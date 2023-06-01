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Россия считает инициативу МАГАТЭ по ЗАЭС шагом в правильном направлении
Россия считает инициативу МАГАТЭ по ЗАЭС шагом в правильном направлении - РИА Новости, 01.06.2023
Россия считает инициативу МАГАТЭ по ЗАЭС шагом в правильном направлении
Инициатива МАГАТЭ по Запорожской АЭС - шаг в правильном направлении, российская сторона рассчитывает, что их имплементация поспособствует укреплению... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T15:39
2023-06-01T15:39
2023-06-01T15:39
в мире
россия
вена
энергодар
михаил ульянов (дипломат)
рафаэль гросси
магатэ
запорожская аэс
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ВЕНА, 1 июн - РИА Новости. Инициатива МАГАТЭ по Запорожской АЭС - шаг в правильном направлении, российская сторона рассчитывает, что их имплементация поспособствует укреплению безопасности на объекте, заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. "На мой взгляд, сформулированные гендиректором (МАГАТЭ Рафаэлем Гросси - ред.) пункты являются шагом в правильном направлении. Хотелось бы надеяться, что их имплементация реально будет способствовать укреплению ядерной и физической ядерной безопасности на ЗАЭС", - сказал постпред. При этом, по словам дипломата, высказывать однозначные суждения на данном этапе преждевременно. "Надо посмотреть, как выдвинутые гендиректором идеи будут воплощаться в жизнь. Во многом это касается последнего абзаца из его заявления, где говорится о том, что эксперты МАГАТЭ на станции будут докладывать в штаб-квартиру агентства в Вене относительно соблюдения пяти пунктов с тем пониманием, что руководитель агентства станет публично сообщать о любом факте нарушений. Ожидаем, что МАГАТЭ в этом плане будет действовать честно, беспристрастно и предельно объективно", - заключил Ульянов. Ранее Гросси предложил Совбезу ООН поддержать пять принципов обеспечения безопасности Запорожской АЭС: не допускать атак по станции или с ее территории, не размещать на станции тяжелые вооружения и военных, которые могут быть использованы для атаки, не подвергать опасности энергоснабжение станции, обеспечить защиту всех структур и систем, обеспечивающих безопасную работу станции, не предпринимать никаких действий, подрывающих данные принципы. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС. Ранее директор по стратегическим коммуникациям эксплуатирующей ЗАЭС организации Алексей Ясинский заявил, что на территории Запорожской АЭС нет и не было тяжелого вооружения, эксплуатирующая компания выступает за ядерную безопасность. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
https://ria.ru/20230531/bezopasnost-1875407426.html
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в мире, россия, вена, энергодар, михаил ульянов (дипломат), рафаэль гросси, магатэ, запорожская аэс, оон
В мире, Россия, Вена, Энергодар, Михаил Ульянов (дипломат), Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, ООН
Россия считает инициативу МАГАТЭ по ЗАЭС шагом в правильном направлении
Ульянов назвал инициативу МАГАТЭ по Запорожской АЭС шагом в правильном направлении