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Аглая Тарасова исполнит главную роль в сиквеле "Холопа" - РИА Новости, 22.08.2022
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Культура
https://ria.ru/20220822/kholop-1811258268.html
Аглая Тарасова исполнит главную роль в сиквеле "Холопа"
Аглая Тарасова исполнит главную роль в сиквеле "Холопа" - РИА Новости, 22.08.2022
Аглая Тарасова исполнит главную роль в сиквеле "Холопа"
Съемки комедии "Холоп 2" стартовали в Псковской области. Главную роль в продолжении франшизы исполнит актриса Аглая Тарасова, сообщает пресс-служба кинокомпании РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T14:16
2022-08-22T15:06
культура
ку-клукс-клан
аглая тарасова
милош бикович
клим шипенко
кино и сериалы
новости культуры
что посмотреть
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Съемки комедии "Холоп 2" стартовали в Псковской области. Главную роль в продолжении франшизы исполнит актриса Аглая Тарасова, сообщает пресс-служба кинокомпании "Централ Партнершип"."На этот раз сюжет развернется вокруг избалованной девушки Кати (Аглая Тарасова), которая, как прежде Гриша (Милош Бикович), не прочь прокатиться за рулем в нетрезвом виде, нахамить людям и остаться безнаказанной. Мама Кати (Наталья Рогожкина) — чиновница, которой проще закрыть глаза на выходки дочери и "отмазать" ту от закона, чем взяться за ее перевоспитание", — говорится в пресс-релизе.Над второй частью "Холопа" работает та же команда продюсеров и сценаристов, что создавала первый фильм. Режиссером снова стал Клим Шипенко."К продолжениям успешных фильмов зрители всегда относятся с особым вниманием и повышенными требованиями. Они хотят видеть все то, что им понравилось в первой части, но и испытать что-то новое от второй. Юмор и зрелищность – главные компоненты франшизы. Но мы не забываем также о том, что это поучительное и глубокое кино, в котором сплетаются история любви и история взросления", — делится переживаниями постановщик.Кроме Тарасовой, Биковича и Рогожкиной в картине снимаются Александр Самойленко, Иван Охлобыстин, Мария Миронова, Ольга Дибцева, Олег Комаров."Я думаю, что продолжение "Холопа" может дать хороший импульс для всей киноиндустрии и поможет вернуть в кинотеатры зрителей. Да и просто поднимет всем настроение. Это довольно смелая история, рассказанная понятным языком, но очень умело с точки зрения ремесла и творчества", — считает Бикович.Премьера оригинальной ленты состоялась 26 декабря 2019 года. К 3 февраля 2020 года касса "Холопа" в прокате составила 3,044 миллиарда. Таким образом, лента стала самым кассовым российским фильмом, шедшем в кинотеатрах России и СНГ.
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ку-клукс-клан, аглая тарасова, милош бикович, клим шипенко, кино и сериалы, новости культуры, что посмотреть
Культура, Ку-Клукс-Клан, Аглая Тарасова, Милош Бикович, Клим Шипенко, Кино и сериалы, Новости культуры, что посмотреть
14:16 22.08.2022 (обновлено: 15:06 22.08.2022)
 
Аглая Тарасова исполнит главную роль в сиквеле "Холопа"

Аглая Тарасова и Милош Бикович исполнят главные роли в сиквеле "Холопа"

© Фото : пресс-служба Централ ПартнершипФото со съемок фильма "Холоп 2"
Фото со съемок фильма Холоп 2 - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© Фото : пресс-служба Централ Партнершип
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Съемки комедии "Холоп 2" стартовали в Псковской области. Главную роль в продолжении франшизы исполнит актриса Аглая Тарасова, сообщает пресс-служба кинокомпании "Централ Партнершип".
"На этот раз сюжет развернется вокруг избалованной девушки Кати (Аглая Тарасова), которая, как прежде Гриша (Милош Бикович), не прочь прокатиться за рулем в нетрезвом виде, нахамить людям и остаться безнаказанной. Мама Кати (Наталья Рогожкина) — чиновница, которой проще закрыть глаза на выходки дочери и "отмазать" ту от закона, чем взяться за ее перевоспитание", — говорится в пресс-релизе.
© Фото : пресс-служба Централ ПартнершипФото со съемок фильма "Холоп 2"
Фото со съемок фильма Холоп 2
1 из 3
Фото со съемок фильма "Холоп 2"
© Фото : пресс-служба Централ Партнершип
© Фото : пресс-служба Централ Партнершип

Съемки "Холопа", вторая часть

Фото со съемок фильма Холоп 2
2 из 3

Съемки "Холопа", вторая часть

© Фото : пресс-служба Централ Партнершип
© Фото : пресс-служба Централ Партнершип

Съемки фильма "Холоп 2"

Фото со съемок фильма Холоп 2
3 из 3

Съемки фильма "Холоп 2"

© Фото : пресс-служба Централ Партнершип
1 из 3
Фото со съемок фильма "Холоп 2"
© Фото : пресс-служба Централ Партнершип
2 из 3

Съемки "Холопа", вторая часть

© Фото : пресс-служба Централ Партнершип
3 из 3

Съемки фильма "Холоп 2"

© Фото : пресс-служба Централ Партнершип
Над второй частью "Холопа" работает та же команда продюсеров и сценаристов, что создавала первый фильм. Режиссером снова стал Клим Шипенко.
"К продолжениям успешных фильмов зрители всегда относятся с особым вниманием и повышенными требованиями. Они хотят видеть все то, что им понравилось в первой части, но и испытать что-то новое от второй. Юмор и зрелищность – главные компоненты франшизы. Но мы не забываем также о том, что это поучительное и глубокое кино, в котором сплетаются история любви и история взросления", — делится переживаниями постановщик.
Кроме Тарасовой, Биковича и Рогожкиной в картине снимаются Александр Самойленко, Иван Охлобыстин, Мария Миронова, Ольга Дибцева, Олег Комаров.
© Фото : пресс-служба Централ Партнершип

Иван Охлобыстин на съемках фильма "Холоп 2"

Фото со съемок фильма Холоп 2
1 из 3

Иван Охлобыстин на съемках фильма "Холоп 2"

© Фото : пресс-служба Централ Партнершип
© Фото : пресс-служба Централ ПартнершипФото со съемок фильма "Холоп 2"
Фото со съемок фильма Холоп 2
2 из 3
Фото со съемок фильма "Холоп 2"
© Фото : пресс-служба Централ Партнершип
© Фото : пресс-служба Централ Партнершип

Артисты на съемках фильма "Холоп 2"

Фото со съемок фильма Холоп 2
3 из 3

Артисты на съемках фильма "Холоп 2"

© Фото : пресс-служба Централ Партнершип
1 из 3

Иван Охлобыстин на съемках фильма "Холоп 2"

© Фото : пресс-служба Централ Партнершип
2 из 3
Фото со съемок фильма "Холоп 2"
© Фото : пресс-служба Централ Партнершип
3 из 3

Артисты на съемках фильма "Холоп 2"

© Фото : пресс-служба Централ Партнершип
"Я думаю, что продолжение "Холопа" может дать хороший импульс для всей киноиндустрии и поможет вернуть в кинотеатры зрителей. Да и просто поднимет всем настроение. Это довольно смелая история, рассказанная понятным языком, но очень умело с точки зрения ремесла и творчества", — считает Бикович.
Премьера оригинальной ленты состоялась 26 декабря 2019 года. К 3 февраля 2020 года касса "Холопа" в прокате составила 3,044 миллиарда. Таким образом, лента стала самым кассовым российским фильмом, шедшем в кинотеатрах России и СНГ.
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