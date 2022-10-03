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Продолжение "Холопа" выйдет в зимой 2023 года, пишет СМИ - РИА Новости, 03.10.2022
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20221003/kholop-1821167313.html
Продолжение "Холопа" выйдет в зимой 2023 года, пишет СМИ
Продолжение "Холопа" выйдет в зимой 2023 года, пишет СМИ - РИА Новости, 03.10.2022
Продолжение "Холопа" выйдет в зимой 2023 года, пишет СМИ
Фильм "Холоп 2" выйдет в российский прокат 21 декабря 2023 года, следует из публикации "Бюллетеня кинопрокатчика". РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T16:16
2022-10-03T16:16
культура
новости культуры
кино и сериалы
знаменитости
что посмотреть
клим шипенко
аглая тарасова
милош бикович
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Фильм "Холоп 2" выйдет в российский прокат 21 декабря 2023 года, следует из публикации "Бюллетеня кинопрокатчика". Главной героиней на этот раз станет девушка Катя (Аглая Тарасова). Как когда-то Гриша (Милош Бикович), она нарушает закон, хамит всем подряд и во всем рассчитывает на свою влиятельную мать. Съемки ленты начались в августе. Над второй частью комедии работает та же команда продюсеров и сценаристов, что создавала первый фильм. Режиссером вновь стал Клим Шипенко.Премьера оригинальной картины прошла 26 декабря 2019 года. К 3 февраля 2020 года сборы "Холопа" в прокате достигли 3,044 миллиарда. Таким образом, лента стала самым кассовым российским фильмом, шедшем в кинотеатрах России и СНГ.
https://ria.ru/20221003/kinoprokat-1821100881.html
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Елена Громова
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новости культуры, кино и сериалы, знаменитости, что посмотреть , клим шипенко, аглая тарасова, милош бикович
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Знаменитости, что посмотреть , Клим Шипенко, Аглая Тарасова, Милош Бикович
16:16 03.10.2022
 
Продолжение "Холопа" выйдет в зимой 2023 года, пишет СМИ

Продолжение "Холопа" выйдет 21 декабря 2023 года, пишет "Бюллетень кинопрокатчика"

© Yellow, Black & White (2019)Актер Милош Бикович в фильме "Холоп"
Актер Милош Бикович в фильме Холоп
© Yellow, Black & White (2019)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Фильм "Холоп 2" выйдет в российский прокат 21 декабря 2023 года, следует из публикации "Бюллетеня кинопрокатчика".
Главной героиней на этот раз станет девушка Катя (Аглая Тарасова). Как когда-то Гриша (Милош Бикович), она нарушает закон, хамит всем подряд и во всем рассчитывает на свою влиятельную мать.
Съемки ленты начались в августе. Над второй частью комедии работает та же команда продюсеров и сценаристов, что создавала первый фильм. Режиссером вновь стал Клим Шипенко.
Премьера оригинальной картины прошла 26 декабря 2019 года. К 3 февраля 2020 года сборы "Холопа" в прокате достигли 3,044 миллиарда. Таким образом, лента стала самым кассовым российским фильмом, шедшем в кинотеатрах России и СНГ.
Кадр из фильма Красная Шапочка
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Фильм "Красная шапочка" возглавил прокат в России и СНГ за прошедший уикенд
 
КультураНовости культурыКино и сериалыЗнаменитостичто посмотретьКлим ШипенкоАглая ТарасоваМилош Бикович
 
 
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