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Европа угрожает забанить "Твиттер" - РИА Новости, 01.06.2023
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Медиавойны
 
08:00 01.06.2023
https://ria.ru/20230601/twitter-1875415369.html
Европа угрожает забанить "Твиттер"
Европа угрожает забанить "Твиттер" - РИА Новости, 01.06.2023
Европа угрожает забанить "Твиттер"
Раскрутка тоталитарного маховика под лозунгами "Нет дезинформации!" началась не с момента заявления французского министра, отвечающего за цифровую отрасль,... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T08:00
2023-06-01T08:00
аналитика
европа
россия
илон маск
евросоюз
еврокомиссия
федеральное бюро расследований сша
технологии
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Раскрутка тоталитарного маховика под лозунгами "Нет дезинформации!" началась не с момента заявления французского министра, отвечающего за цифровую отрасль, пригрозившего запретить "Твиттер" в Европе.Все началось куда раньше: с момента обвинения RT в том, что телеканал распространяет "заведомо ложные измышления". Касались ли "измышления" президентской кампании или политики, не суть важно. Важно, что сказанное в эфире не нравилось власти. Точнее, властям. Не нравилось Лондону, Берлину, Парижу и далее по списку. Вне зависимости от тематики, приглашенных экспертов, уровня репортажей — все скопом и огульно называлось "дезинформацией".Поскольку RT, Sputnik и вообще все, что имеет отношение к вещанию из России на европейских языках, забанено, законопачено и еще сверху висит амбарный замок, то теперь блокировать альтернативные (иные, отличающиеся) точки зрения придется, запрещая уже — страшно сказать! — американскую социальную сеть, ставшую на Западе едва ли не самым оперативным средством передачи информации."Твиттер" — не для публикации фото котиков и роликов с обучением, как правильно красить ресницы. "Твиттер" — это когда сказанное слово мгновенно становится публичным. Птичка, та самая, которая если вылетит, то не поймаешь, — самый точный символ распространения информации.И вот сейчас Жан-Ноэль Барро (глава французского Минцифры) и Тьерри Бретон (еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка) решили поставить Илону Маску ультиматум.Либо Маск подчиняется закону о цифровых услугах (Digital Services Act), либо "Твиттер" будет запрещено использовать на территории всех 27 стран — членов ЕС. А европейские запреты — это не российские игры с vpn. Тут уж раз поставлен блок, то так, что не раздастся и писка.Поэтому либо Маск склоняет повинную голову и начинает чистить контент, как это нравится Еврокомиссии и в тех сферах, на которые она укажет, либо "Твиттер" отправится в бан.Так чем же так разозлил "Твиттер" европейских леди и джентльменов? Раздавались крики, что, как только Маск по праву владельца разогнал департамент, который не только цензурировал сообщения, но и сливал личную переписку пользователей ФБР, количество "ненависти стало зашкаливать". Цифры аудита, правда, говорили и говорят обратное: таких твитов, если брать всех ежедневных пользователей и все ежедневные публикации на круг, менее половины процента.Значит, проблема не в "дезинформации" и уж точно не в "расистских и ксенофобных высказываниях".Проблема просто в доступе к иной, не залитованной брюссельскими цензорами информации и к не менее простой возможности высказываться. На любую тему. Даже если высказывание не нравится самой верхушке ЕС."Твиттер" опасен для ЕС еще и тем, что хештеги больше не модерируются, и не в последнюю очередь благодаря этому весь французский кабмин бегал от собственного народа несколько недель: достаточно было запостить геотег визита правительственного випа — и того уже ждал оркестр, исполнявший "марш пустых кастрюль".А ведь это пока так, пустяки, развлечения. Пока не начала вылезать правда. И о том, что происходит в зоне СВО. И о гибели в районе боестолкновений европейцев. И в каком количестве. А впереди еще выборы в США. И, что важно, выборы в Европе. Так что еврокомиссару Тьерри Бретону и главе французского Минцифры Барро действительно есть чего опасаться. В момент, когда традиционные медиа потеряли или теряют свое влияние, возможности "Твиттера" только возрастают.Для Маска это схватка с глубинным государством, у которого нет причин питать к бизнесмену теплые чувства.Для нас — повторение пройденного. СССР рухнул еще и потому, что глушил все мнения, кроме генерального и партийного. Ну и у нас в любом случае останутся свои собственные соцсети, так что за разнообразие точек зрения в России можно не беспокоиться.
https://ria.ru/20230527/twitter-1874526192.html
https://ria.ru/20230520/mask-1873069223.html
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Елена Караева
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Елена Караева
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аналитика, европа, россия, илон маск, евросоюз, еврокомиссия, федеральное бюро расследований сша, технологии, соцсети, twitter
Аналитика, Европа, Россия, Илон Маск, Евросоюз, Еврокомиссия, Федеральное бюро расследований США, Технологии, Соцсети, Twitter, Медиавойны

Европа угрожает забанить "Твиттер"

© AFP 2023 / Glenn ChapmanСотрудники в офисе компании Twitter в Сан-Франциско
Сотрудники в офисе компании Twitter в Сан-Франциско - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© AFP 2023 / Glenn Chapman
Сотрудники в офисе компании Twitter в Сан-Франциско
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Елена Караева
Елена Караева
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Раскрутка тоталитарного маховика под лозунгами "Нет дезинформации!" началась не с момента заявления французского министра, отвечающего за цифровую отрасль, пригрозившего запретить "Твиттер" в Европе.
Все началось куда раньше: с момента обвинения RT в том, что телеканал распространяет "заведомо ложные измышления". Касались ли "измышления" президентской кампании или политики, не суть важно. Важно, что сказанное в эфире не нравилось власти. Точнее, властям. Не нравилось Лондону, Берлину, Парижу и далее по списку. Вне зависимости от тематики, приглашенных экспертов, уровня репортажей — все скопом и огульно называлось "дезинформацией".
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
Twitter покинет добровольный кодекс практики борьбы с дезинформацией в ЕС
27 мая, 13:11
Поскольку RT, Sputnik и вообще все, что имеет отношение к вещанию из России на европейских языках, забанено, законопачено и еще сверху висит амбарный замок, то теперь блокировать альтернативные (иные, отличающиеся) точки зрения придется, запрещая уже — страшно сказать! — американскую социальную сеть, ставшую на Западе едва ли не самым оперативным средством передачи информации.
"Твиттер" — не для публикации фото котиков и роликов с обучением, как правильно красить ресницы. "Твиттер" — это когда сказанное слово мгновенно становится публичным. Птичка, та самая, которая если вылетит, то не поймаешь, — самый точный символ распространения информации.
И вот сейчас Жан-Ноэль Барро (глава французского Минцифры) и Тьерри Бретон (еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка) решили поставить Илону Маску ультиматум.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
Илон Маск назвал ведущее американское СМИ рупором пропаганды
20 мая, 06:36
Либо Маск подчиняется закону о цифровых услугах (Digital Services Act), либо "Твиттер" будет запрещено использовать на территории всех 27 стран — членов ЕС. А европейские запреты — это не российские игры с vpn. Тут уж раз поставлен блок, то так, что не раздастся и писка.
Поэтому либо Маск склоняет повинную голову и начинает чистить контент, как это нравится Еврокомиссии и в тех сферах, на которые она укажет, либо "Твиттер" отправится в бан.
Так чем же так разозлил "Твиттер" европейских леди и джентльменов? Раздавались крики, что, как только Маск по праву владельца разогнал департамент, который не только цензурировал сообщения, но и сливал личную переписку пользователей ФБР, количество "ненависти стало зашкаливать". Цифры аудита, правда, говорили и говорят обратное: таких твитов, если брать всех ежедневных пользователей и все ежедневные публикации на круг, менее половины процента.
Значит, проблема не в "дезинформации" и уж точно не в "расистских и ксенофобных высказываниях".
Американский миллиардер Илон Маск - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
Маск хотел бы видеть на посту президента США "нормального человека"
17 мая, 07:47
Проблема просто в доступе к иной, не залитованной брюссельскими цензорами информации и к не менее простой возможности высказываться. На любую тему. Даже если высказывание не нравится самой верхушке ЕС.
"Твиттер" опасен для ЕС еще и тем, что хештеги больше не модерируются, и не в последнюю очередь благодаря этому весь французский кабмин бегал от собственного народа несколько недель: достаточно было запостить геотег визита правительственного випа — и того уже ждал оркестр, исполнявший "марш пустых кастрюль".
А ведь это пока так, пустяки, развлечения. Пока не начала вылезать правда. И о том, что происходит в зоне СВО. И о гибели в районе боестолкновений европейцев. И в каком количестве. А впереди еще выборы в США. И, что важно, выборы в Европе. Так что еврокомиссару Тьерри Бретону и главе французского Минцифры Барро действительно есть чего опасаться. В момент, когда традиционные медиа потеряли или теряют свое влияние, возможности "Твиттера" только возрастают.
Для Маска это схватка с глубинным государством, у которого нет причин питать к бизнесмену теплые чувства.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 01.05.2023
Медведев заявил, что Twitter прогнулся под США и киевский режим
1 мая, 10:10
Для нас — повторение пройденного. СССР рухнул еще и потому, что глушил все мнения, кроме генерального и партийного. Ну и у нас в любом случае останутся свои собственные соцсети, так что за разнообразие точек зрения в России можно не беспокоиться.
 
МедиавойныАналитикаЕвропаРоссияИлон МаскЕвросоюзЕврокомиссияФедеральное бюро расследований СШАТехнологииСоцсетиTwitter
 
 
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