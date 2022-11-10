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Буланова раскрыла детали отношений сыновей и ее молодого возлюбленного - РИА Новости, 10.11.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221110/bulanova-1830568906.html
Буланова раскрыла детали отношений сыновей и ее молодого возлюбленного
Буланова раскрыла детали отношений сыновей и ее молодого возлюбленного - РИА Новости, 10.11.2022
Буланова раскрыла детали отношений сыновей и ее молодого возлюбленного
Татьяна Буланова рассказала об отношении сыновей к ее возлюбленному – теннисисту Валерию Рудневу. Он моложе звезды на 19 лет. РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T18:45
2022-11-10T18:45
шоубиз
татьяна буланова
отношения
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Татьяна Буланова рассказала об отношении сыновей к ее возлюбленному – теннисисту Валерию Рудневу. Он моложе звезды на 19 лет. Также она добавила, что Руднев нашел подход к ее детям благодаря обаянию. Певица и теннисист познакомились три года назад в гостях у общей подруги. Знаменитость рассказала, что ее возлюбленного не смутила разница в возрасте. Ранее режиссер Андреасян и актриса Моряк рассекретили пол будущего ребенка на гендер-пати.
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татьяна буланова, отношения
Шоубиз, Татьяна Буланова, отношения
18:45 10.11.2022
 
Буланова раскрыла детали отношений сыновей и ее молодого возлюбленного

Буланова раскрыла детали отношений сыновей и ее молодого возлюбленного Валерия Руднева

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкПевица Татьяна Буланова перед началом шоу "Дискотека МУЗ-ТВ. Золотые хиты" в концертном зале Adrenaline Stadium в Москве
Певица Татьяна Буланова перед началом шоу Дискотека МУЗ-ТВ. Золотые хиты в концертном зале Adrenaline Stadium в Москве - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Татьяна Буланова рассказала об отношении сыновей к ее возлюбленному – теннисисту Валерию Рудневу. Он моложе звезды на 19 лет.

"Валеру практически сразу познакомила со своим младшим сыном. Старший Александр жил отдельно уже. И, как ни странно, более ревностно отнесся, чем Никита. Сейчас у них замечательные отношения. Валерий помогает Саше с работой", – поделилась артистка в интервью передачи "Судьба человека".

Также она добавила, что Руднев нашел подход к ее детям благодаря обаянию.

"Он легкий человек. Обаятельный. Ему веришь, и все получается. Мои дети также попали под его обаяние. Также как и я", – добавила Буланова.

Певица и теннисист познакомились три года назад в гостях у общей подруги. Знаменитость рассказала, что ее возлюбленного не смутила разница в возрасте.
Ранее режиссер Андреасян и актриса Моряк рассекретили пол будущего ребенка на гендер-пати.
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ШоубизТатьяна Булановаотношения
 
 
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