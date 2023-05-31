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Четверо космических туристов вернулись с МКС на Землю - РИА Новости, 31.05.2023
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Туризм
 
11:21 31.05.2023
https://ria.ru/20230531/kosmos-1875240197.html
Четверо космических туристов вернулись с МКС на Землю
Четверо космических туристов вернулись с МКС на Землю - РИА Новости, 31.05.2023
Четверо космических туристов вернулись с МКС на Землю
Экипаж коммерческой миссии Ax-2 на корабле Crew Dragon вернулся на Землю с Международной Космической Станции (МКС), где провел неделю, сообщила компания Axiom... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T11:21
2023-05-31T11:21
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международная космическая станция (мкс)
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ВАШИНГТОН, 31 мая - РИА Новости. Экипаж коммерческой миссии Ax-2 на корабле Crew Dragon вернулся на Землю с Международной Космической Станции (МКС), где провел неделю, сообщила компания Axiom Space. "Потрясающее путешествие!" – сказала после приводнения командир экипажа Ax-2 на корабле Crew Dragon экс-астронавт НАСА Пегги Уитсон. Компания SpaceX также подтвердила успешное приводнение корабля, в ее Twitter появилась запись: "Приводнение Dragon подтверждено, добро пожаловать на Землю". Капсула Crew Dragon приводнилась в Атлантическом океане у побережья Флориды в 23:04 по времени Восточного побережья США (06:04 мск). Миссия Ax-2 в составе четырех человек ранее прибыла на МКС на корабле Crew Dragon. Это вторая полностью коммерческая экспедиция, организованная компанией Axiom Space по контракту с НАСА. В рамках проекта космические туристы, в числе которых один профессиональный астронавт, совершают недельный полет на орбиту, где наряду с регулярным экипажем МКС принимают участие в научной работе станции. Помимо Уитсон, на МКС в составе миссии Ax-2 побывали американский гонщик Джон Шоффнер и двое астронавтов из Саудовской Аравии. Полет космического корабля с МКС на землю занял около 12 часов.
https://ria.ru/20230531/arktika-1874833684.html
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Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, НАСА, SpaceX, Международная космическая станция (МКС)
Четверо космических туристов вернулись с МКС на Землю

Axiom Space: четверо космических туристов в составе миссии Ax-2 вернулись с МКС на Землю

CC BY 2.0 / Roscosmos / NASA / МКСМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
CC BY 2.0 / Roscosmos / NASA / МКС
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ВАШИНГТОН, 31 мая - РИА Новости. Экипаж коммерческой миссии Ax-2 на корабле Crew Dragon вернулся на Землю с Международной Космической Станции (МКС), где провел неделю, сообщила компания Axiom Space.
"Потрясающее путешествие!" – сказала после приводнения командир экипажа Ax-2 на корабле Crew Dragon экс-астронавт НАСА Пегги Уитсон.
Компания SpaceX также подтвердила успешное приводнение корабля, в ее Twitter появилась запись: "Приводнение Dragon подтверждено, добро пожаловать на Землю".
Капсула Crew Dragon приводнилась в Атлантическом океане у побережья Флориды в 23:04 по времени Восточного побережья США (06:04 мск).
Миссия Ax-2 в составе четырех человек ранее прибыла на МКС на корабле Crew Dragon. Это вторая полностью коммерческая экспедиция, организованная компанией Axiom Space по контракту с НАСА. В рамках проекта космические туристы, в числе которых один профессиональный астронавт, совершают недельный полет на орбиту, где наряду с регулярным экипажем МКС принимают участие в научной работе станции. Помимо Уитсон, на МКС в составе миссии Ax-2 побывали американский гонщик Джон Шоффнер и двое астронавтов из Саудовской Аравии. Полет космического корабля с МКС на землю занял около 12 часов.
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