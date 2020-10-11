Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1
Шоубиз
https://ria.ru/20201011/kudryavtseva-1579275450.html
"Беги": Андрей Разин посоветовал мужу Леры Кудрявцевой развестись с ней
Музыкальный продюсер Андрей Разин заявил в своем Instagram, что беспокоится за молодого мужа Леры Кудрявцевой, и посоветовал ему "бежать от этой семьи как можно РИА Новости, 11.10.2020
2020-10-11T14:04
2020-10-11T19:48
шоубиз
лера кудрявцева
андрей разин
ласковый май
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/rsport/113671/63/1136716338_0:0:2500:1407_1400x0_80_0_0_1d65e8fc752ed8b0a7efee0ad959ba01.jpg
<strong>МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. </strong>Музыкальный продюсер <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Razin1/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Разин</a> заявил в своем <a href="https://www.instagram.com/razin_andrei_lm/" target="_blank">Instagram</a>, что беспокоится за молодого мужа <a href="http://ria.ru/person_lera-kudryavtseva/" target="_blank" data-auto="true">Леры Кудрявцевой</a>, и посоветовал ему "бежать от этой семьи как можно дальше". На своей страничке в соцсети он написал небольшой пост, в котором сообщил Игорю Макарову о последствиях связи с телеведущей.Конфликт между звездами длится уже несколько лет, после того, как Разин рассказал в интервью об отношениях Кудрявцевой с участником группы "<a href="http://ria.ru/organization_Laskovyjj_majj/" target="_blank" data-auto="true">Ласковый май</a>" Сергеем Ленюком и назвал ее "женщиной легкого поведения". Вскоре ведущая подала на продюсера в суд за клевету.
3
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/rsport/113671/63/1136716338_122:0:2341:1664_1400x0_80_0_0_78c22b69ecb32c4e25f1dde72975d79e.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
лера кудрявцева, андрей разин, ласковый май

"Беги": Андрей Разин посоветовал мужу Леры Кудрявцевой развестись с ней

14:04 11.10.2020 (обновлено: 19:48 11.10.2020)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТелеведущая Лера Кудрявцева
Телеведущая Лера Кудрявцева - РИА Новости, 1920, 11.10.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Музыкальный продюсер Андрей Разин заявил в своем Instagram, что беспокоится за молодого мужа Леры Кудрявцевой, и посоветовал ему "бежать от этой семьи как можно дальше".
На своей страничке в соцсети он написал небольшой пост, в котором сообщил Игорю Макарову о последствиях связи с телеведущей.

"Очень переживаю за супруга Леры Кудрявцевой Игоря Макарова, который попал в руки этой монстрше, и, по всей видимости, его семья и он сам попадет в ад. Желаю, чтобы он как можно быстрее одумался и бежал от этой семьи как можно дальше. Игорь, помнишь, что я к тебе отношусь очень хорошо и понимаю, что она вами манипулирует, как мной с Сергеем. Это — страшный человек", — написал продюсер.

Конфликт между звездами длится уже несколько лет, после того, как Разин рассказал в интервью об отношениях Кудрявцевой с участником группы "Ласковый май" Сергеем Ленюком и назвал ее "женщиной легкого поведения". Вскоре ведущая подала на продюсера в суд за клевету.
 
Обсудить3
ШоубизЛера КудрявцеваАндрей РазинЛасковый май
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:10Опубликовано видео смертельного ДТП со скорой в центре Москвы
01:07Вильфанд сообщил о продолжении бархатного сезона на южных морях России
00:54Эксперт ожидает расширения санкций ЕС против Белоруссии
00:40В Гидрометцентре сообщили о "чуде" в европейской части России
00:36Космонавты пожаловались на рост температуры в российском модуле МКС
00:30В Госдуме предложили дать "больничный" родителям учащихся на дистанционке
00:22Россиянам по всей стране пообещали аномальную погоду
00:18Стало известно, кто может купить больше всего дизтоплива на зарплату
00:12Работодатели в Москве будут передавать сведения о сотрудниках на удаленке
23:43Попова рассказала, кому подойдет вакцина "Вектора" от коронавируса
23:29Армения назвала политику Турции в Закавказье провокационной
23:17В Минздраве спрогнозировали сроки завершения пандемии
23:14Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 37 миллионов
23:10Экс-президент Киргизии сравнил протесты в Бишкеке и Минске
23:05В Москве умерли 34 пациента с коронавирусом
22:53Баку обвинил Ереван в обстреле военных, собиравших тела погибших
22:49Назван "срок жизни" коронавируса на купюрах и экранах смартфонов
22:48Соседи рассказали о женщине, полгода державшей дочь в шкафу
22:29В Карабахе заявили о новых взрывах в Степанакерте
22:12В Армении рассказали, почему не состоялся обмен пленными в Карабахе
Лента новостейМолния