https://ria.ru/20230531/kosmos-1875240197.html
Четверо космических туристов вернулись с МКС на Землю
Четверо космических туристов вернулись с МКС на Землю - РИА Новости, 31.05.2023
Четверо космических туристов вернулись с МКС на Землю
Экипаж коммерческой миссии Ax-2 на корабле Crew Dragon вернулся на Землю с Международной Космической Станции (МКС), где провел неделю, сообщила компания Axiom... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T11:21
2023-05-31T11:21
2023-05-31T11:21
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
наса
spacex
международная космическая станция (мкс)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742923383_578:809:2518:1900_1920x0_80_0_0_9f8e4c66c3c139efebe432813af15f5d.jpg
ВАШИНГТОН, 31 мая - РИА Новости. Экипаж коммерческой миссии Ax-2 на корабле Crew Dragon вернулся на Землю с Международной Космической Станции (МКС), где провел неделю, сообщила компания Axiom Space. "Потрясающее путешествие!" – сказала после приводнения командир экипажа Ax-2 на корабле Crew Dragon экс-астронавт НАСА Пегги Уитсон. Компания SpaceX также подтвердила успешное приводнение корабля, в ее Twitter появилась запись: "Приводнение Dragon подтверждено, добро пожаловать на Землю". Капсула Crew Dragon приводнилась в Атлантическом океане у побережья Флориды в 23:04 по времени Восточного побережья США (06:04 мск). Миссия Ax-2 в составе четырех человек ранее прибыла на МКС на корабле Crew Dragon. Это вторая полностью коммерческая экспедиция, организованная компанией Axiom Space по контракту с НАСА. В рамках проекта космические туристы, в числе которых один профессиональный астронавт, совершают недельный полет на орбиту, где наряду с регулярным экипажем МКС принимают участие в научной работе станции. Помимо Уитсон, на МКС в составе миссии Ax-2 побывали американский гонщик Джон Шоффнер и двое астронавтов из Саудовской Аравии. Полет космического корабля с МКС на землю занял около 12 часов.
https://ria.ru/20230531/arktika-1874833684.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742923383_489:489:2492:1991_1920x0_80_0_0_29f38168c5ea6d883558dd667b4021e8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туризм, туристы, наса, spacex, международная космическая станция (мкс)
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, НАСА, SpaceX, Международная космическая станция (МКС)
Четверо космических туристов вернулись с МКС на Землю
Axiom Space: четверо космических туристов в составе миссии Ax-2 вернулись с МКС на Землю