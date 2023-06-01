https://ria.ru/20230601/otdykh-1875373749.html

Эксперты назвали самые популярные у туристов российские регионы

Эксперты назвали самые популярные у туристов российские регионы - РИА Новости, 01.06.2023

Эксперты назвали самые популярные у туристов российские регионы

Спрос на внутренний туризм этим летом растет, в топе – Калининградская область, Краснодарский край и Ставрополье, сообщают специалисты сервиса... РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T05:23

2023-06-01T05:23

2023-06-01T05:23

туризм

новости - туризм

краснодарский край

калининградская область

ставропольский край

отдых в россии

куда можно лететь

туризм

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Спрос на внутренний туризм этим летом растет, в топе – Калининградская область, Краснодарский край и Ставрополье, сообщают специалисты сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов Ostrovok.ru.Эксперты проанализировали спрос и выяснили, какие направления для отдыха в июне-августе 2023 года привлекают туристов больше всего и во сколько обойдется проживание в гостиницах.В целом на предстоящий летний сезон туристы совершили на 31 процент больше бронирований, чем в аналогичный период в прошлом году. Среди лидирующих направлений динамичный рост демонстрирует Калининградская область – число бронирований в регионе выросло в два раза относительно 2022 года, Краснодарский край – рост на 53 процента, Республика Дагестан – на 47 процентов, Ставропольский край – на 29 процентов.В разрезе городов десятку лидеров составляют Санкт-Петербург, Сочи, Москва, Анапа, Калининград, Казань, Геленджик, Нижний Новгород, Зеленоградск и Махачкала.Средняя стоимость ночи в бронированиях по России на лето составляет 4 600 рублей – это на 12 процентов выше, чем в 2022 году (4 100 рублей).Бронируя тип размещения во время летних поездок, туристы чаще всего выбирают апартаменты (их доля насчитывает 21 процент), трехзвездочные отели (18 процентов), а также гостевые дома (17 процентов).Самое недорогое размещение в отелях и апартаментах туристы бронируют в Краснодаре – 2 900 рублей за ночь, Минеральных Водах, Новосибирске и Астрахани – 3 100 рублей, Горно-Алтайске и Екатеринбурге – 3 400 рублей, Самаре – 3 500 рублей, Волгограде, Пятигорске и Ейске – 3 600 рублей.Дольше всего путешественники остаются в гостиницах и гестхаусах Краснодарского края и Республики Крым (в среднем на семь ночей). Самые короткие пребывания – в Воронежской области и Республике Калмыкия (на одну ночь).

https://ria.ru/20230530/turtsiya-1875122458.html

краснодарский край

калининградская область

ставропольский край

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новости - туризм, краснодарский край, калининградская область, ставропольский край, отдых в россии, куда можно лететь, туризм, куда поехать