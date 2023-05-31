https://ria.ru/20230531/sammit-1875367156.html
Путин пригласил президента Эритреи на саммит Россия — Африка
Путин пригласил президента Эритреи на саммит Россия — Африка - РИА Новости, 31.05.2023
Путин пригласил президента Эритреи на саммит Россия — Африка
Президент России Владимир Путин пригласил президента Эритреи Исайяса Афеверки на саммит "Россия-Африка". РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T16:36
2023-05-31T16:36
2023-05-31T17:17
эритрея
владимир путин
в мире
россия
санкт-петербург
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пригласил президента Эритреи Исайяса Афеверки на саммит "Россия-Африка"."Как вы знаете, мы в этом году проводим второй саммит "Россия-Африка". Уважаемый господин президент, вы тоже приглашены на это мероприятие. Надеюсь, у вас такая возможность будет", - сказал Путин, обращаясь к лидеру Эритреи.Второй саммит и экономический форум Россия–Африка пройдет 26-29 июля 2023 года в Санкт-Петербурге. Первый саммит "Россия-Африка" прошел в октябре 2019 года в Сочи.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Путин о 30-летии дипломатических отношений с Эритреей
Путин о 30-летии дипломатических отношений с Эритреей
2023-05-31T16:36
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эритрея, владимир путин, в мире, россия, санкт-петербург
Эритрея, Владимир Путин, В мире, Россия, Санкт-Петербург
Путин пригласил президента Эритреи на саммит Россия — Африка
Путин пригласил президента Эритреи Исайяса Афеверки на российско-африканский саммит
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пригласил президента Эритреи Исайяса Афеверки на саммит "Россия-Африка".
"Как вы знаете, мы в этом году проводим второй саммит "Россия-Африка". Уважаемый господин президент, вы тоже приглашены на это мероприятие. Надеюсь, у вас такая возможность будет", - сказал Путин, обращаясь к лидеру Эритреи.
Второй саммит и экономический форум Россия–Африка пройдет 26-29 июля 2023 года в Санкт-Петербурге. Первый саммит "Россия-Африка" прошел в октябре 2019 года в Сочи.
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