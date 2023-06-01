https://ria.ru/20230601/kino-1875626689.html

Снявшийся в "Чебурашке" французский актер рассказал о роли в "Холопе 2"

Снявшийся в "Чебурашке" французский актер рассказал о роли в "Холопе 2" - РИА Новости, 01.06.2023

Снявшийся в "Чебурашке" французский актер рассказал о роли в "Холопе 2"

Французский актер Оливье Сиу рассказал о роли в "Холопе 2". Подробностями он поделился в программе "Малахов". РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T18:36

2023-06-01T18:36

2023-06-01T18:36

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Французский актер Оливье Сиу рассказал о роли в "Холопе 2". Подробностями он поделился в программе "Малахов"."Я там буду переводчиком Наполеона", — сказал он, в ответ на вопрос Андрея Малахова, какие сценарии тот сейчас читает.Он также напомнил, что сыграл в фильме "Брат 3". Сиу уже 20 лет живет и работает в России. Например, он снимался фильме, ставшем рекордсменом отечественного проката, — семейной комедии "Чебурашка". Исполнил роль повара, который пытался накормить трюфелями зверька, обожающего апельсины.Первый "Холоп" вышел 26 декабря 2019 года. Милош Бикович воплотил образ мажора Григория. После аварии тот проснулся конюхом в деревне 1860-х годов. Это постановка. Но парень не знает, что за него взялся психолог, практикующий шоковые методы. Ранее сообщалось, что продолжение "Холопа" выйдет зимой 2023 года. Главную роль в проекте доверили Аглае Тарасовой. Она сыграла избалованную девушку, которую мать-чиновница отправила на перевоспитание.

https://ria.ru/20230601/kino-1875533355.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, что посмотреть