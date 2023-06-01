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Снявшийся в "Чебурашке" французский актер рассказал о роли в "Холопе 2" - РИА Новости, 01.06.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
18:36 01.06.2023
https://ria.ru/20230601/kino-1875626689.html
Снявшийся в "Чебурашке" французский актер рассказал о роли в "Холопе 2"
Снявшийся в "Чебурашке" французский актер рассказал о роли в "Холопе 2" - РИА Новости, 01.06.2023
Снявшийся в "Чебурашке" французский актер рассказал о роли в "Холопе 2"
Французский актер Оливье Сиу рассказал о роли в "Холопе 2". Подробностями он поделился в программе "Малахов". РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T18:36
2023-06-01T18:36
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Французский актер Оливье Сиу рассказал о роли в "Холопе 2". Подробностями он поделился в программе "Малахов".&quot;Я там буду переводчиком Наполеона&quot;, — сказал он, в ответ на вопрос Андрея Малахова, какие сценарии тот сейчас читает.Он также напомнил, что сыграл в фильме "Брат 3". Сиу уже 20 лет живет и работает в России. Например, он снимался фильме, ставшем рекордсменом отечественного проката, — семейной комедии "Чебурашка". Исполнил роль повара, который пытался накормить трюфелями зверька, обожающего апельсины.Первый "Холоп" вышел 26 декабря 2019 года. Милош Бикович воплотил образ мажора Григория. После аварии тот проснулся конюхом в деревне 1860-х годов. Это постановка. Но парень не знает, что за него взялся психолог, практикующий шоковые методы. Ранее сообщалось, что продолжение "Холопа" выйдет зимой 2023 года. Главную роль в проекте доверили Аглае Тарасовой. Она сыграла избалованную девушку, которую мать-чиновница отправила на перевоспитание.
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Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, что посмотреть
Снявшийся в "Чебурашке" французский актер рассказал о роли в "Холопе 2"

Снявшийся в "Чебурашке" французский актер Оливье Сиу рассказал о роли в "Холопе 2"

© Sputnik / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктер Оливье Сиу
Актер Оливье Сиу - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© Sputnik / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Французский актер Оливье Сиу рассказал о роли в "Холопе 2". Подробностями он поделился в программе "Малахов".
«

"Я там буду переводчиком Наполеона", — сказал он, в ответ на вопрос Андрея Малахова, какие сценарии тот сейчас читает.

Он также напомнил, что сыграл в фильме "Брат 3".
Сиу уже 20 лет живет и работает в России. Например, он снимался фильме, ставшем рекордсменом отечественного проката, — семейной комедии "Чебурашка". Исполнил роль повара, который пытался накормить трюфелями зверька, обожающего апельсины.
Первый "Холоп" вышел 26 декабря 2019 года. Милош Бикович воплотил образ мажора Григория. После аварии тот проснулся конюхом в деревне 1860-х годов. Это постановка. Но парень не знает, что за него взялся психолог, практикующий шоковые методы.
Ранее сообщалось, что продолжение "Холопа" выйдет зимой 2023 года. Главную роль в проекте доверили Аглае Тарасовой. Она сыграла избалованную девушку, которую мать-чиновница отправила на перевоспитание.
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