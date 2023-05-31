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Глава Еврокомиссии выступила против прекращения огня на Украине - РИА Новости, 31.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:57 31.05.2023 (обновлено: 13:00 31.05.2023)
https://ria.ru/20230531/ukraina-1875277803.html
Глава Еврокомиссии выступила против прекращения огня на Украине
Глава Еврокомиссии выступила против прекращения огня на Украине - РИА Новости, 31.05.2023
Глава Еврокомиссии выступила против прекращения огня на Украине
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на форуме по безопасности в Словакии, раскритиковала призывы некоторых стран к прекращению огня на Украине. РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T11:57
2023-05-31T13:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
урсула фон дер ляйен
нато
еврокомиссия
европа
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БРЮССЕЛЬ, 31 мая — РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на форуме по безопасности в Словакии, раскритиковала призывы некоторых стран к прекращению огня на Украине."Прекращение огня, в результате которого конфликт останется замороженным, не приведет к прочному миру. &lt;…&gt; Прекращение огня было бы нестабильным и дестабилизировало бы регион вдоль линии соприкосновения. Никто не будет инвестировать или восстанавливать (Украину. — Прим. ред.), и конфликт может разгореться в любой момент. Нет. Справедливый мир должен привести к выводу российских войск и техники с территории Украины", — сказала она. Фон дер Ляйен повторила позицию Брюсселя, что Евросоюз не будет принимать никаких решений по Украине без консультаций с Киевом, и в очередной раз поддержала "мирную формулу" украинского президента Владимира Зеленского. Глава Еврокомиссии призвала выработать гарантии безопасности для Украины "на будущее". Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам с Киевом с учетом новых реалий, но там ввели законодательный запрет на них. На Украине при этом заявляют, что мир может быть установлен только на их условиях и после возвращения страны к границам 1991 года.Зеленский в ноябре 2022-го на саммите G20 заявил, что у Киева есть свой "план достижения мира" из десяти пунктов. Среди них — обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен пленными по формуле "всех на всех", восстановление территориальной целостности, вывод российских войск, спецтрибунал для виновных в развязывании конфликта и компенсация нанесенного ущерба.Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что план, который не учитывает сегодняшние территориальные реалии и новые регионы России, не может быть мирным.Несмотря на нежелание Украины договариваться, растет число стран и организаций, предлагающих различные инициативы и свое посредничество: вслед за Китаем и Ватиканом о таких планах объявила ЮАР от имени нескольких африканских государств.
https://ria.ru/20230531/khomskiy-1875218076.html
https://ria.ru/20230531/zelenskiy-1875229515.html
https://ria.ru/20230530/magate-1875204522.html
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в мире, украина, россия, урсула фон дер ляйен, нато, еврокомиссия, европа
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Урсула фон дер Ляйен, НАТО, Еврокомиссия, Европа
Глава Еврокомиссии выступила против прекращения огня на Украине

Глава ЕК фон дер Ляйен выступила против предложений добиться прекращения огня на Украине

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 31 мая — РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на форуме по безопасности в Словакии, раскритиковала призывы некоторых стран к прекращению огня на Украине.
«
"Прекращение огня, в результате которого конфликт останется замороженным, не приведет к прочному миру. <…> Прекращение огня было бы нестабильным и дестабилизировало бы регион вдоль линии соприкосновения. Никто не будет инвестировать или восстанавливать (Украину. — Прим. ред.), и конфликт может разгореться в любой момент. Нет. Справедливый мир должен привести к выводу российских войск и техники с территории Украины", — сказала она.
Фон дер Ляйен повторила позицию Брюсселя, что Евросоюз не будет принимать никаких решений по Украине без консультаций с Киевом, и в очередной раз поддержала "мирную формулу" украинского президента Владимира Зеленского.
Глава Еврокомиссии призвала выработать гарантии безопасности для Украины "на будущее".
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Зеленский в ноябре 2022-го на саммите G20 заявил, что у Киева есть свой "план достижения мира" из десяти пунктов. Среди них — обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен пленными по формуле "всех на всех", восстановление территориальной целостности, вывод российских войск, спецтрибунал для виновных в развязывании конфликта и компенсация нанесенного ущерба.
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Несмотря на нежелание Украины договариваться, растет число стран и организаций, предлагающих различные инициативы и свое посредничество: вслед за Китаем и Ватиканом о таких планах объявила ЮАР от имени нескольких африканских государств.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияУрсула фон дер ЛяйенНАТОЕврокомиссияЕвропа
 
 
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