Вице-президент ЕК пригрозила Twitter санкциями из-за аккаунтов Sputnik и RT
Вице-президент ЕК пригрозила Twitter санкциями за возможность распространения Sputnik и RT
Логотип социальной сети Twitter. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Вице-президент Еврокомиссии Вера Юрова заявила, что ЕС может ввести санкции против компании Twitter, которая распространяет, в том числе, российские Sputnik и RT, передает агентство Блумберг.
"Юрова сказала, что владельцу-миллиардеру (платформы Илону Маску), который поклялся вернуть "свободу слова" в Twitter, не стоит недооценивать ЕС и значительные санкции, которым Twitter может в конечном итоге подвергнуться, если не будет соблюдать правила ЕС, принятые в блоке", - говорится в сообщении.
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Политик, пишет Блумберг, уточнила, что Twitter будет действовать в интересах РФ, если не будет стремиться искоренить "российскую пропаганду" на платформе, тем самым нарушая режим введенных Евросоюзом санкций против России.
"Если сеть легко используется российской пропагандой, то вы, скорее всего, нарушаете санкции, потому что вы можете распространять контент, разработанный находящимися под санкциями СМИ, такими как Russia Today и Sputnik", - приводит агентство слова Юровой.
Twitter, как сообщается, не ответил на просьбу о комментариях.
Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон в ходе состоявшейся в среду видеовстречи с Маском предупредил, что если Twitter не будет придерживаться действующих в ЕС правил, то платформа "рискует нарушить" новый закон ЕС о цифровых услугах, который устанавливает стандарт того, как технологические компании должны модерировать контент. Отмечалось, что при нарушении соцсетью закона, она столкнется с запретом на территории ЕС или штрафом в размере до 6% от глобального оборота.
В конце октября Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткое цензурирование, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает - не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов. Маск также предупреждал, что социальная сеть "будет делать много глупостей" в ближайшее время. В компании намереваются "сохранять то, что работает, и изменять то, что не работает".
Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.
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