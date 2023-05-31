https://ria.ru/20230531/kosmos-1875240197.html

Четверо космических туристов вернулись с МКС на Землю

Четверо космических туристов вернулись с МКС на Землю - РИА Новости, 31.05.2023

Четверо космических туристов вернулись с МКС на Землю

Экипаж коммерческой миссии Ax-2 на корабле Crew Dragon вернулся на Землю с Международной Космической Станции (МКС), где провел неделю, сообщила компания Axiom... РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T11:21

2023-05-31T11:21

2023-05-31T11:21

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ВАШИНГТОН, 31 мая - РИА Новости. Экипаж коммерческой миссии Ax-2 на корабле Crew Dragon вернулся на Землю с Международной Космической Станции (МКС), где провел неделю, сообщила компания Axiom Space. "Потрясающее путешествие!" – сказала после приводнения командир экипажа Ax-2 на корабле Crew Dragon экс-астронавт НАСА Пегги Уитсон. Компания SpaceX также подтвердила успешное приводнение корабля, в ее Twitter появилась запись: "Приводнение Dragon подтверждено, добро пожаловать на Землю". Капсула Crew Dragon приводнилась в Атлантическом океане у побережья Флориды в 23:04 по времени Восточного побережья США (06:04 мск). Миссия Ax-2 в составе четырех человек ранее прибыла на МКС на корабле Crew Dragon. Это вторая полностью коммерческая экспедиция, организованная компанией Axiom Space по контракту с НАСА. В рамках проекта космические туристы, в числе которых один профессиональный астронавт, совершают недельный полет на орбиту, где наряду с регулярным экипажем МКС принимают участие в научной работе станции. Помимо Уитсон, на МКС в составе миссии Ax-2 побывали американский гонщик Джон Шоффнер и двое астронавтов из Саудовской Аравии. Полет космического корабля с МКС на землю занял около 12 часов.

https://ria.ru/20230531/arktika-1874833684.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, наса, spacex, международная космическая станция (мкс)