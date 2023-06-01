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"Нет денег на метро": у певца Вани Дмитриенко украли миллион рублей - РИА Новости, 01.06.2023
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Шоубиз
 
11:02 01.06.2023
https://ria.ru/20230601/dmitrienko-1875471510.html
"Нет денег на метро": у певца Вани Дмитриенко украли миллион рублей
"Нет денег на метро": у певца Вани Дмитриенко украли миллион рублей - РИА Новости, 01.06.2023
"Нет денег на метро": у певца Вани Дмитриенко украли миллион рублей
Певец Ваня Дмитриенко пожаловался на своей странице в соцсети, что у него украли почти миллион рублей, пока он был на съемках. РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T11:02
2023-06-01T11:02
шоубиз
знаменитости
лера кудрявцева
мошенники
обман
деньги
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МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Певец Ваня Дмитриенко пожаловался на своей странице в соцсети, что у него украли почти миллион рублей, пока он был на съемках. "У меня со счетов увели почти миллион рублей. Я был на съемках, мне позвонили из банка и сказали, что у меня подозрительные транзакции. Я подумал, что это "развод". Я скинул трубку", – поделился исполнитель хита "Венера-Юпитер". По словам музыканта, он заметил пропажу только после окончания рабочего дня. "После съемок я пошел попить кофе, потому что не выспался. Я спускаюсь в кафе и понимаю, что не могу провести оплату. Я зашел в мобильный банк и увидел минус на карте. Нет даже денег на метро", – пожаловался Дмитриенко. Вечером артист вернулся домой и поблагодарил поклонников, которые за него переживали. Он отметил, что делает все возможное для возвращения денег. Ваня Дмитриенко не первая знаменитость, ставшая жертвой мошенников. В ноябре прошлого года ведущая Лера Кудрявцева призналась, что ее обманули на 180 тысяч рублей. Теледиве написали от имени знакомой и попросили деньги в долг.
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знаменитости, лера кудрявцева, мошенники, обман, деньги
Шоубиз, Знаменитости, Лера Кудрявцева, мошенники, Обман, Деньги
"Нет денег на метро": у певца Вани Дмитриенко украли миллион рублей

Мошенники сняли со счетов певца Вани Дмитриенко миллион рублей

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПевец и блогер Ваня Дмитриенко
Певец и блогер Ваня Дмитриенко - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Певец Ваня Дмитриенко пожаловался на своей странице в соцсети, что у него украли почти миллион рублей, пока он был на съемках.
© Ваня ДмитриенкоСписания с карты Вани Дмитриенко
Списания с карты Вани Дмитриенко
© Ваня Дмитриенко
Списания с карты Вани Дмитриенко
«
"У меня со счетов увели почти миллион рублей. Я был на съемках, мне позвонили из банка и сказали, что у меня подозрительные транзакции. Я подумал, что это "развод". Я скинул трубку", – поделился исполнитель хита "Венера-Юпитер".
По словам музыканта, он заметил пропажу только после окончания рабочего дня.
«
"После съемок я пошел попить кофе, потому что не выспался. Я спускаюсь в кафе и понимаю, что не могу провести оплату. Я зашел в мобильный банк и увидел минус на карте. Нет даже денег на метро", – пожаловался Дмитриенко.
Вечером артист вернулся домой и поблагодарил поклонников, которые за него переживали. Он отметил, что делает все возможное для возвращения денег.
Ваня Дмитриенко не первая знаменитость, ставшая жертвой мошенников. В ноябре прошлого года ведущая Лера Кудрявцева призналась, что ее обманули на 180 тысяч рублей. Теледиве написали от имени знакомой и попросили деньги в долг.
Телеведущая Лера Кудрявцева - РИА Новости, 1920, 01.05.2023
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