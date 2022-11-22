https://ria.ru/20221122/kudryavtseva-1833304198.html

Кудрявцева раскрыла детали обмана мошенниками на 180 тысяч рублей

Кудрявцева раскрыла детали обмана мошенниками на 180 тысяч рублей - РИА Новости, 22.11.2022

Кудрявцева раскрыла детали обмана мошенниками на 180 тысяч рублей

Лера Кудрявцева раскрыла схему обмана мошенников, которым она перечислила 180 тысяч рублей. Ведущая поделилась информацией в своей соцсети. РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T12:50

2022-11-22T12:50

2022-11-22T12:50

шоубиз

лера кудрявцева

социальные сети

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Лера Кудрявцева раскрыла схему обмана мошенников, которым она перечислила 180 тысяч рублей. Ведущая поделилась информацией в своей соцсети. Спустя неделю Кудрявцева пообщалась со знакомой и узнала, что она не просила у нее деньги в долг. Кроме того, она призвала своих подписчиков быть осторожными. По ее словам, некоторые публичные люди также стали жертвами мошенников. Ранее Кудрявцева отсудила у Андрея Разина 300 тысяч рублей за клевету. Причиной конфликта послужило видео продюсера о ней.

https://ria.ru/20221116/borisova-1832029244.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

лера кудрявцева, социальные сети