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Татьяна Буланова рассказала об отношении сыновей к ее возлюбленному – теннисисту Валерию Рудневу. Он моложе звезды на 19 лет. Также она добавила, что Руднев нашел подход к ее детям благодаря обаянию. Певица и теннисист познакомились три года назад в гостях у общей подруги. Знаменитость рассказала, что ее возлюбленного не смутила разница в возрасте. Ранее режиссер Андреасян и актриса Моряк рассекретили пол будущего ребенка на гендер-пати.

https://ria.ru/20221108/sher-1829941871.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

татьяна буланова, отношения