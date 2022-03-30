https://ria.ru/20220330/kudryavtseva-1780880879.html
Лера Кудрявцева отсудила у Андрея Разина 300 тысяч рублей
Лера Кудрявцева отсудила у Андрея Разина 300 тысяч рублей - РИА Новости, 30.03.2022
Лера Кудрявцева отсудила у Андрея Разина 300 тысяч рублей
Лера Кудрявцева выиграла суд в деле о клевете. Ответчиком выступал Андрей Разин, теперь он должен выплатить ведущей 300 тысяч рублей. РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T15:25
2022-03-30T15:25
2022-03-30T15:25
шоубиз
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андрей разин
шоу-бизнес
лера кудрявцева
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Лера Кудрявцева выиграла суд в деле о клевете. Ответчиком выступал Андрей Разин, теперь он должен выплатить ведущей 300 тысяч рублей.Кроме того, как рассказала ведущая в своих социальных сетях, АО "Издательский дом "Аргументы недели" обязан опровергнуть не соответствующие действительности и порочащие достоинство ведущей сведения, которые были размещены в видеоролике под названием "Андрей Разин о грязном белье Малахова, Баскова и Кудрявцевой" и тексту к нему. Издательский дом также обязан компенсировать звезде моральный вред в размере 100 тысяч рублей.Разин неоднократно нелестно отзывался о ведущей, называя ее "женщиной легкого поведения" и "монстршей".
https://ria.ru/20200501/1570859522.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, андрей разин, шоу-бизнес, лера кудрявцева
Лера Кудрявцева отсудила у Андрея Разина 300 тысяч рублей
Лера Кудрявцева отсудила у Андрея Разина 300 тысяч рублей за клевету
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Лера Кудрявцева выиграла суд в деле о клевете. Ответчиком выступал Андрей Разин, теперь он должен выплатить ведущей 300 тысяч рублей.
Кроме того, как рассказала ведущая в своих социальных сетях, АО "Издательский дом "Аргументы недели" обязан опровергнуть не соответствующие действительности и порочащие достоинство ведущей сведения, которые были размещены в видеоролике под названием "Андрей Разин о грязном белье Малахова, Баскова и Кудрявцевой" и тексту к нему. Издательский дом также обязан компенсировать звезде моральный вред в размере 100 тысяч рублей.
"В это время, ясное дело, все, что было ранее, уже не имеет никакого значения, кто что сказал, написал и так далее. Но все же клевета наказана и слава Богу", – написала Кудрявцева.
Разин неоднократно нелестно отзывался
о ведущей, называя ее "женщиной легкого поведения" и "монстршей".