https://ria.ru/20220330/kudryavtseva-1780880879.html

Лера Кудрявцева отсудила у Андрея Разина 300 тысяч рублей

Лера Кудрявцева отсудила у Андрея Разина 300 тысяч рублей - РИА Новости, 30.03.2022

Лера Кудрявцева отсудила у Андрея Разина 300 тысяч рублей

Лера Кудрявцева выиграла суд в деле о клевете. Ответчиком выступал Андрей Разин, теперь он должен выплатить ведущей 300 тысяч рублей. РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T15:25

2022-03-30T15:25

2022-03-30T15:25

шоубиз

знаменитости

андрей разин

шоу-бизнес

лера кудрявцева

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Лера Кудрявцева выиграла суд в деле о клевете. Ответчиком выступал Андрей Разин, теперь он должен выплатить ведущей 300 тысяч рублей.Кроме того, как рассказала ведущая в своих социальных сетях, АО "Издательский дом "Аргументы недели" обязан опровергнуть не соответствующие действительности и порочащие достоинство ведущей сведения, которые были размещены в видеоролике под названием "Андрей Разин о грязном белье Малахова, Баскова и Кудрявцевой" и тексту к нему. Издательский дом также обязан компенсировать звезде моральный вред в размере 100 тысяч рублей.Разин неоднократно нелестно отзывался о ведущей, называя ее "женщиной легкого поведения" и "монстршей".

https://ria.ru/20200501/1570859522.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, андрей разин, шоу-бизнес, лера кудрявцева