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Киев в СБ ООН пообещал не допустить инцидент на АЭС
Киев в СБ ООН пообещал не допустить инцидент на АЭС - РИА Новости, 31.05.2023
Киев в СБ ООН пообещал не допустить инцидент на АЭС
Постпред Украины при ООН Сергей Кислица пообещал на заседании Совбеза, что Киев никогда не прибегнет к каким-либо шагам, ведущим к ядерному инциденту на АЭС. РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T02:02
2023-05-31T02:02
2023-05-31T02:02
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киев
украина
энергодар
сергей кислица
рафаэль гросси
сергей шойгу
запорожская аэс
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ООН, 31 мая – РИА Новости. Постпред Украины при ООН Сергей Кислица пообещал на заседании Совбеза, что Киев никогда не прибегнет к каким-либо шагам, ведущим к ядерному инциденту на АЭС. "Украинская сторона вновь подтверждает, что мы никогда не прибегали и никогда не прибегнем к каким-либо шагам, которые могли бы привести к ядерному инциденту на украинской АЭС", - сказал Кислица. Перед этим гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси представил в СБ ООН свои принципы обеспечения безопасности Запорожской АЭС. В частности, по его словам, в направлении ЗАЭС или с нее не должно вестись никаких атак. В том числе нападению не должны подвергаться реакторы, хранилища отработанного топлива, критическая инфраструктура и персонал станции. ЗАЭС не должна использоваться для хранения или в качестве базы для тяжелых вооружений (в том числе РСЗО, артиллерийских систем, снарядов, танков). На станции не должны находиться военнослужащие. Линии электроснабжения ЗАЭС должны быть защищены. Все структуры, системы и компоненты, необходимые для безопасного функционирования АЭС, также должны защищаться от нападений и диверсий. Наконец, не должны предприниматься действия, подрывающие вышеупомянутые принципы. Постпред Украины заявил, что Киев принял к сведению инициативу Гросси, однако призвал к "демилитаризации и деоккупации", а также к возврату ЗАЭС под полный контроль Украины. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС. Ранее директор по стратегическим коммуникациям эксплуатирующей ЗАЭС организации Алексей Ясинский заявил, что на территории Запорожской АЭС нет и не было тяжелого вооружения, эксплуатирующая компания выступает за ядерную безопасность.
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В мире, Киев, Украина, Энергодар, Сергей Кислица, Рафаэль Гросси, Сергей Шойгу, Запорожская АЭС, ООН, Совет Безопасности ООН
Киев в СБ ООН пообещал не допустить инцидент на АЭС
Постпред Украины в СБ ООН заявил, что действия Киева не приведут к инциденту на АЭС