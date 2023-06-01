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Европа угрожает забанить "Твиттер"

Европа угрожает забанить "Твиттер" - РИА Новости, 01.06.2023

Европа угрожает забанить "Твиттер"

Раскрутка тоталитарного маховика под лозунгами "Нет дезинформации!" началась не с момента заявления французского министра, отвечающего за цифровую отрасль,... РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T08:00

2023-06-01T08:00

2023-06-01T08:00

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Раскрутка тоталитарного маховика под лозунгами "Нет дезинформации!" началась не с момента заявления французского министра, отвечающего за цифровую отрасль, пригрозившего запретить "Твиттер" в Европе.Все началось куда раньше: с момента обвинения RT в том, что телеканал распространяет "заведомо ложные измышления". Касались ли "измышления" президентской кампании или политики, не суть важно. Важно, что сказанное в эфире не нравилось власти. Точнее, властям. Не нравилось Лондону, Берлину, Парижу и далее по списку. Вне зависимости от тематики, приглашенных экспертов, уровня репортажей — все скопом и огульно называлось "дезинформацией".Поскольку RT, Sputnik и вообще все, что имеет отношение к вещанию из России на европейских языках, забанено, законопачено и еще сверху висит амбарный замок, то теперь блокировать альтернативные (иные, отличающиеся) точки зрения придется, запрещая уже — страшно сказать! — американскую социальную сеть, ставшую на Западе едва ли не самым оперативным средством передачи информации."Твиттер" — не для публикации фото котиков и роликов с обучением, как правильно красить ресницы. "Твиттер" — это когда сказанное слово мгновенно становится публичным. Птичка, та самая, которая если вылетит, то не поймаешь, — самый точный символ распространения информации.И вот сейчас Жан-Ноэль Барро (глава французского Минцифры) и Тьерри Бретон (еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка) решили поставить Илону Маску ультиматум.Либо Маск подчиняется закону о цифровых услугах (Digital Services Act), либо "Твиттер" будет запрещено использовать на территории всех 27 стран — членов ЕС. А европейские запреты — это не российские игры с vpn. Тут уж раз поставлен блок, то так, что не раздастся и писка.Поэтому либо Маск склоняет повинную голову и начинает чистить контент, как это нравится Еврокомиссии и в тех сферах, на которые она укажет, либо "Твиттер" отправится в бан.Так чем же так разозлил "Твиттер" европейских леди и джентльменов? Раздавались крики, что, как только Маск по праву владельца разогнал департамент, который не только цензурировал сообщения, но и сливал личную переписку пользователей ФБР, количество "ненависти стало зашкаливать". Цифры аудита, правда, говорили и говорят обратное: таких твитов, если брать всех ежедневных пользователей и все ежедневные публикации на круг, менее половины процента.Значит, проблема не в "дезинформации" и уж точно не в "расистских и ксенофобных высказываниях".Проблема просто в доступе к иной, не залитованной брюссельскими цензорами информации и к не менее простой возможности высказываться. На любую тему. Даже если высказывание не нравится самой верхушке ЕС."Твиттер" опасен для ЕС еще и тем, что хештеги больше не модерируются, и не в последнюю очередь благодаря этому весь французский кабмин бегал от собственного народа несколько недель: достаточно было запостить геотег визита правительственного випа — и того уже ждал оркестр, исполнявший "марш пустых кастрюль".А ведь это пока так, пустяки, развлечения. Пока не начала вылезать правда. И о том, что происходит в зоне СВО. И о гибели в районе боестолкновений европейцев. И в каком количестве. А впереди еще выборы в США. И, что важно, выборы в Европе. Так что еврокомиссару Тьерри Бретону и главе французского Минцифры Барро действительно есть чего опасаться. В момент, когда традиционные медиа потеряли или теряют свое влияние, возможности "Твиттера" только возрастают.Для Маска это схватка с глубинным государством, у которого нет причин питать к бизнесмену теплые чувства.Для нас — повторение пройденного. СССР рухнул еще и потому, что глушил все мнения, кроме генерального и партийного. Ну и у нас в любом случае останутся свои собственные соцсети, так что за разнообразие точек зрения в России можно не беспокоиться.

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

аналитика, европа, россия, илон маск, евросоюз, еврокомиссия, федеральное бюро расследований сша, технологии, соцсети, twitter