https://ria.ru/20230531/intsident-1875215233.html

Киев в СБ ООН пообещал не допустить инцидент на АЭС

Киев в СБ ООН пообещал не допустить инцидент на АЭС - РИА Новости, 31.05.2023

Киев в СБ ООН пообещал не допустить инцидент на АЭС

Постпред Украины при ООН Сергей Кислица пообещал на заседании Совбеза, что Киев никогда не прибегнет к каким-либо шагам, ведущим к ядерному инциденту на АЭС. РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T02:02

2023-05-31T02:02

2023-05-31T02:02

в мире

киев

украина

энергодар

сергей кислица

рафаэль гросси

сергей шойгу

запорожская аэс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1d/1861634977_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5592b6357dab760d4df5a64f5e0e7515.jpg

ООН, 31 мая – РИА Новости. Постпред Украины при ООН Сергей Кислица пообещал на заседании Совбеза, что Киев никогда не прибегнет к каким-либо шагам, ведущим к ядерному инциденту на АЭС. "Украинская сторона вновь подтверждает, что мы никогда не прибегали и никогда не прибегнем к каким-либо шагам, которые могли бы привести к ядерному инциденту на украинской АЭС", - сказал Кислица. Перед этим гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси представил в СБ ООН свои принципы обеспечения безопасности Запорожской АЭС. В частности, по его словам, в направлении ЗАЭС или с нее не должно вестись никаких атак. В том числе нападению не должны подвергаться реакторы, хранилища отработанного топлива, критическая инфраструктура и персонал станции. ЗАЭС не должна использоваться для хранения или в качестве базы для тяжелых вооружений (в том числе РСЗО, артиллерийских систем, снарядов, танков). На станции не должны находиться военнослужащие. Линии электроснабжения ЗАЭС должны быть защищены. Все структуры, системы и компоненты, необходимые для безопасного функционирования АЭС, также должны защищаться от нападений и диверсий. Наконец, не должны предприниматься действия, подрывающие вышеупомянутые принципы. Постпред Украины заявил, что Киев принял к сведению инициативу Гросси, однако призвал к "демилитаризации и деоккупации", а также к возврату ЗАЭС под полный контроль Украины. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС. Ранее директор по стратегическим коммуникациям эксплуатирующей ЗАЭС организации Алексей Ясинский заявил, что на территории Запорожской АЭС нет и не было тяжелого вооружения, эксплуатирующая компания выступает за ядерную безопасность.

https://ria.ru/20230531/magate-1875209596.html

https://ria.ru/20230531/magate-1875213457.html

киев

украина

энергодар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, киев, украина, энергодар, сергей кислица, рафаэль гросси, сергей шойгу, запорожская аэс, оон, совет безопасности оон