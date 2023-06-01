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"Нет денег на метро": у певца Вани Дмитриенко украли миллион рублей
"Нет денег на метро": у певца Вани Дмитриенко украли миллион рублей - РИА Новости, 01.06.2023
"Нет денег на метро": у певца Вани Дмитриенко украли миллион рублей
Певец Ваня Дмитриенко пожаловался на своей странице в соцсети, что у него украли почти миллион рублей, пока он был на съемках. РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T11:02
2023-06-01T11:02
2023-06-01T11:02
шоубиз
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лера кудрявцева
мошенники
обман
деньги
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МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Певец Ваня Дмитриенко пожаловался на своей странице в соцсети, что у него украли почти миллион рублей, пока он был на съемках. "У меня со счетов увели почти миллион рублей. Я был на съемках, мне позвонили из банка и сказали, что у меня подозрительные транзакции. Я подумал, что это "развод". Я скинул трубку", – поделился исполнитель хита "Венера-Юпитер". По словам музыканта, он заметил пропажу только после окончания рабочего дня. "После съемок я пошел попить кофе, потому что не выспался. Я спускаюсь в кафе и понимаю, что не могу провести оплату. Я зашел в мобильный банк и увидел минус на карте. Нет даже денег на метро", – пожаловался Дмитриенко. Вечером артист вернулся домой и поблагодарил поклонников, которые за него переживали. Он отметил, что делает все возможное для возвращения денег. Ваня Дмитриенко не первая знаменитость, ставшая жертвой мошенников. В ноябре прошлого года ведущая Лера Кудрявцева призналась, что ее обманули на 180 тысяч рублей. Теледиве написали от имени знакомой и попросили деньги в долг.
https://ria.ru/20230501/kudryavtseva-1868921399.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, лера кудрявцева, мошенники, обман, деньги
Шоубиз, Знаменитости, Лера Кудрявцева, мошенники, Обман, Деньги
"Нет денег на метро": у певца Вани Дмитриенко украли миллион рублей
Мошенники сняли со счетов певца Вани Дмитриенко миллион рублей