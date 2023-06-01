https://ria.ru/20230601/yuar-1875585578.html

В ЮАР разрабатывают законное обоснование визита Путина на саммит БРИКС

В ЮАР разрабатывают законное обоснование визита Путина на саммит БРИКС - РИА Новости, 01.06.2023

В ЮАР разрабатывают законное обоснование визита Путина на саммит БРИКС

Власти ЮАР изучают законные варианты решения вопроса визита российского президента Владимира Путина на саммит БРИКС в Йоханнесбурге, окончательное решение... РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T16:15

2023-06-01T16:15

2023-06-01T16:28

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йоханнесбург

владимир путин

наледи пандор

дмитрий песков

брикс

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КЕЙПТАУН (ЮАР), 1 июн - РИА Новости. Власти ЮАР изучают законные варианты решения вопроса визита российского президента Владимира Путина на саммит БРИКС в Йоханнесбурге, окончательное решение озвучит президент республики Сирил Рамафоза, заявила глава МИД ЮАР Наледи Пандор. В августе в ЮАР состоится саммит БРИКС. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков ранее заявил о наличии приглашения на саммит для российского лидера. "Как мы уже много раз говорили, власти ЮАР сейчас изучают какие есть законные варианты решения этой ситуации. Но я думаю, что лучше всего по этой теме обратиться к президенту. Наши обязательства (перед МУС) ясны, но мы не увиливаем от ответа. Президент сообщит о нашем конечном решении. Лидеры всех пяти стран приглашены на саммит, приглашения остаются в силе", - сказала Наледи Пандор журналистам в Кейптауне. Ранее МИД Южно-Африканской Республики заявил о гарантии предоставления дипломатического иммунитета участникам встречи министров в июне и саммита БРИКС в августе в стране. При этом в ведомстве отметили, что этот иммунитет не распространяется на ордеры международных судов. Президент ЮАР Сирил Рамафоса ранее заявил, что власти республики рассмотрят вопрос о выходе из состава МУС в соответствии с решением правящей партии "Африканский национальный конгресс". Позднее в администрации президента страны слова Рамафосы и сделанное по этому поводу заявление правящей партии Африканский национальный конгресс назвали "ошибочными". Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. МУС вменяет российской стороне в том числе якобы "депортацию" детей, которых российские власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента РФ неприемлема, Москва не признает юрисдикцию МУС, а любые его решения ничтожны с точки зрения права. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявляла, что МУС - ограниченная по составу, сторонняя для ООН структура, в которой не участвуют многие государства. Юрисдикцию МУС не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли. Среди них - Россия, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Китай, Саудовская Аравия, США, Турция. Захарова также отмечала, что высшие должностные лица государств имеют иммунитет перед решениями МУС, а Россия никогда не являлась его участницей и не будет с ним сотрудничать, его действия в отношении РФ являются "юридически ничтожными".

https://ria.ru/20230601/ssha-1875553930.html

https://ria.ru/20230601/yuar-1875462201.html

https://ria.ru/20230530/immunitet-1874993083.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, юар, йоханнесбург, владимир путин, наледи пандор, дмитрий песков, брикс, африканский национальный конгресс