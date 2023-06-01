https://ria.ru/20230601/zaes-1875555177.html

Ульянов: Киев может нарушить пункт МАГАТЭ о недопустимости атак на ЗАЭС

Ульянов: Киев может нарушить пункт МАГАТЭ о недопустимости атак на ЗАЭС - РИА Новости, 01.06.2023

Ульянов: Киев может нарушить пункт МАГАТЭ о недопустимости атак на ЗАЭС

Нельзя исключать, что Киев нарушит пункт инициативы МАГАТЭ о безопасности на Запорожской АЭС по недопустимости атак на объект, заявил РИА Новости постоянный... РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T15:01

2023-06-01T15:01

2023-06-01T15:01

в мире

киев

россия

энергодар

рафаэль гросси

михаил ульянов (дипломат)

запорожская аэс

магатэ

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ВЕНА, 1 июн - РИА Новости. Нельзя исключать, что Киев нарушит пункт инициативы МАГАТЭ о безопасности на Запорожской АЭС по недопустимости атак на объект, заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. "Думаю, что блокировать инициативу Рафаэля Гросси Украина вряд ли сможет, однако в свете имеющегося опыта нельзя исключать того, что Киев нарушит пункт, касающийся недопустимости любых атак на ЗАЭС", - сказал постпред. Ранее Гросси предложил Совбезу ООН поддержать пять принципов обеспечения безопасности Запорожской АЭС: не допускать атак по станции или с ее территории, не размещать на станции тяжелые вооружения и военных, которые могут быть использованы для атаки, не подвергать опасности энергоснабжение станции, обеспечить защиту всех структур и систем, обеспечивающих безопасную работу станции, не предпринимать никаких действий, подрывающих данные принципы. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС. Ранее директор по стратегическим коммуникациям эксплуатирующей ЗАЭС организации Алексей Ясинский заявил, что на территории Запорожской АЭС нет и не было тяжелого вооружения, эксплуатирующая компания выступает за ядерную безопасность. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.

https://ria.ru/20230601/zaes-1875434451.html

https://ria.ru/20230601/zelenskiy-1875545880.html

https://ria.ru/20230531/slutskiy-1875414364.html

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