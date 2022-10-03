https://ria.ru/20221003/kholop-1821167313.html

Продолжение "Холопа" выйдет в зимой 2023 года, пишет СМИ

Продолжение "Холопа" выйдет в зимой 2023 года, пишет СМИ - РИА Новости, 03.10.2022

Продолжение "Холопа" выйдет в зимой 2023 года, пишет СМИ

Фильм "Холоп 2" выйдет в российский прокат 21 декабря 2023 года, следует из публикации "Бюллетеня кинопрокатчика". РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T16:16

2022-10-03T16:16

2022-10-03T16:16

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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Фильм "Холоп 2" выйдет в российский прокат 21 декабря 2023 года, следует из публикации "Бюллетеня кинопрокатчика". Главной героиней на этот раз станет девушка Катя (Аглая Тарасова). Как когда-то Гриша (Милош Бикович), она нарушает закон, хамит всем подряд и во всем рассчитывает на свою влиятельную мать. Съемки ленты начались в августе. Над второй частью комедии работает та же команда продюсеров и сценаристов, что создавала первый фильм. Режиссером вновь стал Клим Шипенко.Премьера оригинальной картины прошла 26 декабря 2019 года. К 3 февраля 2020 года сборы "Холопа" в прокате достигли 3,044 миллиарда. Таким образом, лента стала самым кассовым российским фильмом, шедшем в кинотеатрах России и СНГ.

https://ria.ru/20221003/kinoprokat-1821100881.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, знаменитости, что посмотреть , клим шипенко, аглая тарасова, милош бикович