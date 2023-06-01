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"Путин так не делает". Главу ЕК поставили на место после слов о Зеленском - РИА Новости, 01.06.2023
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16:29 01.06.2023 (обновлено: 18:13 01.06.2023)
https://ria.ru/20230601/putin-1875588417.html
"Путин так не делает". Главу ЕК поставили на место после слов о Зеленском
"Путин так не делает". Главу ЕК поставили на место после слов о Зеленском - РИА Новости, 01.06.2023
"Путин так не делает". Главу ЕК поставили на место после слов о Зеленском
Пользователи Twitter раскритиковали председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен после заявления о поддержке Владимира Зеленского. РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T16:29
2023-06-01T18:13
в мире
киев
украина
владимир зеленский
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
twitter
адольф гитлер
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен после заявления о поддержке Владимира Зеленского.Так, глава ЕК поблагодарила президента Украины за координацию действий по оказанию помощи его стране. Фон дер Ляйен прикрепила к публикации фотографию с главой киевского режима, который прибыл в Молдавию для участия в саммите Европейского политического сообщества."Путин так себя не ведет. Очевидно, для него — это серьезный вопрос", — отметил один из пользователей, таким образом прокомментировав бесконечные заграничные поездки Зеленского."А Вам не кажется странным, что Зеленский старается как можно больше времени проводить за пределами Украины?" — поинтересовался второй."Что вы делаете для окончательного дипломатического урегулирования конфликта? Имея все больше и больше оружия, они могут довести ситуацию до ядерной эскалации", — отметил еще один читатель."Трансграничные рейды на российскую территорию не приведут к справедливому и прочному миру. Киев нарушил соглашение с Западом!" — возмутился другой."Какое облегчение я испытаю, когда однажды утром проснусь и прочитаю, что его больше нет с нами!" — поделился мнением еще один пользователь."Адольф Гитлер должен гордиться нынешней политикой ЕС, он всегда хотел единую фашистскую Европу", — сыронизировал комментатор.
https://ria.ru/20230601/podarok-1875572417.html
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в мире, киев, украина, владимир зеленский, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, twitter, адольф гитлер, молдавия, евросоюз
В мире, Киев, Украина, Владимир Зеленский, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Twitter, Адольф Гитлер, Молдавия, Евросоюз
"Путин так не делает". Главу ЕК поставили на место после слов о Зеленском

Пользователи Twitter осудили главу ЕК фон дер Ляйен после слов о поддержке Зеленского

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен после заявления о поддержке Владимира Зеленского.
Так, глава ЕК поблагодарила президента Украины за координацию действий по оказанию помощи его стране. Фон дер Ляйен прикрепила к публикации фотографию с главой киевского режима, который прибыл в Молдавию для участия в саммите Европейского политического сообщества.
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"Путин так себя не ведет. Очевидно, для него — это серьезный вопрос", — отметил один из пользователей, таким образом прокомментировав бесконечные заграничные поездки Зеленского.
"А Вам не кажется странным, что Зеленский старается как можно больше времени проводить за пределами Украины?" — поинтересовался второй.
"Что вы делаете для окончательного дипломатического урегулирования конфликта? Имея все больше и больше оружия, они могут довести ситуацию до ядерной эскалации", — отметил еще один читатель.
«
"Трансграничные рейды на российскую территорию не приведут к справедливому и прочному миру. Киев нарушил соглашение с Западом!" — возмутился другой.
"Какое облегчение я испытаю, когда однажды утром проснусь и прочитаю, что его больше нет с нами!" — поделился мнением еще один пользователь.
"Адольф Гитлер должен гордиться нынешней политикой ЕС, он всегда хотел единую фашистскую Европу", — сыронизировал комментатор.
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