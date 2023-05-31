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Гросси заявил, что планирует посетить Украину и Россию - РИА Новости, 31.05.2023
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01:30 31.05.2023
https://ria.ru/20230531/magate-1875213457.html
Гросси заявил, что планирует посетить Украину и Россию
Гросси заявил, что планирует посетить Украину и Россию - РИА Новости, 31.05.2023
Гросси заявил, что планирует посетить Украину и Россию
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что планирует посетить Украину и Россию в свете реализации пяти принципов обеспечения безопасности Запорожской АЭС. РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T01:30
2023-05-31T01:30
в мире
россия
украина
киев
рафаэль гросси
сергей шойгу
магатэ
запорожская аэс
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ООН, 31 мая – РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что планирует посетить Украину и Россию в свете реализации пяти принципов обеспечения безопасности Запорожской АЭС. Во вторник на заседании СБ ООН он представил принципы обеспечения безопасности ЗАЭС. В частности, по его словам, в направлении ЗАЭС или с нее не должно вестись никаких атак. В том числе нападению не должны подвергаться реакторы, хранилища отработанного топлива, критическая инфраструктура и персонал станции. ЗАЭС не должна использоваться для хранения или в качестве базы для тяжелых вооружений (в том числе РСЗО, артиллерийских систем, снарядов, танков). На станции не должны находиться военнослужащие. Линии элетроснабжения ЗАЭС должны быть защищены. Все структуры, системы и компоненты, необходимые для безопасного функционирования АЭС, также должны защищаться от нападений и диверсий. Наконец, не должны предприниматься действия, подрывающие вышеупомянутые принципы. Отвечая на вопрос о том планирует ли Гросси посетить Украину, гендиректор МАГАТЭ сказал: "Да, планирую. Надеюсь, вскоре. Мне следует спросить украинских партнеров". "Ввиду новых задач, я планирую поехать в Киев, если они будут любезны принять меня, а также на ЗАЭС. Я также планирую посетить Россию", - добавил он. Гросси указал, что сотрудники МАГАТЭ будут наблюдать за соблюдением предложенных им принципов. Присутствие экспертов агентства на ЗАЭС планируется усилить. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС. Ранее директор по стратегическим коммуникациям эксплуатирующей ЗАЭС организации Алексей Ясинский заявил, что на территории Запорожской АЭС нет и не было тяжелого вооружения, эксплуатирующая компания выступает за ядерную безопасность. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
https://ria.ru/20230531/magate-1875209940.html
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в мире, россия, украина, киев, рафаэль гросси, сергей шойгу, магатэ, запорожская аэс, оон
В мире, Россия, Украина, Киев, Рафаэль Гросси, Сергей Шойгу, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, ООН
Гросси заявил, что планирует посетить Украину и Россию

Гросси заявил, что планирует посетить Украину и Россию по поводу безопасности ЗАЭС

© РИА Новости | Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© РИА Новости
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Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Архивное фото
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ООН, 31 мая – РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что планирует посетить Украину и Россию в свете реализации пяти принципов обеспечения безопасности Запорожской АЭС.
Во вторник на заседании СБ ООН он представил принципы обеспечения безопасности ЗАЭС. В частности, по его словам, в направлении ЗАЭС или с нее не должно вестись никаких атак. В том числе нападению не должны подвергаться реакторы, хранилища отработанного топлива, критическая инфраструктура и персонал станции. ЗАЭС не должна использоваться для хранения или в качестве базы для тяжелых вооружений (в том числе РСЗО, артиллерийских систем, снарядов, танков). На станции не должны находиться военнослужащие. Линии элетроснабжения ЗАЭС должны быть защищены. Все структуры, системы и компоненты, необходимые для безопасного функционирования АЭС, также должны защищаться от нападений и диверсий. Наконец, не должны предприниматься действия, подрывающие вышеупомянутые принципы.
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
МАГАТЭ готово изучить последствия применения снарядов с ураном на Украине
00:42
Отвечая на вопрос о том планирует ли Гросси посетить Украину, гендиректор МАГАТЭ сказал: "Да, планирую. Надеюсь, вскоре. Мне следует спросить украинских партнеров".
"Ввиду новых задач, я планирую поехать в Киев, если они будут любезны принять меня, а также на ЗАЭС. Я также планирую посетить Россию", - добавил он.
Гросси указал, что сотрудники МАГАТЭ будут наблюдать за соблюдением предложенных им принципов. Присутствие экспертов агентства на ЗАЭС планируется усилить.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
Ранее директор по стратегическим коммуникациям эксплуатирующей ЗАЭС организации Алексей Ясинский заявил, что на территории Запорожской АЭС нет и не было тяжелого вооружения, эксплуатирующая компания выступает за ядерную безопасность.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
МАГАТЭ будет следить, есть ли вооружение на ЗАЭС и откуда ведется огонь
00:26
 
В миреРоссияУкраинаКиевРафаэль ГроссиСергей ШойгуМАГАТЭЗапорожская АЭСООН
 
 
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