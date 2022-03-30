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Лера Кудрявцева отсудила у Андрея Разина 300 тысяч рублей - РИА Новости, 30.03.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220330/kudryavtseva-1780880879.html
Лера Кудрявцева отсудила у Андрея Разина 300 тысяч рублей
Лера Кудрявцева отсудила у Андрея Разина 300 тысяч рублей - РИА Новости, 30.03.2022
Лера Кудрявцева отсудила у Андрея Разина 300 тысяч рублей
Лера Кудрявцева выиграла суд в деле о клевете. Ответчиком выступал Андрей Разин, теперь он должен выплатить ведущей 300 тысяч рублей. РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T15:25
2022-03-30T15:25
шоубиз
знаменитости
андрей разин
шоу-бизнес
лера кудрявцева
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Лера Кудрявцева выиграла суд в деле о клевете. Ответчиком выступал Андрей Разин, теперь он должен выплатить ведущей 300 тысяч рублей.Кроме того, как рассказала ведущая в своих социальных сетях, АО "Издательский дом "Аргументы недели" обязан опровергнуть не соответствующие действительности и порочащие достоинство ведущей сведения, которые были размещены в видеоролике под названием "Андрей Разин о грязном белье Малахова, Баскова и Кудрявцевой" и тексту к нему. Издательский дом также обязан компенсировать звезде моральный вред в размере 100 тысяч рублей.Разин неоднократно нелестно отзывался о ведущей, называя ее "женщиной легкого поведения" и "монстршей".
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знаменитости, андрей разин, шоу-бизнес, лера кудрявцева
15:25 30.03.2022
 
Лера Кудрявцева отсудила у Андрея Разина 300 тысяч рублей

Лера Кудрявцева отсудила у Андрея Разина 300 тысяч рублей за клевету

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкТелеведущая Лера Кудрявцева
Телеведущая Лера Кудрявцева - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Лера Кудрявцева выиграла суд в деле о клевете. Ответчиком выступал Андрей Разин, теперь он должен выплатить ведущей 300 тысяч рублей.
Кроме того, как рассказала ведущая в своих социальных сетях, АО "Издательский дом "Аргументы недели" обязан опровергнуть не соответствующие действительности и порочащие достоинство ведущей сведения, которые были размещены в видеоролике под названием "Андрей Разин о грязном белье Малахова, Баскова и Кудрявцевой" и тексту к нему. Издательский дом также обязан компенсировать звезде моральный вред в размере 100 тысяч рублей.

"В это время, ясное дело, все, что было ранее, уже не имеет никакого значения, кто что сказал, написал и так далее. Но все же клевета наказана и слава Богу", – написала Кудрявцева.

Разин неоднократно нелестно отзывался о ведущей, называя ее "женщиной легкого поведения" и "монстршей".
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