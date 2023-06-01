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В ЮАР разрабатывают законное обоснование визита Путина на саммит БРИКС - РИА Новости, 01.06.2023
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16:15 01.06.2023 (обновлено: 16:28 01.06.2023)
https://ria.ru/20230601/yuar-1875585578.html
В ЮАР разрабатывают законное обоснование визита Путина на саммит БРИКС
В ЮАР разрабатывают законное обоснование визита Путина на саммит БРИКС - РИА Новости, 01.06.2023
В ЮАР разрабатывают законное обоснование визита Путина на саммит БРИКС
Власти ЮАР изучают законные варианты решения вопроса визита российского президента Владимира Путина на саммит БРИКС в Йоханнесбурге, окончательное решение... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T16:15
2023-06-01T16:28
в мире
россия
юар
йоханнесбург
владимир путин
наледи пандор
дмитрий песков
брикс
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КЕЙПТАУН (ЮАР), 1 июн - РИА Новости. Власти ЮАР изучают законные варианты решения вопроса визита российского президента Владимира Путина на саммит БРИКС в Йоханнесбурге, окончательное решение озвучит президент республики Сирил Рамафоза, заявила глава МИД ЮАР Наледи Пандор. В августе в ЮАР состоится саммит БРИКС. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков ранее заявил о наличии приглашения на саммит для российского лидера. "Как мы уже много раз говорили, власти ЮАР сейчас изучают какие есть законные варианты решения этой ситуации. Но я думаю, что лучше всего по этой теме обратиться к президенту. Наши обязательства (перед МУС) ясны, но мы не увиливаем от ответа. Президент сообщит о нашем конечном решении. Лидеры всех пяти стран приглашены на саммит, приглашения остаются в силе", - сказала Наледи Пандор журналистам в Кейптауне. Ранее МИД Южно-Африканской Республики заявил о гарантии предоставления дипломатического иммунитета участникам встречи министров в июне и саммита БРИКС в августе в стране. При этом в ведомстве отметили, что этот иммунитет не распространяется на ордеры международных судов. Президент ЮАР Сирил Рамафоса ранее заявил, что власти республики рассмотрят вопрос о выходе из состава МУС в соответствии с решением правящей партии "Африканский национальный конгресс". Позднее в администрации президента страны слова Рамафосы и сделанное по этому поводу заявление правящей партии Африканский национальный конгресс назвали "ошибочными". Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. МУС вменяет российской стороне в том числе якобы "депортацию" детей, которых российские власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента РФ неприемлема, Москва не признает юрисдикцию МУС, а любые его решения ничтожны с точки зрения права. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявляла, что МУС - ограниченная по составу, сторонняя для ООН структура, в которой не участвуют многие государства. Юрисдикцию МУС не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли. Среди них - Россия, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Китай, Саудовская Аравия, США, Турция. Захарова также отмечала, что высшие должностные лица государств имеют иммунитет перед решениями МУС, а Россия никогда не являлась его участницей и не будет с ним сотрудничать, его действия в отношении РФ являются "юридически ничтожными".
https://ria.ru/20230601/ssha-1875553930.html
https://ria.ru/20230601/yuar-1875462201.html
https://ria.ru/20230530/immunitet-1874993083.html
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в мире, россия, юар, йоханнесбург, владимир путин, наледи пандор, дмитрий песков, брикс, африканский национальный конгресс
В мире, Россия, ЮАР, Йоханнесбург, Владимир Путин, Наледи Пандор, Дмитрий Песков, БРИКС, Африканский национальный конгресс
В ЮАР разрабатывают законное обоснование визита Путина на саммит БРИКС

Власти ЮАР изучают законные варианты визита Путина на саммит БРИКС

© Fotolia / hperryВид на Кейптаун, ЮАР
Вид на Кейптаун, ЮАР - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© Fotolia / hperry
Вид на Кейптаун, ЮАР. Архивное фото
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КЕЙПТАУН (ЮАР), 1 июн - РИА Новости. Власти ЮАР изучают законные варианты решения вопроса визита российского президента Владимира Путина на саммит БРИКС в Йоханнесбурге, окончательное решение озвучит президент республики Сирил Рамафоза, заявила глава МИД ЮАР Наледи Пандор.
В августе в ЮАР состоится саммит БРИКС. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков ранее заявил о наличии приглашения на саммит для российского лидера.
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"Как мы уже много раз говорили, власти ЮАР сейчас изучают какие есть законные варианты решения этой ситуации. Но я думаю, что лучше всего по этой теме обратиться к президенту. Наши обязательства (перед МУС) ясны, но мы не увиливаем от ответа. Президент сообщит о нашем конечном решении. Лидеры всех пяти стран приглашены на саммит, приглашения остаются в силе", - сказала Наледи Пандор журналистам в Кейптауне.
Ранее МИД Южно-Африканской Республики заявил о гарантии предоставления дипломатического иммунитета участникам встречи министров в июне и саммита БРИКС в августе в стране. При этом в ведомстве отметили, что этот иммунитет не распространяется на ордеры международных судов.
Президент ЮАР Сирил Рамафоса ранее заявил, что власти республики рассмотрят вопрос о выходе из состава МУС в соответствии с решением правящей партии "Африканский национальный конгресс". Позднее в администрации президента страны слова Рамафосы и сделанное по этому поводу заявление правящей партии Африканский национальный конгресс назвали "ошибочными".
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Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. МУС вменяет российской стороне в том числе якобы "депортацию" детей, которых российские власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента РФ неприемлема, Москва не признает юрисдикцию МУС, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявляла, что МУС - ограниченная по составу, сторонняя для ООН структура, в которой не участвуют многие государства. Юрисдикцию МУС не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли. Среди них - Россия, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Китай, Саудовская Аравия, США, Турция. Захарова также отмечала, что высшие должностные лица государств имеют иммунитет перед решениями МУС, а Россия никогда не являлась его участницей и не будет с ним сотрудничать, его действия в отношении РФ являются "юридически ничтожными".
Стела БРИКС - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
МИД ЮАР: иммунитет для саммита БРИКС не распространяется на ордера судов
30 мая, 09:58
 
В миреРоссияЮАРЙоханнесбургВладимир ПутинНаледи ПандорДмитрий ПесковБРИКСАфриканский национальный конгресс
 
 
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