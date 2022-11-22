https://ria.ru/20221122/kudryavtseva-1833304198.html
Кудрявцева раскрыла детали обмана мошенниками на 180 тысяч рублей
Кудрявцева раскрыла детали обмана мошенниками на 180 тысяч рублей - РИА Новости, 22.11.2022
Кудрявцева раскрыла детали обмана мошенниками на 180 тысяч рублей
Лера Кудрявцева раскрыла схему обмана мошенников, которым она перечислила 180 тысяч рублей. Ведущая поделилась информацией в своей соцсети. РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T12:50
2022-11-22T12:50
2022-11-22T12:50
шоубиз
лера кудрявцева
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Лера Кудрявцева раскрыла схему обмана мошенников, которым она перечислила 180 тысяч рублей. Ведущая поделилась информацией в своей соцсети. Спустя неделю Кудрявцева пообщалась со знакомой и узнала, что она не просила у нее деньги в долг. Кроме того, она призвала своих подписчиков быть осторожными. По ее словам, некоторые публичные люди также стали жертвами мошенников. Ранее Кудрявцева отсудила у Андрея Разина 300 тысяч рублей за клевету. Причиной конфликта послужило видео продюсера о ней.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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лера кудрявцева, социальные сети
Шоубиз, Лера Кудрявцева, Социальные сети
Кудрявцева раскрыла детали обмана мошенниками на 180 тысяч рублей
Кудрявцева раскрыла детали обмана мошенниками на 180 тысяч рублей после общения в Сети
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Лера Кудрявцева раскрыла схему обмана мошенников, которым она перечислила 180 тысяч рублей. Ведущая поделилась информацией в своей соцсети.
"Мне пишут в мессенджер с американского номера. Называют имя приятельницы. Я в этот день еду в машине. Заводится разговор, мол, не могла бы ты перекинуть денег на карточку? Обычно я отношусь очень осторожно к таким вещам. Но тут я еду в машине. И я в уверенности перевожу ей деньги на эту карточку. Помогаю Наташе", – призналась знаменитость.
Спустя неделю Кудрявцева пообщалась со знакомой и узнала, что она не просила у нее деньги в долг.
"Проходит неделя, чуть больше. Тишина странная. Вчера с ней списываемся. Я спрашиваю: "Ты не писала мне в мессенджер?" Она говорит: "У меня даже твоего номера нет". Вчера мы выяснили, что она меня ни о чем не просила", – пожаловалась ведущая.
Кроме того, она призвала своих подписчиков быть осторожными. По ее словам, некоторые публичные люди также стали жертвами мошенников.
"Будьте осторожными! Завтра я пойду в полицию и разговаривать с банком. Джиган написал, что от его имени тоже развели известных людей. И еще жену хоккеиста обманули", – заключила журналистка.
Ранее Кудрявцева отсудила
у Андрея Разина 300 тысяч рублей за клевету. Причиной конфликта послужило видео продюсера о ней.