https://ria.ru/20230522/kosmos-1873447818.html
Crew Dragon с экипажем из четырех человек пристыковался к МКС
Crew Dragon с экипажем из четырех человек пристыковался к МКС - РИА Новости, 22.05.2023
Crew Dragon с экипажем из четырех человек пристыковался к МКС
Пилотируемый космический корабль Crew Dragon совершил автоматическую стыковку с Международной космической станцией, на орбиту прибыли четыре космических туриста РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T16:17
2023-05-22T16:17
2023-05-22T16:32
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ВАШИНГТОН, 22 мая - РИА Новости. Пилотируемый космический корабль Crew Dragon совершил автоматическую стыковку с Международной космической станцией, на орбиту прибыли четыре космических туриста с миссией Ax-2, НАСА ведет прямую трансляцию.Crew Dragon стартовал с космодрома на мысе Канаверал на ракете-носителе Falcon 9 в 17:37 по времени Восточного побережья США в воскресенье. Стыковка корабля со станцией состоялась в 09:12 по времени Восточного побережья США (16:12 мск) в понедельник. После завершения стыковки экипаж сможет перейти на борт станции.На борту корабля в рамках организованной компанией Axiom Space миссии Ax-2 на МКС прибыли экс-астронавт НАСА Пегги Уитсон, автогонщик Джон Шоффнер и двое астронавтов из Саудовской Аравии - Али аль-Карни и первая арабская женщина-космонавт Райана Барнауи. Планируется, что они будут участвовать в научной работе экипажа МКС и за время своего пребывания на орбите проведут более 20 научных экспериментов. Дата возвращения экипажа Ax-2 на Землю пока не определена. Как уточнила ведущая трансляции в ходе стыковки корабля, "после восьми дней пребывания на станции, экипаж начнет готовится к возвращению домой".Экипаж Ax-2 возглавляет Пегги Уитсон, которая совершила первый полет в космос в 2002 году и покинула отряд астронавтов НАСА в 2018 году. Она является рекордсменом среди женщин по количеству проведенных в космосе дней - на ее счету уже 665 дней в космосе. Ранее Уитсон совершала космические полеты на американских кораблях "Спейс Шаттл" и российских "Союзах".Первая миссия Axiom Space на МКС, Aх-1, состоялась в апреле 2022 года. К настоящему времени также Axiom Space и НАСА заключили контракт на третий подобный рейс, планируется, что он состоится не раньше ноября 2023 года.
https://ria.ru/20230301/mks-1855235783.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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Космос, Космос - РИА Наука, НАСА, США
Crew Dragon с экипажем из четырех человек пристыковался к МКС
НАСА: космический корабль Crew Dragon с экипажем из четырех человек пристыковался к МКС
ВАШИНГТОН, 22 мая - РИА Новости.
Пилотируемый космический корабль Crew Dragon совершил автоматическую стыковку с Международной космической станцией, на орбиту прибыли четыре космических туриста с миссией Ax-2, НАСА ведет прямую трансляцию
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Crew Dragon стартовал с космодрома на мысе Канаверал на ракете-носителе Falcon 9 в 17:37 по времени Восточного побережья США в воскресенье. Стыковка корабля со станцией состоялась в 09:12 по времени Восточного побережья США (16:12 мск) в понедельник. После завершения стыковки экипаж сможет перейти на борт станции.
На борту корабля в рамках организованной компанией Axiom Space миссии Ax-2 на МКС прибыли экс-астронавт НАСА Пегги Уитсон, автогонщик Джон Шоффнер и двое астронавтов из Саудовской Аравии - Али аль-Карни и первая арабская женщина-космонавт Райана Барнауи. Планируется, что они будут участвовать в научной работе экипажа МКС и за время своего пребывания на орбите проведут более 20 научных экспериментов. Дата возвращения экипажа Ax-2 на Землю пока не определена. Как уточнила ведущая трансляции в ходе стыковки корабля, "после восьми дней пребывания на станции, экипаж начнет готовится к возвращению домой".
Экипаж Ax-2 возглавляет Пегги Уитсон, которая совершила первый полет в космос в 2002 году и покинула отряд астронавтов НАСА в 2018 году. Она является рекордсменом среди женщин по количеству проведенных в космосе дней - на ее счету уже 665 дней в космосе. Ранее Уитсон совершала космические полеты на американских кораблях "Спейс Шаттл" и российских "Союзах".
Первая миссия Axiom Space на МКС, Aх-1, состоялась в апреле 2022 года. К настоящему времени также Axiom Space и НАСА заключили контракт на третий подобный рейс, планируется, что он состоится не раньше ноября 2023 года.
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