https://ria.ru/20230531/magate-1875209596.html
МАГАТЭ будет следить, есть ли вооружение на ЗАЭС и откуда ведется огонь
МАГАТЭ будет следить, есть ли вооружение на ЗАЭС и откуда ведется огонь - РИА Новости, 31.05.2023
МАГАТЭ будет следить, есть ли вооружение на ЗАЭС и откуда ведется огонь
Сотрудники МАГАТЭ будут впредь следить за тем, располагаются ли на ЗАЭС вооружения, подвергается ли она обстрелу или ведется ли с нее огонь, заявил журналистам... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T00:26
2023-05-31T00:26
2023-05-31T01:01
магатэ
в мире
энергодар
россия
рафаэль гросси
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ООН, 31 мая – РИА Новости. Сотрудники МАГАТЭ будут впредь следить за тем, располагаются ли на ЗАЭС вооружения, подвергается ли она обстрелу или ведется ли с нее огонь, заявил журналистам гендиректор агентства Рафаэль Гросси.В СБ ООН проходит заседание, на котором гендиректор МАГАТЭ представил свои принципы обеспечения безопасности Запорожской АЭС."Мы собираемся усиливать присутствие агентства (на ЗАЭС – ред.) через нашу миссию, размещенную на Запорожской АЭС. Мы также будем следить за важными элементами, в том числе за (исполнением - ред) этих принципов в том, что касается необходимости избегать атак в сторону АЭС или от нее, в том, что касается необходимости избегать милитаризации объекта", - сказал Гросси.По его словам, эксперты МАГАТЭ будут также следить за обеспечением бесперебойного снабжения электроэнергией ЗАЭС."Теперь мы будем следить более детально за аспектами, содержащимися в принципах, которые касаются военной деятельности, возможной милитаризации, атак на АЭС или с нее. Этим до сих пор наша миссия не занималась", - пояснил он.Гросси также задали вопрос о том, в течение какого времени необходимо реализовать его план из пяти принципов обеспечения безопасности ЗАЭС, представленный на заседании СБ ООН."Что касается принципов – мы начинаем сейчас", - ответил он.В свою очередь Гросси заявил журналистам, что в данный момент МАГАТЭ не наблюдает "тяжелого военного вооружения" на ЗАЭС.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.Ранее директор по стратегическим коммуникациям эксплуатирующей ЗАЭС организации Алексей Ясинский заявил, что на территории Запорожской АЭС нет и не было тяжелого вооружения, эксплуатирующая компания выступает за ядерную безопасность.
https://ria.ru/20230530/bezopasnost-1875203473.html
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магатэ, в мире, энергодар, россия, рафаэль гросси, запорожская аэс
МАГАТЭ, В мире, Энергодар, Россия, Рафаэль Гросси, Запорожская АЭС
МАГАТЭ будет следить, есть ли вооружение на ЗАЭС и откуда ведется огонь
Гросси: МАГАТЭ будет следить, есть ли вооружение на ЗАЭС и откуда ведется огонь
ООН, 31 мая – РИА Новости. Сотрудники МАГАТЭ будут впредь следить за тем, располагаются ли на ЗАЭС вооружения, подвергается ли она обстрелу или ведется ли с нее огонь, заявил журналистам гендиректор агентства Рафаэль Гросси.
В СБ ООН
проходит заседание, на котором гендиректор МАГАТЭ представил свои принципы обеспечения безопасности Запорожской АЭС
.
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"Мы собираемся усиливать присутствие агентства (на ЗАЭС – ред.) через нашу миссию, размещенную на Запорожской АЭС. Мы также будем следить за важными элементами, в том числе за (исполнением - ред) этих принципов в том, что касается необходимости избегать атак в сторону АЭС или от нее, в том, что касается необходимости избегать милитаризации объекта", - сказал Гросси.
По его словам, эксперты МАГАТЭ будут также следить за обеспечением бесперебойного снабжения электроэнергией ЗАЭС.
«
"Теперь мы будем следить более детально за аспектами, содержащимися в принципах, которые касаются военной деятельности, возможной милитаризации, атак на АЭС или с нее. Этим до сих пор наша миссия не занималась", - пояснил он.
Гросси также задали вопрос о том, в течение какого времени необходимо реализовать его план из пяти принципов обеспечения безопасности ЗАЭС, представленный на заседании СБ ООН.
"Что касается принципов – мы начинаем сейчас", - ответил он.
В свою очередь Гросси заявил журналистам, что в данный момент МАГАТЭ не наблюдает "тяжелого военного вооружения" на ЗАЭС.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар
. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе
– на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ
.
Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу
говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
Ранее директор по стратегическим коммуникациям эксплуатирующей ЗАЭС организации Алексей Ясинский заявил, что на территории Запорожской АЭС нет и не было тяжелого вооружения, эксплуатирующая компания выступает за ядерную безопасность.
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