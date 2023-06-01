https://ria.ru/20230601/grenada-1875646359.html

Губернатор Ставрополья принял участие в открытии детского центра "Гренада"

Губернатор Ставрополья принял участие в открытии детского центра "Гренада" - РИА Новости, 01.06.2023

Губернатор Ставрополья принял участие в открытии детского центра "Гренада"

Детский оздоровительно-образовательный центр "Гренада" открыт после реконструкции в хуторе Новозеленчукском Кочубеевского округа; в церемонии принял участие... РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T20:00

2023-06-01T20:00

2023-06-01T20:00

ставропольский край

ставропольский край

владимир владимиров

валентина матвиенко

совет федерации рф

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СТАВРОПОЛЬ, 1 июн — РИА Новости. Детский оздоровительно-образовательный центр "Гренада" открыт после реконструкции в хуторе Новозеленчукском Кочубеевского округа; в церемонии принял участие глава Ставропольского края Владимир Владимиров, сообщает управление пресс-службы и информационной политики губернатора и правительства края.Торжественное открытие подобных центров состоялось одновременно в 15 регионах — участниках пилотного проекта по созданию некапитальных объектов (быстровозводимых конструкций) отдыха детей. Ход организации детской летней оздоровительной кампании главы регионов обсудили на совещании, которое провела по видеоконференцсвязи спикер Совфеда Валентина Матвиенко.Как отметил губернатор Ставропольского края, благодаря федеральной поддержке всего за несколько месяцев детский лагерь "Гренада" удалось расширить с 60 до 152 мест."Построили новую столовую, медицинский блок, создали спортивное пространство, провели благоустройство, организовали доступную среду для детей с ограниченными возможностями здоровья. Этот проект дал толчок к появлению нашей краевой программы по поддержке загородных лагерей. Подход будет везде одинаков. Мы будем строить не только новые корпуса, но и полностью обустраивать лагеря. Кроме "Гренады", еще в шести детских лагерях проводятся капитальные ремонты пищеблоков, жилых корпусов, благоустраиваются территории, строятся открытые бассейны, создаются новые места размещения", — приводятся в сообщении слова Владимирова.Как сообщили в пресс-службе, летом в Ставропольском крае будут работать 649 детских лагерей, в которых смогут отдохнуть более 250 тысяч школьников.

https://ria.ru/20230525/stavropole-1874095056.html

ставропольский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ставропольский край, владимир владимиров, валентина матвиенко, совет федерации рф