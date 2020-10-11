https://ria.ru/20201011/kudryavtseva-1579275450.html

"Беги": Андрей Разин посоветовал мужу Леры Кудрявцевой развестись с ней

Музыкальный продюсер Андрей Разин заявил в своем Instagram, что беспокоится за молодого мужа Леры Кудрявцевой, и посоветовал ему "бежать от этой семьи как можно РИА Новости, 11.10.2020

2020-10-11T14:04

2020-10-11T14:04

2020-10-11T19:48

шоубиз

лера кудрявцева

андрей разин

ласковый май

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<strong>МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. </strong>Музыкальный продюсер <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Razin1/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Разин</a> заявил в своем <a href="https://www.instagram.com/razin_andrei_lm/" target="_blank">Instagram</a>, что беспокоится за молодого мужа <a href="http://ria.ru/person_lera-kudryavtseva/" target="_blank" data-auto="true">Леры Кудрявцевой</a>, и посоветовал ему "бежать от этой семьи как можно дальше". На своей страничке в соцсети он написал небольшой пост, в котором сообщил Игорю Макарову о последствиях связи с телеведущей.Конфликт между звездами длится уже несколько лет, после того, как Разин рассказал в интервью об отношениях Кудрявцевой с участником группы "<a href="http://ria.ru/organization_Laskovyjj_majj/" target="_blank" data-auto="true">Ласковый май</a>" Сергеем Ленюком и назвал ее "женщиной легкого поведения". Вскоре ведущая подала на продюсера в суд за клевету.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

лера кудрявцева, андрей разин, ласковый май