https://ria.ru/20220822/kholop-1811258268.html

Аглая Тарасова исполнит главную роль в сиквеле "Холопа"

Аглая Тарасова исполнит главную роль в сиквеле "Холопа" - РИА Новости, 22.08.2022

Аглая Тарасова исполнит главную роль в сиквеле "Холопа"

Съемки комедии "Холоп 2" стартовали в Псковской области. Главную роль в продолжении франшизы исполнит актриса Аглая Тарасова, сообщает пресс-служба кинокомпании РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T14:16

2022-08-22T14:16

2022-08-22T15:06

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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Съемки комедии "Холоп 2" стартовали в Псковской области. Главную роль в продолжении франшизы исполнит актриса Аглая Тарасова, сообщает пресс-служба кинокомпании "Централ Партнершип"."На этот раз сюжет развернется вокруг избалованной девушки Кати (Аглая Тарасова), которая, как прежде Гриша (Милош Бикович), не прочь прокатиться за рулем в нетрезвом виде, нахамить людям и остаться безнаказанной. Мама Кати (Наталья Рогожкина) — чиновница, которой проще закрыть глаза на выходки дочери и "отмазать" ту от закона, чем взяться за ее перевоспитание", — говорится в пресс-релизе.Над второй частью "Холопа" работает та же команда продюсеров и сценаристов, что создавала первый фильм. Режиссером снова стал Клим Шипенко."К продолжениям успешных фильмов зрители всегда относятся с особым вниманием и повышенными требованиями. Они хотят видеть все то, что им понравилось в первой части, но и испытать что-то новое от второй. Юмор и зрелищность – главные компоненты франшизы. Но мы не забываем также о том, что это поучительное и глубокое кино, в котором сплетаются история любви и история взросления", — делится переживаниями постановщик.Кроме Тарасовой, Биковича и Рогожкиной в картине снимаются Александр Самойленко, Иван Охлобыстин, Мария Миронова, Ольга Дибцева, Олег Комаров."Я думаю, что продолжение "Холопа" может дать хороший импульс для всей киноиндустрии и поможет вернуть в кинотеатры зрителей. Да и просто поднимет всем настроение. Это довольно смелая история, рассказанная понятным языком, но очень умело с точки зрения ремесла и творчества", — считает Бикович.Премьера оригинальной ленты состоялась 26 декабря 2019 года. К 3 февраля 2020 года касса "Холопа" в прокате составила 3,044 миллиарда. Таким образом, лента стала самым кассовым российским фильмом, шедшем в кинотеатрах России и СНГ.

https://ria.ru/20220822/festival-1811213734.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

ку-клукс-клан, аглая тарасова, милош бикович, клим шипенко, кино и сериалы, новости культуры, что посмотреть