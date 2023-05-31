https://ria.ru/20230531/magate-1875209940.html

МАГАТЭ готово изучить последствия применения снарядов с ураном на Украине

МАГАТЭ готово изучить последствия применения снарядов с ураном на Украине - РИА Новости, 31.05.2023

МАГАТЭ готово изучить последствия применения снарядов с ураном на Украине

МАГАТЭ готово изучить вопрос последствий от применения снарядов с обедненным ураном на Украине, если поступит такой запрос, заявил журналистам гендиректор... РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T00:42

2023-05-31T00:42

2023-05-31T00:42

россия

украина

киев

рафаэль гросси

дмитрий песков

сергей лавров

магатэ

нато

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ООН, 31 мая - РИА Новости. МАГАТЭ готово изучить вопрос последствий от применения снарядов с обедненным ураном на Украине, если поступит такой запрос, заявил журналистам гендиректор агентства Рафаэль Гросси. Ранее замглавы министерства обороны Британии Джеймс Хиппи заявлял, что Лондон направил Украине тысячи снарядов для танков Challenger 2, в том числе и с обедненным ураном, но не отслеживает при этом, откуда ведутся обстрелы этими снарядами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя передачу Киеву снарядов с обедненным ураном, отмечал, что это печально, британцы должны понимать, что придется нести ответственность, по его словам, будет нанесен непоправимый вред людям, последствия применения подобных снарядов для здоровья видны в Югославии. "Разговор об этом был. МАГАТЭ, конечно изучает всю ситуацию", - сказал Гросси, отвечая на вопрос РИА Новости о том, отслеживает ли МАГАТЭ ситуацию с радиоактивным излучением от применения поставляемых Киеву снарядов с обедненным ураном. "Интерес к этому вопросу есть. Мы готовы изучить это, если получим конкретный запрос", - подчеркнул он. Пока, по словам Гросси, у МАГАТЭ имеется информация о том что снаряды с обедненным ураном "не представляют мгновенной радиологической чрезвычайной ситуации в отличии от того, что может случиться на ЗАЭС". "Это риски различной природы", - добавил он. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230427/uran-1868274610.html

https://ria.ru/20230530/ugrozy-1875206313.html

https://ria.ru/20230414/ukraina-1865271626.html

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россия, украина, киев, рафаэль гросси, дмитрий песков, сергей лавров, магатэ, нато, запорожская аэс, в мире