https://ria.ru/20221201/twitter-1835608081.html

Вице-президент ЕК пригрозила Twitter санкциями из-за аккаунтов Sputnik и RT

Вице-президент ЕК пригрозила Twitter санкциями из-за аккаунтов Sputnik и RT - РИА Новости, 01.12.2022

Вице-президент ЕК пригрозила Twitter санкциями из-за аккаунтов Sputnik и RT

Вице-президент Еврокомиссии Вера Юрова заявила, что ЕС может ввести санкции против компании Twitter, которая распространяет, в том числе, российские Sputnik и... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T16:08

2022-12-01T16:08

2022-12-01T16:08

технологии

вера юрова

илон маск

сан-франциско

россия

калифорния

еврокомиссия

евросоюз

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Вице-президент Еврокомиссии Вера Юрова заявила, что ЕС может ввести санкции против компании Twitter, которая распространяет, в том числе, российские Sputnik и RT, передает агентство Блумберг."Юрова сказала, что владельцу-миллиардеру (платформы Илону Маску), который поклялся вернуть "свободу слова" в Twitter, не стоит недооценивать ЕС и значительные санкции, которым Twitter может в конечном итоге подвергнуться, если не будет соблюдать правила ЕС, принятые в блоке", - говорится в сообщении.Политик, пишет Блумберг, уточнила, что Twitter будет действовать в интересах РФ, если не будет стремиться искоренить "российскую пропаганду" на платформе, тем самым нарушая режим введенных Евросоюзом санкций против России.Twitter, как сообщается, не ответил на просьбу о комментариях.Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон в ходе состоявшейся в среду видеовстречи с Маском предупредил, что если Twitter не будет придерживаться действующих в ЕС правил, то платформа "рискует нарушить" новый закон ЕС о цифровых услугах, который устанавливает стандарт того, как технологические компании должны модерировать контент. Отмечалось, что при нарушении соцсетью закона, она столкнется с запретом на территории ЕС или штрафом в размере до 6% от глобального оборота.В конце октября Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткое цензурирование, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает - не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов. Маск также предупреждал, что социальная сеть "будет делать много глупостей" в ближайшее время. В компании намереваются "сохранять то, что работает, и изменять то, что не работает".Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.

https://ria.ru/20221201/twitter-1835452906.html

https://ria.ru/20221130/twitter-1835419085.html

сан-франциско

россия

калифорния

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, вера юрова, илон маск, сан-франциско, россия, калифорния, еврокомиссия, евросоюз, twitter