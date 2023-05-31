https://ria.ru/20230531/karabakh-1875408152.html
В Карабахе зафиксировали нарушение прекращения огня
В Карабахе зафиксировали нарушение прекращения огня - РИА Новости, 31.05.2023
В Карабахе зафиксировали нарушение прекращения огня
Нарушение режима прекращения огня зафиксировано в Мардакертском районе Нагорного Карабаха в зоне ответственности российских миротворцев, говорится в бюллетене... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T19:45
2023-05-31T19:45
2023-05-31T19:45
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Нарушение режима прекращения огня зафиксировано в Мардакертском районе Нагорного Карабаха в зоне ответственности российских миротворцев, говорится в бюллетене Минобороны РФ. "Зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны ВС Азербайджана в Мардакертском районе. Пострадавших нет", - говорится в бюллетене Минобороны о деятельности российских миротворцев. Уточняется, что по данному факту командованием российского миротворческого контингента совместно с азербайджанской и армянской сторонами проводится разбирательство. В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20230529/karabakh-1874942818.html
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в мире, россия, нагорный карабах, азербайджан
В мире, Россия, Нагорный Карабах, Азербайджан
В Карабахе зафиксировали нарушение прекращения огня
Минобороны зафиксировало нарушение прекращения огня в зоне ответственности в Карабахе