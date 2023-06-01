https://ria.ru/20230601/kino-1875626689.html
Снявшийся в "Чебурашке" французский актер рассказал о роли в "Холопе 2"
Снявшийся в "Чебурашке" французский актер рассказал о роли в "Холопе 2" - РИА Новости, 01.06.2023
Снявшийся в "Чебурашке" французский актер рассказал о роли в "Холопе 2"
Французский актер Оливье Сиу рассказал о роли в "Холопе 2". Подробностями он поделился в программе "Малахов". РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T18:36
2023-06-01T18:36
2023-06-01T18:36
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Французский актер Оливье Сиу рассказал о роли в "Холопе 2". Подробностями он поделился в программе "Малахов"."Я там буду переводчиком Наполеона", — сказал он, в ответ на вопрос Андрея Малахова, какие сценарии тот сейчас читает.Он также напомнил, что сыграл в фильме "Брат 3". Сиу уже 20 лет живет и работает в России. Например, он снимался фильме, ставшем рекордсменом отечественного проката, — семейной комедии "Чебурашка". Исполнил роль повара, который пытался накормить трюфелями зверька, обожающего апельсины.Первый "Холоп" вышел 26 декабря 2019 года. Милош Бикович воплотил образ мажора Григория. После аварии тот проснулся конюхом в деревне 1860-х годов. Это постановка. Но парень не знает, что за него взялся психолог, практикующий шоковые методы. Ранее сообщалось, что продолжение "Холопа" выйдет зимой 2023 года. Главную роль в проекте доверили Аглае Тарасовой. Она сыграла избалованную девушку, которую мать-чиновница отправила на перевоспитание.
https://ria.ru/20230601/kino-1875533355.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, что посмотреть
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, что посмотреть
Снявшийся в "Чебурашке" французский актер рассказал о роли в "Холопе 2"
Снявшийся в "Чебурашке" французский актер Оливье Сиу рассказал о роли в "Холопе 2"
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости.
Французский актер Оливье Сиу рассказал о роли в "Холопе 2". Подробностями он поделился
в программе "Малахов".
«
"Я там буду переводчиком Наполеона", — сказал он, в ответ на вопрос Андрея Малахова, какие сценарии тот сейчас читает.
Он также напомнил, что сыграл в фильме "Брат 3".
Сиу уже 20 лет живет и работает в России. Например, он снимался фильме, ставшем рекордсменом отечественного проката, — семейной комедии "Чебурашка". Исполнил роль повара, который пытался накормить трюфелями зверька, обожающего апельсины.
Первый "Холоп" вышел 26 декабря 2019 года. Милош Бикович воплотил образ мажора Григория. После аварии тот проснулся конюхом в деревне 1860-х годов. Это постановка. Но парень не знает, что за него взялся психолог, практикующий шоковые методы.
Ранее сообщалось, что продолжение "Холопа" выйдет
зимой 2023 года. Главную роль в проекте доверили
Аглае Тарасовой. Она сыграла избалованную девушку, которую мать-чиновница отправила на перевоспитание.
Новый фильм с Беном Аффлеком выйдет в российском прокате